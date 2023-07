Marcel Ciolacu, despre eliminarea facilităților fiscale: „Nu vom lua nicio decizie până când nu vorbim cu marii actori din fiecare domeniu. Nu cred că este oportun să introducem taxe noi” (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit luni despre problema deficitului bugetar, precizând că reprezintă o provocare pentru România având în vedere acordul încheiat cu Comisia Europeană care prevede încadrarea în ținta de 4,4%:

Marcel Ciolacu, declarații despre facilitățile fiscale

„Știm cu toții că la un moment dat România a avut un deficit de 9,2%, cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, el venind după un deficit de sub 3% și după o datorie externă a României de aproximativ 37%. Toate aceste lucruri s-au întâmplat între o perioadă foarte scurtă sub un prim-ministru accidental om de stat în România. Sperăm ca astfel de accidente să fie tot mai rare. Am ajuns la o provocare, România fiind singurul stat care are un acord în ceea ce privește încadrarea în deficit. Anul acesta trebuie să ne încadrăm într-un deficit de 4,4%. Exită o execuție bugetară până la jumătatea anului raportată de Ministerul de Finanțe și este normal să avem și o analiză.

Obiectivul României este de a se încadra în acest deficit, astfel încât dobânzile de refinanțeare să nu crească și faptul că avem un acord cu Comsiia Europeană, singurul stat din UE care are un astfel de acord, care poate să influențeze eventualele fonduri europene adresate României, dar cel mai grav ar influența aplicarea reformelor din PNRR”.

Marcel Ciolacu a precizat că nu va fi luată o decizie în privința eliminării facilităților fiscale până nu va avea loc o discuție cu actorii importanți din economie:

„Nu vom lua nicio decizie până când nu vorbim cu marii actori din fiecare domeniu. Nu cred că este oportun să introducem taxe noi, este un lucru care nu se face când există o criză economică. Au existat măsuri luate de către fostul prim-ministru Niciolae Ciucă, am venit și eu cu alte măsuri, ca să scădem inflația. Scăderea inflației aduce venituri nominale mai mici la bugetul statului. Venim cu investiții și cu scheme de ajutor pe zona economică. Acest trend de creștere economică pe investiții să continue.

Banca Mondială, FMI, Comisia Europeană, prin raportuld e țară, ne recomandă să începem să scoatem din facilitățile fiscale fiindcă România devine nesustenabilă prin venituri. Cunosc povestea că trebuie să avem o colectare mai bună. Nu se poate face până nu facem digitalizarea, nu s-a făcut de 32 de ani”.