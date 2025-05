Marcel Boloș: Trei jaloane din PNRR sunt suspendate, momentan / Termenul rezolvare este 28 noiembrie 2025

Comisia Europeană suspendă plata a 869 de milioane de euro din PNRR către România, pentru neîndeplinirea a trei jaloane, a anunțat vineri ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloș. Termenul de rezolvare al acestor jaloane este 28 noiembrie 2025.

Primul jalon suspendat este cel legat de operaționalizarea și funcționalizarea Autorității de Monitorizare a Indicatorilor de Performanță a Întreprinderilor Publice, cum este cunoscută instituția cu denumirea prescurtată AMEPIP, pentru care în prezent sunt suspendați 330 de milioane de euro, potirvit .

Comisia cere să fie selectată și numită conducerea AMEPIP după criteriile, respectiv standarde europene bazate pe profesionalism.

“Din acest punct de vedere, în prezent procedura se găsește în derulare la nivelul Secretariatului General al Guvernului. Termenul pentru depunerea candidaturilor în vederea selectării comisiei care va evalua candidații la funcțiile de conducere din cadrul acestei autorități, respectiv din cadrul AMEPIP, este data de 11 iunie”, a transmis Marcel Boloș.

Cel de-al doilea jalon care a fost suspendat este legat de administratorii de companii de la Ministerul Energiei, 43 fiind în prezent revocați.

“Cel de-al doilea jalon care a fost suspendat este cel în legătură cu administratorii de companii de la Ministerul Energiei. Aceștia sunt 43 de administratori care în prezent sunt revocați. Suma suspendată este de 227 de milioane de euro și suntem în următoarea situație: proceduri reluate pentru desemnarea administratorilor la opt companii – Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Romgaz, Oil Terminal, Conpet, CE Oltenia, Midia Green Energy și CNCIR. Cele nereluate sunt la Societatea de Administrare a Participațiilor în Domeniul Energiei – SAPE, Electrocentrale Craiova, Eurotest, Radioactiv Măgurele și Institutul nostru de Resurse Minerale în domeniul energiei. Termenul pentru ca noii administratori să fie numiți este 28 noiembrie 2025”, a spus demnitarul.

Potrivit ministrului de resort, în ceea ce privește jalonul al treilea, care vizează pensiile speciale, România are suspendată suma de 231 de milioane de euro.

“Pentru componenta de pensii speciale – Jalonul 215, sunt suspendați 231 de milioane de euro. În prezent, proiectul de act normativ care privește componenta de echitate în domeniul pensiilor speciale pentru magistrați este trecut de dezbaterile în comisii în Senatul României și are două prevederi importante, respectiv creșterea vârstei de pensionare progresiv, până la 65 de ani, respectiv până în anul 2045. De asemenea, baza de calcul pentru ceea ce înseamnă determinarea cuantumului pensiilor speciale a rămas, cel puțin deocamdată, să vedem ce se va mai modifica la dezbaterile în plen în Senatul României, la 85% din veniturile nete. Aceasta este decizia pe care am primit-o și ni s-a comunicat oficial. Termenul, cum am spus, curge pentru cele trei jaloane care au fost suspendate și pentru care am menționat sumele care sunt suspendate până la data de 28 noiembrie 2025”, a subliniat oficialul.

Ministrul Boloș a precizat, totodată, că suma de 1,279 de miliarde de euro, aprobată de forul european pentru Cererea de plată numărul 3, ar urma să intre în Trezorerie până la data de 10 iunie.