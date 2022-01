Marcel Ciolacu: Nu s-a pus problema demisiei domnului Rafila. Nu știu de unde a apărut această informație

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susține că nu s-a pus problema demisiei actualului ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, având în vedere speculațiile apărute în ultima perioadă.

„Nu s-a pus problema demisiei domnului Rafila. El a venit cu o propunere justificată. Trebuia adoptată mai demult (…) Nu știu de unde a apărut această informație. Nu am auzit asemenea discuție. Niciodată nu s-a discutat despre o demisie”, a spus Ciolacu, la România TV.

„Am auzit că au contestat unii licitațiile pentru achizițiia testelor. Păi e necesar să discutăm, să se intervină și să fie reglementată situația. (…) Licitațiile pentru achizițiile testelor trebuiau declanșate încă din valul 4, ca să nu ne prindă valul 5. Nu poți să vii acum să-l acuzi pe Rafila că n-a luat testele. Sigur, el acum se va ocupa de valul 5 și de cel care va urma, dar s-au pierdut doi ani.”, a precizat Ciolacu.

Alexandru Rafila: „Am făcut tot ceea ce a fost posibil încât să asigurăm creșterea accesului la testare”

„Câteva lucruri legate de mobilizarea Ministerului Sănătății și a resurselor pe care le are la dispoziție în ceea ce privește controlul pandemiei. Am făcut tot ceea ce a fost posibil încât să asigurăm creșterea accesului la testare, știți bine că a fost aprobată o ordonanță de urgență în acest sens. Deja am definitivat cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate forma contractului care va permite plata rapidă către medicii de familie a serviciilor legate de testare. Ele vor fi sub forma unui act adițional la cel de vaccinare pentru medicii de familie care vaccinează, sau unul separat în cazul în care medicii de familie nu optează pentru serviciul de vaccinare”, a declarat ministrul Sănătății, la capătul ședinței de Guvern de miercuri.

Acesta susține că de săptămâna viitoare ar putea fi disponibilă o hartă interactivă cu centrele de evaluare ambulatorie – destinate cel mai probabil pacienților cu forme medii de boală – și cu centrele testare care vor deveni operaționale la nivelul cabinetelor de medicină de familie.

Privind certificatul COVID-19 la locul de muncă, ministrul s-a arătat gata să susțină „orice proiect care are ca rezultat un instrument de sănătate publică, care să încetinească transmiterea”.

„Dacă nu este posibilă operaționalizarea lui în perioada imediat următoare, probabil că odată cu trecerea timpului și efectul unei astfel de decizii va scădea în ceea ce privește impactul asupra sănătății publice”, a adăugat oficialul, miercuri, în conferința de la Palatul Victoria.