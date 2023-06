Marcel Ciolacu, interviu în presa americană: Prioritatea noastră e de a ne asigura că Ucraina are tot sprijinul ca să poată gestiona războiul

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat pentru presa americană că prioritatea Bucureștiului este ca Ucraina să primească tot ajutorul de care are nevoie pentru a gestiona războiul declanșat de Rusia. Într-un interviu pentru revista americană , Ciolacu a mai vorbit despre pe care România o acordă Republicii Moldova și Ucrainei în drumul lor spre Uniunea Europeană.

Ce a spus Ciolacu despre primirea Ucrainei în NATO

Declarațiile au fost făcute în contextul unei extrem de importante reuniuni a NATO, care va avea loc luna viitoare, la Vilnius.

Statele din estul alianței încearcă să-i convingă pe occidentali să accepte Ucraina în NATO. Kievul și esticii din alianță se tem că Ucraina va rămâne blocată în așa-zisa „zonă cenușie”, între NATO și ruși. Ceilalți, în schimb, se tem să stabilească o foaie de parcurs pentru Ucraina atât timp cât aceasta încă e în război cu Rusia.

Săptămâna aceasta, Financial Times relata că americanii, britanicii, germanii și francezii lucrează la niște „acorduri de securitate continue” cu Ucraina, care ar putea întări apărarea Kievului fără implicarea NATO în luptele cu Moscova.

Întrebat dacă guvernul său va sprijini legate de , Marcel Ciolacu a răspuns: „Guvernul meu va depune eforturi pentru a se ajunge la un acord cu aliații din UE și NATO, pentru a se sprijini calea euro-atlantică a Ucrainei și pentru a se asigura securitatea regională. Acum principala noastră prioritate e de a ne asigura că Ucraina primește tot ajutorul de care are nevoie ca să-și poată gestiona războiul împotriva Rusiei”.

Totodată, acesta a mai spus că Românie e „o ancoră” a NATO pe flancul estic, ce poate susține aspirațiile unor țări multă vreme afectate de amestecul rușilor.

Ciolacu, interviu în presa americană despre ajutorul pentru Ucraina și R. Moldova

Premierul a mai susținut, pentru Newsweek SUA, că România vrea începerea cât mai curând a negocierilor cu Ucraina și Republica Moldova în vederea aderării lor la UE.

„Cu Ucraina noi avem cea mai lungă frontieră, inclusiv prin porturile de la Marea Neagră. Am ajutat milioane de ucraineni să se refugize din calea violenței rușilor, am facilitat transporturi vitale de cereale din Ucraina și am asigurat accesul la căile noastre ferate și la șoselele, întărind, totodată, legătura vitală cu R. Moldova.

Nu ne vom slăbi sprijinul față de continua integrare R Moldova și a Ucrainei în familia europeană.

Tocmai de aceea, am făcut angajamentul public de a transforma România într-un pilon al reconstrucției Ucrainei”, a mai declarat premierul Marcel Ciolacu, pentru Newsweek.