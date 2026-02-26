B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Alexandru Muraru, mesaj tranșant pentru PSD: „Ilie Bolojan va rămâne premier până anul viitor, că le place sau nu pesediștilor. Dacă vor să meargă să facă opoziție cu AUR, nu au decât”

Alexandru Muraru, mesaj tranșant pentru PSD: „Ilie Bolojan va rămâne premier până anul viitor, că le place sau nu pesediștilor. Dacă vor să meargă să facă opoziție cu AUR, nu au decât”

Ana Maria
26 feb. 2026, 15:11
Alexandru Muraru, mesaj tranșant pentru PSD: Ilie Bolojan va rămâne premier până anul viitor, că le place sau nu pesediștilor. Dacă vor să meargă să facă opoziție cu AUR, nu au decât
Sursa foto: Alexandru Muraru / Facebook

Mesaj dur pentru PSD din partea PNL! Disputele politice dintre partenerii de guvernare continuă să escaladeze. Deputatul PNL Alexandru Muraru a transmis un mesaj ferm la adresa PSD, susținând că actualul prim-ministru nu va fi schimbat din funcție.

Într-o postare publicată pe Facebook, liberalul a declarat că Ilie Bolojan va rămâne premier, indiferent de poziția social-democraților.

Mesaj dur pentru PSD! De ce spune Alexandru Muraru că mandatul premierului nu este negociabil

Deputatul PNL a transmis un mesaj direct către liderii PSD, în contextul discuțiilor tot mai tensionate privind viitorul Executivului.

Ilie Bolojan va rămâne premier până anul viitor, că le place sau nu pesediștilor.
Dacă vor Grindeanu și PSD să meargă să facă opoziție cu AUR, nu au decât. Vor fi mâncați pe pâine de extremiști la micul dejun. În 2028 vor deveni irelevanți și vor ajuta din plin la cauza ascensiunii extremismului în România.”, a scris Muraru, pe Facebook.

Ce avertisment lansează liberalul privind scena politică

Alexandru Muraru susține că o eventuală rupere a coaliției ar putea avea consecințe serioase atât pe plan intern, cât și extern.

Sau de ce să mai aștepte dacă pot și vor să aducă extremiștii acum la guvernare și să conducă împreună. Nu vreau să îmi imaginez cum va fi văzută România pe plan extern în relația cu partenerii noștri europeni și nici nu vreau să mă gândesc la dezastrul economic intern care ar putea fi adus de un val de populism costistior.”, a mai adăugat deputatul PNL.

Ce acuzații aduce Muraru social-democraților

Deputatul liberal afirmă că PSD ar pune interesele interne de partid înaintea stabilității guvernării, mai ales în momente considerate sensibile politic.

Cred că populația a obosit deja de la zvâcnirile pesediștilor care, de fiecare dată când au un interes personal, suspendă interesul pentru guvernare. Așa s-a întâmplat în preajma congresului PSD și așa se întâmplă acum în contextul adoptării bugetului pe anul acesta. Mă aștept totuși ca pesediștii să-și recapete simțurile decenței, să-și recunoască vina și să facă curat în urma dezastrului pe care l-au lăsat alături de Ciolacu.”, a conchis Alexandru Muraru.

Tags:
Citește și...
Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor gay, dacă va ajunge premier: „Mă mir, pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare acum”
Politică
Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor gay, dacă va ajunge premier: „Mă mir, pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare acum”
Control pe neanunțate în diaspora: Ilie Bolojan a mers la Consulatul României din Bruxelles. Ce a verificat acolo premierul (VIDEO)
Politică
Control pe neanunțate în diaspora: Ilie Bolojan a mers la Consulatul României din Bruxelles. Ce a verificat acolo premierul (VIDEO)
USR lovit cu propria propriile-i arme. PSD cere retragerea prietenului de familie al ministrului Miruță de la conducerea UM Sadu
Politică
USR lovit cu propria propriile-i arme. PSD cere retragerea prietenului de familie al ministrului Miruță de la conducerea UM Sadu
Deputatul PNL Ionel Bogdan atacă dur PSD: „Tandemul Ciolacu-Grindeanu apără rețelele și clanurile de privilegiați, nu România”. Motivul pentru care Grindeanu ar vrea schimbarea premierului
Politică
Deputatul PNL Ionel Bogdan atacă dur PSD: „Tandemul Ciolacu-Grindeanu apără rețelele și clanurile de privilegiați, nu România”. Motivul pentru care Grindeanu ar vrea schimbarea premierului
Efort comun pentru repararea de urgență a străzilor și bulevardelor din București. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, solicită implicarea simultană a celor 7 primării din Capitală pentru punerea de îndată în siguranță a traficului rutier
Politică
Efort comun pentru repararea de urgență a străzilor și bulevardelor din București. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, solicită implicarea simultană a celor 7 primării din Capitală pentru punerea de îndată în siguranță a traficului rutier
Tensiuni majore în coaliție. PNL îl acuză pe Grindeanu de „șantaj politic” și îi cere să se decidă dacă e la guvernare sau în opoziție: “Schimbarea premierului Ilie Bolojan este nenegociabilă”
Politică
Tensiuni majore în coaliție. PNL îl acuză pe Grindeanu de „șantaj politic” și îi cere să se decidă dacă e la guvernare sau în opoziție: “Schimbarea premierului Ilie Bolojan este nenegociabilă”
BREAKING NEWS: Donald Trump ar putea veni în România în luna mai. Surse B1TV: Liderul de la Casa Albă, invitat la Summit-ul B9
Politică
BREAKING NEWS: Donald Trump ar putea veni în România în luna mai. Surse B1TV: Liderul de la Casa Albă, invitat la Summit-ul B9
USR vine cu replica după ce Sorin Grindeanu a afirmat că useriștii ar trebui să plece din Guvern și din Coaliție. A reapărut Moșteanu și face ironii
Politică
USR vine cu replica după ce Sorin Grindeanu a afirmat că useriștii ar trebui să plece din Guvern și din Coaliție. A reapărut Moșteanu și face ironii
SONDAJ: Cum văd românii după 4 ani de război în Ucraina încheierea conflictului. Crește numărul celor care cred că Ucraina trebuie să cedeze teritorii (GRAFICE)
Politică
SONDAJ: Cum văd românii după 4 ani de război în Ucraina încheierea conflictului. Crește numărul celor care cred că Ucraina trebuie să cedeze teritorii (GRAFICE)
Blocaj în Consiliul General al Municipiului București. Ședința ordinară de joi, 26 februarie a fost anulată
Politică
Blocaj în Consiliul General al Municipiului București. Ședința ordinară de joi, 26 februarie a fost anulată
Ultima oră
17:04 - Colaborare neașteptată între un celebru bucătar român și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc: „De-abia aștept să se lanseze acest proiect fantastic”
16:32 - Suma record încasată de Oase și Maria Pitică după ce au câștigat  Power Couple. Câți bani au primit în total acești
16:24 - Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor gay, dacă va ajunge premier: „Mă mir, pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare acum”
16:16 - Control pe neanunțate în diaspora: Ilie Bolojan a mers la Consulatul României din Bruxelles. Ce a verificat acolo premierul (VIDEO)
15:54 - Așa-zisul psihoterapeut Cristian Andrei iese la atac. Ce spune despre femei după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală: Nu sunt victime. Sunt animale! (VIDEO)
15:39 - Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia magistraților e definitivă
15:21 - Cum verifici calitatea cărbunilor de lemn înainte de cumpărare
15:20 - Alertă pe Dunăre! Fluviul a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 10 ani și continuă să crească
15:18 - Mihai Daraban: România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere
15:10 - ȘOCANT: 500.000 de sesizări pentru pornografie infantilă au ajuns din SUA în România, în ultimii zece ani. 100.000 sunt încă în lucru la DIICOT