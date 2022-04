Marius Budăi: 4-5 milioane de români contribuie la PIB-urile țărilor din UE, deci România este un contributor net la proiectul european. Nu am cerut bani, ci flexibilizare astfel încât și România să poată face pași înainte (VIDEO)

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a explicat că 4-5 milioane de români contribuie la PIB-urile statelor din UE, așa că România este un contributor net la proiectul european. Nu cerem bani în schimb sau vreun procent din contribuția lor, ci doar flexibilizare pe anumiți indicatori economici astfel încât și țara noastră să poată face pași înainte, a punctat oficialul social-democrat, joi seară, pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Întrebat dacă vor crește pensiile anul acesta și dacă va fi rezolvată chestiunea legată de PNRR, care prevede un plafon de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile, un aspect care i-a nemulțumit pe social-democrați, ministrul Muncii a spus: „Atunci când a venit comisarul de muncă în România a spus foarte clar că există flexibilizare din partea Comisiei Europene. Atât atunci când am fost la Bordeaux și am avut Consiliul de Miniștri, cât și la întâlnirile cu ECOFIN, dar chiar și la OECD (…), eu le-am explicat foarte clar, sustenabilitatea este un element esențial, dar haideți să vedem cum poate România asigura sustenabilitate când România are în țările din Uniunea Europeană 4-5 milioane de cetățeni români pregătiți de România, România a cheltuit cu ei, că l-a făcut zidar, că l-a făcut vopsitor, că l-a făcut sudor sau medic, România a investit în acel cetățean cum a investit România în fiecare dintre noi”.

„Acei cetățeni români contribuie la PIB-urile țărilor din Uniunea Europeană, deci România este un contributor net la proiectul european. Nu cerem nimic pecuniar, nu cerem bani în schimb, nu cerem procent din contribuția lor, (cerem) doar flexbilizare pe anumiți indicatori economici astfel încât și România să poată face pași înainte”, a adăugat oficialul.

Marius Budăi susține că poziția sa a fost apreciată atât la nivelul Comisiei Europene, cât și în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

„Să știți că la nivel de Comisie Europeană și la nivel de OECD a fost foarte apreciat ceea ce le-am spus eu și chiar m-au întrebat de ce nu discutăm de mai mult timp de așa ceva, pentru că este clar, acei 4-5 milioane de români, pentru că nu putem să știm cifra exactă că nu toți săracii sunt înregistrați acolo, contribuie la PIB-urile acelor țări”, a continuat social-democratul, care a vorbit pe B1 TV și despre , dar și despre .

El susține că Ministerul Muncii are în vedere trei reforme importante, și anume venitul minim de inserție, reforma pensiilor și reforma salarizării

„Am plecat de la această flexibilizare, am obținut această flexibilizare, în paralel cu derularea contractului de asistență cu Banca Mondială și în discuțiile cu Comisia Europeană. Ba mai mult, de câteva zile discut și cu partenerii sociali, pentru că știți că la scrierea PNRR, anul trecut, am fost excluși și noi, cei din PSD, dar, mai grav decât că ne-au exclus pe noi, au exclus și partenerii sociali, adică patronate și sindicate. Eu am invitat patronatele și sindicatele, dacă vor, să vină să se implice în aceste reforme. Trei reforme importante am eu, ca minister vorbesc, venitul minim de inserție, reforma pensiilor și reforma salarizării”, a mai afirmat Marius Budăi.