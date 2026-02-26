Mesaj dur pentru PSD din partea PNL! Disputele politice dintre partenerii de guvernare continuă să escaladeze. Deputatul PNL Alexandru Muraru a transmis un mesaj ferm la adresa PSD, susținând că actualul prim-ministru nu va fi schimbat din funcție.

Într-o postare publicată pe , liberalul a declarat că Ilie Bolojan va rămâne , indiferent de poziția social-democraților.

Mesaj dur pentru PSD! De ce spune Alexandru Muraru că mandatul premierului nu este negociabil

Deputatul PNL a transmis un mesaj direct către liderii PSD, în contextul discuțiilor tot mai tensionate privind viitorul Executivului.

„Ilie Bolojan va rămâne premier până anul viitor, că le place sau nu pesediștilor.

Dacă vor Grindeanu și PSD să meargă să facă opoziție cu AUR, nu au decât. Vor fi mâncați pe pâine de extremiști la micul dejun. În 2028 vor deveni irelevanți și vor ajuta din plin la cauza ascensiunii extremismului în România.”, a scris Muraru, pe Facebook.

Ce avertisment lansează liberalul privind scena politică

Alexandru Muraru susține că o eventuală rupere a coaliției ar putea avea consecințe serioase atât pe plan intern, cât și extern.

„Sau de ce să mai aștepte dacă pot și vor să aducă extremiștii acum la guvernare și să conducă împreună. Nu vreau să îmi imaginez cum va fi văzută România pe plan extern în relația cu partenerii noștri europeni și nici nu vreau să mă gândesc la dezastrul economic intern care ar putea fi adus de un val de populism costistior.”, a mai adăugat deputatul PNL.

Ce acuzații aduce Muraru social-democraților

Deputatul liberal afirmă că PSD ar pune interesele interne de partid înaintea stabilității guvernării, mai ales în momente considerate sensibile politic.

„Cred că populația a obosit deja de la zvâcnirile pesediștilor care, de fiecare dată când au un interes personal, suspendă interesul pentru guvernare. Așa s-a întâmplat în preajma congresului PSD și așa se întâmplă acum în contextul adoptării bugetului pe anul acesta. Mă aștept totuși ca pesediștii să-și recapete simțurile decenței, să-și recunoască vina și să facă curat în urma dezastrului pe care l-au lăsat alături de Ciolacu.”, a conchis Alexandru Muraru.