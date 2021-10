Marcel Ciolacu: Când e nevoie de excavator să ne îngropăm morții, este prea mult / Știe și domnul Cioloș că acest guvern nu are cum să treacă / Nu se mai poate așa, hai să găsim împreună o soluție (VIDEO)

Guvernul Cioloș nu are cum să obțină suficiente voturi pentru a primi încrederea Parlamentului, a declarat Marcel Ciolacu, președintele PSD, care a transmis un apel către toți șefii de partide pentru o întâlnire urgentă în care să fie agreată de comun acord o soluție pentru a scoate România din criză.

Marcel Ciolacu (PSD): „Atunci când e nevoie de excavator să ne îngropăm morții, înseamnă că este prea mult”

„Cât noi am stat două ore aici să facem iarăși politică, alte câteva zeci de români au pierdut lupta cu viața. La fiecare două minute și jumătate, un român moare răpus de Covid, asta este moștenirea lăsată de ultima guvernare. În această sală în care astăzi s-au rostit din nou discursuri încap maximum 500 de persoane. Gândiți-vă că astăzi am fi o sală arhiplină și la balcoane și am fi 574 de oameni, pentru că ieri 574 de români ca dumneavoastră au murit de Covid, 574 de români care astăzi nu mai sunt, 574 de familii rămase fără cineva drag. Da, stimați colegi, sunt copii care mor în timp ce clasa politică se ține de tot felul de jocuri ridicole pentru a accede la putere”, a declarat liderul PSD, miercuri, în plenul Parlamentului.

Marcel Ciolacu spune că „3.200 de români au murit doar în ultima săptămână”.

„O comună din România a dispărut pur și simplu într-o săptămână, și noi venim la această tribună și mai facem exerciții de imagine. Noi mai venim aici să spunem discursuri. Noi mai avem tupeu să le spunem oamenilor că suntem responsabili, noi mai stăm să analizăm cine este spartan și Superman. Chiar nu ne pasă deloc de ceea ce se întâmplă? Stimați colegi, acest joc politic al actualei puteri a mers prea departe. Egoismul, aroganța și lipsa de asumare ne-au adus în această situație dramatică. Eu consider că ne-am certat suficient. Atunci când e nevoie de excavator să ne îngropăm morții, înseamnă că este prea mult”, a adăugat social-democratul.

El a subliniat că „toată această luptă politică face rău tuturor”.

„Este o demență din care fiecare vrea să iasă cu cât mai multe procente. Așa nu se mai poate! E clar că acest guvern nu are cum să treacă, știe și domnul Cioloș, știe toată lumea. Este o bătaie de joc la adresa românilor. Nu putem accepta un ministru al Sănătății care este părtaș la acest dezastru sanitar, dar trebuie să punem urgent ceva în loc. De aceea, fac un apel către toți șefii de partide, prezenți sau neprezenți în această sală, vă cer să ne întâlnim imediat și să găsim împreună o soluție pentru a scoate România din criză. Gata cu politica, nu se mai poate așa!”, a mai spus președintele PSD.