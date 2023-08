Marcel Ciolacu prezintă măsurile pentru acoperirea deficitului: „Vorbim de prima reformă reală în sistemul bugetar” / „Cei care merg la serviciu de zeci de ani să se joace pe Solitaire să caute în altă parte acest mod de a munci” (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a prezentat miercuri pachetul de măsuri fiscale și de reducere a cheltuielilor din sistemul bugetar pentru acoperirea găurii la buget. Premierul a precizat că este vorba despre peste 50 de măsuri legate de reducerea cheltuielilor la stat, „prima reformă reală în ceea ce privește sistemul bugetar”:

„Sunt peste 50 de măsuri. Ele au fost discutate și în cadrul coaliției. De fapt și de drept vorbim în primul și primul rând, din punctul meu de vedere, de prima reformă reală în ceea ce privește sistemul bugetar. Este pentru prima oară când un Guvern al României își asumă o astfel de abordare. S-a pornit în 2019 cu o datorie de 37% din câte știu eu și cu un deficit bugetar de 2,7-2,9% și am avut după 2 guvernări nefericite am ajuns la un deficit de 9,2% fiind singurul stat din UE care are un acord în ceea ce privește deficitul excesiv. Sunt multe măsuri care se iau și mi-aș fi dorit ca acestea să fie din timp de când existau elemente clare că este puțin probabil să ne încadrăm în deficitul asumat pentru anul acesta.

Vorbim totuși despre o stabilitate economică în România, nu vorbim despre o criză. Nu vorbim de recesiune. Vorbim de lucruri pe care le-am asumat în fața Comisiei. Cel mai important este să continuăm dialogul cu Comisia ca să nu se întâmple ce este cel mai rău pentru orice stat membru al UE blocarea fondurilor europene. Mai mult ca sigur vom reuși să evităm acest lucru”.

Marcel Ciolacu a spus că se va aplica principiul unui echilibru între măsurile ce privesc cheltuielile și cele ce privesc veniturile:

„Nu caut nici vinovați și nici nu fac parte din oamenii politici să își asume doar pe cele bune. În schimb cred cu tărie că toate măsurile propuse în acest moment de domnul ministru sunt niște măsuri corecte. Este timpul ca cei care muncesc să primească salarizarea corespunzătoare, să primească sporuri. Cei care merg la serviciu de zecid e ani să se joace pe Solitaire, să caute în altă parte acest mod de a munci. Sunt peste 50 de sporuri. Este incredibil unde a ajuns acest fenomen și mă bucur că am un partener în actualul ministru al Finanțelor să ne asumăm acest lucru curajos. Am venit cu principiul de a face un echilibru între măsurile ce privesc cheltuielile și cele ce privesc veniturile.

Prin tot acest pachet atât de reduceri de cheltuieli dar și de venituri se va crea un echilibru macro-economic, astfel încât tot ce e acum funcțional și perspectiva de creștere economică a României să rămână stabile. De asemenea și perspectiva de a nus e discuta cu statul român a fondurilor europene. Aceste măsuri nu s-au discutat cu câteva luni, astfel încât ele să fie luate treptat. Sunt măsuri care au efecte imediate și efecte indirecte cum sunt cele cu 200.000 de locuri vacante. Unele bugetate altele nebugetate. Automat au și efecte indirecte înc eea ce privește cheltuielile. Nu putem avea sporuri mai mari decât salariuld e bază. Nu putem avea pensii speciale mai mari decât ai avut venirurile, mai mult să te pensionezi la 42 și la 45 de ani”.