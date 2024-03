Marcel Ciolacu demontează acuzațiile de manipulare bursieră legate de Roșia Montană: Eu joc la Bursă?! Mă bucur că nu las o datorie românilor

Marcel Ciolacu a oferit sâmbătă o reacție la acuzațiile potrivit cărora speculațiile sale privind o posibilă pierdere a procesului cu Roșia Montană ar fi influențat creșterea acțiunilor companiei Gabriel Resources. Aceste declarații au fost făcute în contextul unei vizite oficiale la Iași, unde premierul a discutat cu jurnaliști pe această temă.

„Despre ce bursă vorbim, ce eu joc la Bursă?! Poate dânșii joacă la bursă și știți bine că joacă la bursă, dar problema este că s-au jucat cu banii României. Cum adică, eu câștig un proces și nu las o datorie de miliarde de euro României și nu aduc o criză economică și o debusolare a sistemului fiscal și macroeconomic și eu sunt acuzat că de ce am câștigat procesul, chiar nu le e rușine?” s-a apărat Marcel Ciolacu, potrivit

Marcel Ciolacu a negat orice formă de influențare deliberată a valorii acțiunilor Gabriel Resources. Premierul a insistat că nu a divulgat informații care să afecteze procesul și că toate documentele relevante vor fi făcute publice la momentul potrivit.

„Nu am dat nicio informație, nu am dat niciun document din Guvernul României nu am dat de niciunde o motivare care să influențeze acest proces. Am spus foarte clar, toate documentele vor fi puse la dispoziția presei în momentul în care se finalizează procesul”, a spus premierul.

Marcel Ciolacu, după câștigarea procesului Roșia Montană: Mă bucur că nu las o datorie copiilor noștri

Premierul a recunoscut meritele avocaților care au reușit să întoarcă procesul „aproape pierdut”, la finalul căruia firmei implicată în exploatarea minereului de aur de la Roșia Montană.

„Eu mă bucur ca și prim-ministru că nu las o datorie copiilor noștri. Că am avut capacitatea administrativă de a câștiga un proces. Cei cu acuzațiile care au lăsat datorii de 200 de miliarde pe care le plătim noi toți eu nu le pot răspunde decât că, cred că, au o problemă în altă parte, deja vorbesc de patologie. Deci într-o zi istorică a României unde avocații angajați de Guvernul României au reușit să întoarcă un proces aproape pierdut, eu să răspund la acuzații de ce nu las României datorii, unora care au făcut datorii de 200 de miliarde României?”

Opoziția, prin vocea liderului USR, Cătălin Drulă, l-a acuzat pe Ciolacu de manipularea pieței prin declarațiile sale. În plus, a anunțat că pentru manipularea pieței de capital și subminarea economiei naționale.

USR afirmă că care ar fi trebuit să facă exploatarea minieră la Roșia Montană s-a dublat pe baza disputelor politice din România.