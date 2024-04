Marcel Ciolacu l-a revocat pe Cristian Pascu din funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a semnat revocarea lui Cristian Pascu din funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Numirea lui Pascu, la propunerea ministrului de Finanțe, fusese extrem de controversată, în contextul în care acesta nu are niciun fel de experiență în domeniu.

Cristian Pascu n-avea experiență, dar avea susținere politică

Marți, dezvăluise că Ciolacu l-a numit pe Cristian-Gabriel Pascu în funcția de vicepreședinte la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Pascu nu are nici o legătură cu acest domeniu, potrivit CV-ului său. El are o diplomă de coafor și a terminat facultatea de drept Hyperion (particulară) la vârsta de 32 de ani, a mai informat G4Media, care mai preciza că Pascu a fost consilier local la Primăria Sectorului 6 din partea PNL și este președintele Clubului oamenilor de afaceri PNL din Sectorul 6.

Întrebat de G4Media dacă poate spune în baza cărei legislații a fost înființat și funcționează Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, Cristian-Gabriel Pascu a răspuns: „Dacă mă puneți să știu legislație pe domeniu chiar nu vă pot ajuta, e un domeniu relativ nou. Gândiți-vă că numirea a fost făcută aseară, acum e ora 8 dimineața și în secunda asta îmi cereți să știu legislația. Am fost numit acolo pentru că atunci când mi s-a dat o sarcină am dus-o la capăt. Lăsați-mă să intru în pâine și vă stau la dispoziție cu toate detaliile despre legislație”.

Cum a explicat Boloș numirea lui Pascu: Propunerea a venit de la partid

Ciolacu făcuse numirea la propunerea lui Marcel Boloș, ministrul de Finanțe susținut de PNL. La rândul său, Boloș a spus că a primit propunerea de la partid și nu a văzut niciun CV.

„Nu eu am inventat mecanismul prin care se fac numirile. Toate propunerile pentru funcțiile de demnitate publică vin așa. Am spus că nu cunosc persoana și nu am toate elementele necesare să mă pronunț asupra unui lucru pe care nu îl știu.

Ce ar însemna ca miniștrii să dea concurs pentru ocuparea funcțiilor de demnitate publică, ar fi caraghios. E o asumare a celor care decid de la nivelul coaliției”, a mai declarat Marcel Boloș.