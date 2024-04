Marcel Ciolacu: Am încheiat orice dialog și orice ofertă pentru Cristian Popescu Piedone. Îi urez, din acest moment, sănătate

Premierul a precizat că a încheiat cu tot ce a avut de spus și de transmis lui Piedone. De asemenea, că a încheiat și cu orice dialog sau ofertă pentru primarul sectorului 5.

„Am încheiat orice dialog și orice ofertă pentru Cristian Popescu Piedone”

„Eu am terminat. Ce am avut de spus și de transmis d-lui Cristian Popescu Piedone am încheiat. Îi urez, din acest moment, sănătate. (…) Am încheiat orice dialog și orice ofertă pentru Cristian Popescu Piedone. Eu am spus că trebuie să ne gândim la ceea ce avem de construit pentru București, să nu încercăm să rămânem blocați în visele personale”, a spus Marcel Ciolacu, conform .

Ce a spus premierul la lansarea candidaturii Gabrielei Firea

La lansarea candidaturii Gabrielei Firea, premierul a spus că în echipă nu poate să fie decât ca primar la Sectorul 5.

„Nu am cerut acest lucru (negocieri cu Cristian Popescu Piedone – n.r.) și nici nu îmi permit să o fac. Eu am transmis un mesaj, împreună cu Gabriela Firea și cu toți colegii mei, primari de sector sau candidați pentru primăriile de sector, să vedem ce este mai important pentru bucureșteni și mai puțin important pentru noi, ca oameni politici sau persoane fizice.

Cred că în această echipă este locul și dlui Cristian Popescu Piedone pentru a construi ceva pentru București. (…) Locul dlui Cristian Popescu Piedone în această echipă nu poate să fie decât ca și primar, în continuare, la Sectorul 5″, a declarat Ciolacu.