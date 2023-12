Marcel Ciolacu, despre tragedia de la Odorheiu Secuiesc: Cei vinovați vor plăti, fără nicio excepție. Pe zona executivă s-a luat toate măsurile (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, într-o vizită de lucru pe , că persoanele vinovate pentru „vor plăti, fără nicio excepție”.

Ce a spus Marcel Ciolacu despre tragedia de la Odorheiu Secuiesc

Întrebat de reporteri despre cele întâmplate, premierul a spus: „Știm cu toții ce s-a întâmplat. Astăzi, doamna ministră a Educației o să se deplaseze acolo să vorbească, să vadă locurile pentru ceilalți copii. Așteptăm ancheta. Cred că eram împreună cu domnul președinte Nicolae Ciucă, când a anunțat domnul Arafat acest eveniment tragic. Important e să luăm măsuri, să vedem câte una, câte una, încercăm să le închidem. Nu știu dacă se confirmă că s-au făcut anumite lucrări de curând în zonă”.

„Categoric că cei vinovați vor plăti, fără nicio excepție. Păcat, totuși, că un copil și-a pierdut viața – și am văzut cu toții ce s-a întâmplat. Oricum pe zona executivă s-au luat toate măsurile și am salvat o fetiță care a fost scoasă de sub dărâmături tot în stop cardiac (…). Chiar dacă a fost descoperit al patrulea copil, un băiețel, el n-a mai putut fi salvat”, a subliniat Marcel Ciolacu.