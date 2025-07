După ce în urmă cu câteva ore Donald a redus la doar 10-12 zile termenul dat pentru oprirea conflictului din Ucraina, Dmitri Medvedev a transmis un mesaj președintelui american, Donald Trump, pe platforma de socializare X.

Fostul președinte rus și aliat apropiat al lui Putin avertizează că jocul ultimatumurilor riscă să declanșeze un război direct între SUA și Rusia.

Donald Trump a anunțat recent că reduce de la 50 de zile la doar 10 – 12 zile termenul dat Rusiei pentru a încheia războiul din Ucraina. În cazul în care nu se ajunge la un acord, Trump a avertizat că va taxa Rusia cu tarife comerciale severe.

„Cred că o să fie cam 10 – 12 zile, începând de acum”, a declarat Trump.

Replica oficialului rus nu a întârziat să apară. Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consilului de Securitate al Federației Ruse, a transmis pe platforma X un mesaj cu două înțelesuri:

„Trump se joacă cu ultimatumuri: 50 de zile sau 10… Ar trebui să-și amintească două lucruri:

Trump’s playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn’t Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don’t go down the Sleepy Joe road!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE)