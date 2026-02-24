Florin Barbu, ministrul Agriculturii, vrea să limiteze produsele sub marcă proprie, mai ieftine, vândute în . Măsura ar reprezenta o nouă lovitură pentru românii sărăciți de impuse de guvernul din care face parte.

Mărul otrăvit din proiectul lui Florin Barbu

a transmis comisarului european pentru Agricultură și Alimentație, dar și celorlalți miniștri de resort din statele membre ale Uniunii Europene, o serie de propuneri între care limitarea produselor sub marcă proprie vândute de magazine la maximum 20%. De asemenea, Florin Barbu propune ca adaosul comercial, practicat de magazine, să fie asemănător sau identic pentru aceeași gamă de produs.

Cu alte cuvinte, cere, ca printr-o reglementare din afară, să fie eliminată concurența de piață, iar toate firmele să-și alinieze prețurile în sus. Această propunere, ambalată frumos sub pretextul eliminării practicilor neloiale, este un măr otrăvit pe social-democratul îl oferă cumpărătorilor români.

Sărăciți de austeritatea impusă de guvernul din care face parte Barbu, vor mai primi o lovitură din partea acestuia, personal. Practic, vor fi obligați să plătească mai mult pentru produse de strictă necesitate. Se știe că produsele vândute sub marcă proprie – uneori superioare calitativ celor de brand – sunt mai accesibile pentru persoanele cu venituri mici.

Măsura propusă de Florin Barbu va duce la eliminarea concurenței și, ar crește vânzările marilor producători, care vând produse mai scumpe. Concret, aceștia scapă de concurență cu mâna unui ministru admirator al dictatorului Nicolae Ceaușescu și a mercurialelor din vremea acestuia.

Comercianții critică propunerea ministrului

De altfel, propunerea lui Florin Barbu este contestată de comercianți. Aceștia prin ceea ce face intervine în mod excesiv în piața concurențială și va provoca . Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România a atras atenția că măsura îi va lovi, în special, pe cumpărătorii care aleg produse mai ieftine. Adică electoratul PSD.

„Din punctul nostru de vedere, este o măsură destul de intruzivă asupra pieței libere. Piața ar trebui lăsată liberă. Observăm foarte multe încercări de intervenție: plafonarea prețurilor, limitarea adaosului comercial pe toată gama de produse și acum limitarea mărcii proprii”, a declarat Feliciu Paraschiv.

Feliciu Paraschiv spune că mărcile proprii oferă cele mai accesibile produse din magazine, iar limitarea lor ar duce inevitabil la scumpiri. El atrage atenția că o astfel de restricție ar duce la creșterea diversității de mărfuri la raft, dar la prețuri mai mari.

„Marca proprie înseamnă o categorie de produse unde clientul are acces la cele mai mici prețuri. Sunt lanțuri de magazine în Europa unde există 80% marcă proprie. Cu siguranță produsele vor crește un pic ca valoare, dar pe de altă parte va crește diversitatea la raft. Vom avea mai multe produse, dar ulterior mai scumpe”, a explicat el.

Florin Barbu lovește în românii vulnerabili

Printr-o astfel de propunere, ministrul Agriculturii lovește în românii cu venituri mici, sărăciți de actualul guvern. Dacă proiectul lui Florin Barbu va fi implementat, situația acestor categorii vulnerabile va fi mult mai dificilă decât în prezent. Cu atât mai mult cu cât, din luna august, anul trecut, românii au trecut prin mai multe valuri de scumpiri. Ceea ce i-a îndreptat spre produse mai ieftine.

„Din august încoace observăm o direcție clară către marca proprie și către produsele low-cost. Clienții au început să cumpere produse din ce în ce mai ieftine. Noi ar trebui să găsim formule prin care să dăm prețuri mai mici, nu prețuri mai mari”, a explicat Paraschiv.

Feliciu Paraschiv susține că măsura ar putea afecta inclusiv o parte dintre producătorii români care livrează produse sub marcă proprie, mai ieftine. Se știe că marii retaileri apelează la producătorii locali pentru produsele sub marcă proprie. Aceasta pentru că au costuri de producție mai mici și pot fi revândute mai ieftin.

„Producătorul care a prins o marcă proprie pentru un retailer mare l-a prins pe Dumnezeu de picior. Sunt foarte mulți producători mici care livrau produse sub marcă proprie și care ar putea fi afectați. Vom avea marcă proprie ieftină, mai puțină, și produse mai multe la raft, dar un pic mai scumpe”, a mai explicat Paraschiv.