Parlamentarii beneficiază de protecție sporită în fața austerității declanșate de Ilie Bolojan. Spre deosebire de celelalte categorii sociale, , principalii vinovați pentru situația în care a ajuns România, ei nu plătesc.

Incompetența și reaua credință a politicienilor, responsabili pentru și sărăcirea populației, este răsplătită în această perioadă. Spre deosebire de celorlalte categorii sociale, parlamentari sunt privilegiații acestor vremuri de criză. Indemnizațiile babane, nemeritate, banii pentru carburanți și celelalte privilegii le permit să vorbească cu ușurință despre nevoia ca românii să strângă din dinți și să accepte austeritatea.

În timp ce românilor de rând, cetățenilor în folosul cărora ar trebui să guverneze, li se spune pe un ton autoritar, de la , să scoată mai mulți bani din buzunar ca să susțină statul care i-a sărăcit, politicienii beneficiază de protecție maximă. Nici una dintre măsurile adoptate de guvernul Bolojan nu i-a afectat direct.

Parlamentarii, privilegiații austerității

Membrii parlamentului nu au renunțat nici măcar la o parte din și beneficii, plătite din taxele și impozitele majorate, într-o tentativă de mimare a solidarității cu restul populației. Dimpotrivă, anul acesta, în vreme ce pensiile și salariile au fost înghețate și tăiate din cauza inflației, Senatul și Camera deputaților și-au majorat bugetele, ca să nu sufere.

Deputații și senatorii primesc o indemnizație de aproximativ 11.000 de lei net, pe lună. Dincolo de indemnizație, aleșii neamului beneficiază de bani pentru transport, 1.400 lei, ceea ce le permite să abordeze cu detașare subiecte precum scumpirea carburanților la pompă, dar și costuri de cazare, de 4.600 de lei în care intră și utilitățile. În plus, primesc și o diurnă, bani de buzunar, de 753 lei pentru fiecare ședință de plen.

Mai sunt și sumele forfetare, de 35.000 de lei pe lună din care teoretic ar trebui să-și susțină, teoretic, cheltuielile legate de activitatea parlamentară. Spun teoretic deoarece, în practic, jumătate din bani nu trebuie justificați cu documente. Deci pot fi cheltuiți pe tot felul de lucruri de la orgii cu prostituate, la droguri, băutură sau plata „la negru” a unor propagandiști.

Ca să fim corecți, premierul Bolojan le-a cerut parlamentarilor să-și taie 10% din forfetare, adică 3.500 de lei din 35.000. Nu le-a cerut să renunțe nici la indemnizație, nici la costurile cu cazarea sau carburanții pentru că, nu-i așa, ca și el, parlamentarii nu sunt populiști. Și nu au motive să mimeze empatia și solidaritatea dacă nu simt nevoia.

Meniu la preț de criză în Parlament

Scumpirile din ultima vreme, la alimente, i-au făcut pe români să intre în magazine ca la muzeu, așa cum spunea un economist celebru. În acest timp, bine protejați de zidurile groase ale Casei Poporului și de jandarmii de la poartă, departe de lume, parlamentarii români se bucură de privilegiile ce le sunt conferite de funcție.

Prețurile meniurilor pentru senatori și deputați, la restaurantele din Palatul Parlamentului, sunt similare cu cele practicate la cantinele de săraci. Potrivit Ziare.com, la restaurantul Senatului, de la S1, un „meniu economic” costă aproximativ 24 de lei, sumă pentru care, în viața reală, nu ești lăsat să intri într-un restaurant.

O astfel de ofertă cuprinde ciocănele de pui în fulgi de porumb (150 g) și cartofi la cuptor cu leurdă (o delicatesă foarte scumpă la Piața Obor).

Pentru 28,5 lei, primești un „meniu office” cu ciorbă de perișoare din carne de porc (330 ml), ficat de porc la plită cu ceapă, mămăliguță și salată de varză albă. În loc de desert ți se oferă un măr, căci parlamentarii sunt la dietă și au grijă la calorii și o chiflă. Politicienii pot opta pentru propriul meniu pe care și-l pot face din preparatele puse la dispoziție: