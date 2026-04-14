Marko Bela critică UDMR pentru că i-a făcut campanie lui Viktor Orban: „E nevoie de o schimbare"

Traian Avarvarei
14 apr. 2026, 14:39
Foto: Hepta.ro / MMA / Novac
Marko Bela, fost președinte al UDMR, a declarat că Uniunea a greșit lipindu-se de Fidesz, partidul lui Viktor Orban care a condus Ungaria în ultimii 16 ani, în loc să aibă grijă să păstreze relații bune cu toate partidele de la Budapesta. Marko Bela a mai spus că UDMR trebuie acum să reflecteze la greșelile pe care le-a făcut și să facă o schimbare. Totodată, acesta a criticat poziția pro-rusă și anti-UE a Guvernului Orban.

Marko Bela critică apropierea UDMR de Fidesz, partidul lui Viktor Orban

Întrebat, la Digi24, dacă actualul lider al UDMR, Kelemen Hunor, a greșit când l-a susținut pe Viktor Orban, Marko Bela a răspuns: „Da. După părerea mea noi trebuie să fim echidistanți în ceea ce privește viața politică din Ungaria și să avem relații cât mai strânse cu toate partidele democratice din Ungaria, nu doar cu cei care guvernează în Ungaria. În ultima vreme, UDMR s-a angajat la o relație foarte specială cu partidul de guvernământ Fidesz și nu a avut legături cu alte partide în Ungaria. Și nu e bine. Noi nu trebuie să ne implicăm în problemele politice ale Ungariei. Noi avem nevoie, în orice moment, de susținerea tuturor partidelor politice”.

Marko Bela: UDMR trebuie să facă o schimbare

Marko Bela a afirmat apoi că UDMR trebuie să schimbe ceva, fără să precizeze dacă această schimbare trebuie făcută în conducerea formațiunii: „UDMR trebuie să încerce să aibă o relație cât mai bună cu partidul care va veni la guvern și trebuie să se tragă anumite învățăminte din cele întâmplate. Este nevoie de o schimbare în privința politicii duse de UDMR și a orientării pe care am avut-o în cazul Ungariei. Deci este nevoie de o schimbare din acest punct de vedere. În primul rând trebuie să aibă loc o analiză foarte serioasă și este nevoie să se stabilească unde s-a greșit. Nu sunt convins, în acest moment, că colegii mei din UDMR își dau seama că, de fapt, au făcut o greșeală destul de mare atunci când s-au atașat unui singur partid din Ungaria”.

Totodată, Marko Bela a criticat orientarea anti-UE și pro-rusă a guvernării Orban, punctând că și în Ungaria „a existat o nemulțumire foarte mare”, și a precizat că e și în interesul maghiarilor din România să rămână în UE.

Scrisoarea care va zgudui Budapesta! Consilierul lui Ilie Bolojan îi cere lui Péter Magyar să verifice banii pe care Viktor Orbán i-a trimis în România: „Sunt suspiciuni serioase”
Politică
Scrisoarea care va zgudui Budapesta! Consilierul lui Ilie Bolojan îi cere lui Péter Magyar să verifice banii pe care Viktor Orbán i-a trimis în România: „Sunt suspiciuni serioase”
Sondaj halucinant. Aproape jumătate dintre români vor schimbarea sistemului politic prin orice mijloace. Democrația, în colaps
Politică
Sondaj halucinant. Aproape jumătate dintre români vor schimbarea sistemului politic prin orice mijloace. Democrația, în colaps
Avertismentul Dianei Șoșoacă după victoria lui Péter Magyar în Ungaria: „Vor sa ia și Maramureș, Crișana și Banatul. Vă asigur că nu se lasă!”
Politică
Avertismentul Dianei Șoșoacă după victoria lui Péter Magyar în Ungaria: „Vor sa ia și Maramureș, Crișana și Banatul. Vă asigur că nu se lasă!”
VIDEO: Ce a mai grăit Călin Georgescu. Fostul candidat prezidențial a amestecat iar credința cu colapsul economic și onoarea cu scumpirea energiei
Politică
VIDEO: Ce a mai grăit Călin Georgescu. Fostul candidat prezidențial a amestecat iar credința cu colapsul economic și onoarea cu scumpirea energiei
George Simion îi răspunde lui Peter Magyar. Șeful AUR, ironii pentru noul lider de la Budapesta
Politică
George Simion îi răspunde lui Peter Magyar. Șeful AUR, ironii pentru noul lider de la Budapesta
Parchetul European anchetează „Schema microbuzul”. Investigația ar putea ajunge până la Ilie Bolojan
Politică
Parchetul European anchetează „Schema microbuzul”. Investigația ar putea ajunge până la Ilie Bolojan
Primul contact oficial între București noua putere de la Budapesta. Oana Țoiu a sunat-o pe viitoarea ministră de Externe maghiară
Politică
Primul contact oficial între București noua putere de la Budapesta. Oana Țoiu a sunat-o pe viitoarea ministră de Externe maghiară
Reacția lui Tanczos Barna după ce Viktor Orban, susținut de UDMR, a luat bătaie în alegeri
Politică
Reacția lui Tanczos Barna după ce Viktor Orban, susținut de UDMR, a luat bătaie în alegeri
Traian Băsescu, reacție după ce Viktor Orban a fost învins în alegeri. „Trump va pleca, America rămâne!”
Politică
Traian Băsescu, reacție după ce Viktor Orban a fost învins în alegeri. „Trump va pleca, America rămâne!”
Gigi Becali îl desființează pe George Simion: Nu poți să lași țara la un asemenea om. E exact caracterizarea dracilor, iese un demon
Politică
Gigi Becali îl desființează pe George Simion: Nu poți să lași țara la un asemenea om. E exact caracterizarea dracilor, iese un demon
15:57 - Escrocherie incredibilă pe autostradă. Locul unde o stație de taxare falsă a funcționat timp de 18 luni și a păcălit mii de șoferi
15:52 - Cine se află în spatele campaniei anti-cezariană din București. Investigație despre panourile controversate și teoriile conspirației pe care le promovează
15:51 - Brigitte Pastramă a vrut să divorțeze de soț: „M-a lovit în public și s-a purtat urât”. Întâmplarea bizară care a făcut-o să se răzgândească
15:31 - Anunțul care zguduie Europa. Prima țară din UE în care președintele Parlamentului anunță un referendum pentru ieșirea din NATO: „Am promis poporului”
15:31 - Newsweek: Decizie cu impact la pensie. Instanța a spus dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv
15:14 - Supărarea judecătorilor CCR ne costă scump. Fiecare judecător supărat ia un spor de 2.300 de euro. Și dacă nu e, tot primește sporul
15:11 - România a câștigat procesul privind Casa Radio și a scăpat de plata despăgubirilor. Acum cerem noi daune uriașe
15:06 - Vești proaste pentru români. Apar noi taxe pentru vacanțele deja rezervate. Motivul pentru care s-a luat această decizie
15:06 - Soluția care elimină până la 94% din pesticide și menține fructele proaspete mai mult timp
14:26 - Oana Lis, mărturisiri după Paște: datorii, griji și dorința de a slăbi. Iată ce a declarat aceasta