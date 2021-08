Marcel Ciolacu, despre poza alături de Omar Hayssam: „Era vreun terorist? Eu îmi aduc aminte că la acea vreme mergea pe avioane cu preşedinţii statului” (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că poza în care apare alături de Omar Hayssam a fost făcută la o partidă de vânătoare de acum 20 de ani, într-o perioadă în care acesta „mergea pe avioane cu preşedinţii statului”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

„Am făcut vreo infracţiune? Era vreun terorist Omar Hayssam? Eu îmi aduc aminte că la acea vreme mergea pe avioane cu preşedinţii statului. De ce nu îi sunaţi de foştii preşedinţi, pe domnul Băsescu?

Am fost la o vânătoare, am fost invitat, ca domnul Omar Hayssam. Poza e mult mai mare, dar am fost tăiat doar eu. Mereu la sfârşitul vânătorii se face un tablou cu vânatul şi vânătorii”, a declarat Marcel Ciolacu, pentru B1 TV.

Liderul social-democraților a mai spus că a vânat porci mistreţi, niciodată căprioare sau urşi, și că, oricum, n-a mai fost la vânătoare de trei ani.