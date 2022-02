Marius Budăi insistă cu declarațiile pe renegocierea PNRR, capitolul pensii. Florin Cîțu îl invită să meargă la Bruxelles dacă într-adevăr e interesat: PNL a făcut pe bune cea mai mare majorare de pensii. Deci fapte, nu vorbe! (VIDEO)

Social-democrații, în frunte cu Marius Budăi, ministrul Muncii, insistă tot mai mult, în declarațiile publice, pe renegocierea PNRR, în vederea creșterii plafonului de 9,4% din PIB stabilit în cazul pensiilor.

După ieșiri publice repetate ale PSD pe acest subiect, marți, Florin Cîțu, președintele PNL, l-a invitat pe Budăi să meargă la Bruxelles și să discute cu Comisia Europeană dacă chiar e interesat de renegocierea PNRR și nu face doar figurație.

Florin Cîțu, replică pentru Marius Budăi

„PNL a făcut, nu doar a vorbit, chiar a făcut cea mai mare majorare de pensii. În 2020, majorarea punctului de pensie a fost cea mai mare din istorie. Nu doar vorbe, fapte!

În ce privește renegocierea, ar trebui iar să nu mai fie vorbe, să fie fapte. Cine vrea să facă renegocierea și are puterea de a convinge Comisia ar fi bine să nu mai stea în România și să discute despre acest lucru, că pierdem timp, să meargă la Bruxelles, să vină cu decizii, apoi toți vom fi de acord. Toți vrem să creștem veniturile, să creștem pensiile, dar discutăm politic. Nu, să fie concret! Eu, anul trecut, când trebuia să renegociez pentru PNRR, m-am urcat în avion și am mers la Bruxelles!”, a declarat Florin Cîțu.

Declarațiile lui Budăi despre renegocierea PNRR, contrazise chiar de Ciucă

Marius Budăi afirmase, recent, că premierul Nicolae Ciucă și-a dat acordul pentru renegocierea PNRR pe domeniul pensiilor: „Guvernul, coaliția care susține Guvernul, noi, PSD, am luat decizia în interiorul partidului să susținem renegocierea. Am dus decizia în coaliție. În coaliție nu avem decizia finală, dar suntem tot mai hotărâți să discutăm. Am discutat și în Guvern și cu premierul și premierul a agreat renegocierea acestui procent”.

A fost contrazis, însă, de premierul Ciucă: „Nu s-a pus problema de acord sau de aprobare, a fost doar un subiect de discuție”.

„Guvernul României va respecta toate angajamentele privind reformele şi investiţiile din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Este exclus să demarăm orice demers de renegociere, până în 2023, când va fi prima oportunitate în acest sens. Trebuie să ne concentrăm pe atingerea ţintelor şi jaloanelor”, a declarat și purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.