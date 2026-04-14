Marko Bela, fost președinte al UDMR, a declarat că Uniunea a greșit lipindu-se de Fidesz, partidul lui Viktor Orban care a condus Ungaria în ultimii 16 ani, în loc să aibă grijă să păstreze relații bune cu toate partidele de la Budapesta. Marko Bela a mai spus că UDMR trebuie acum să reflecteze la greșelile pe care le-a făcut și să facă o schimbare. Totodată, acesta a criticat poziția pro-rusă și anti-UE a Guvernului Orban.

Marko Bela critică apropierea UDMR de Fidesz, partidul lui Viktor Orban

Întrebat, la dacă actualul lider al UDMR, Kelemen Hunor, când pe Viktor Orban, Marko Bela a răspuns: „Da. După părerea mea noi trebuie să fim echidistanți în ceea ce privește viața politică din Ungaria și să avem relații cât mai strânse cu toate partidele democratice din Ungaria, nu doar cu cei care guvernează în Ungaria. În ultima vreme, UDMR s-a angajat la o relație foarte specială cu partidul de guvernământ Fidesz și nu a avut legături cu alte partide în Ungaria. Și nu e bine. Noi nu trebuie să ne implicăm în problemele politice ale Ungariei. Noi avem nevoie, în orice moment, de susținerea tuturor partidelor politice”.

Marko Bela: UDMR trebuie să facă o schimbare

Marko Bela a afirmat apoi că UDMR trebuie să schimbe ceva, fără să precizeze dacă această schimbare trebuie făcută în conducerea formațiunii: „UDMR trebuie să încerce să aibă o relație cât mai bună cu partidul care va veni la guvern și trebuie să se tragă anumite învățăminte din cele întâmplate. Este nevoie de o schimbare în privința politicii duse de UDMR și a orientării pe care am avut-o în cazul Ungariei. Deci este nevoie de o schimbare din acest punct de vedere. În primul rând trebuie să aibă loc o analiză foarte serioasă și este nevoie să se stabilească unde s-a greșit. Nu sunt convins, în acest moment, că colegii mei din UDMR își dau seama că, de fapt, au făcut o greșeală destul de mare atunci când s-au atașat unui singur partid din Ungaria”.

Totodată, Marko Bela a criticat orientarea anti-UE și pro-rusă a guvernării Orban, punctând că și în Ungaria „a existat o nemulțumire foarte mare”, și a precizat că e și în interesul maghiarilor din România să rămână în UE.