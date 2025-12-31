Mesajul lui Călin Georgescu de Anul Nou. Cu doar câteva ore înainte de trecerea în noul an, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a adresat un mesaj susținătorilor săi.

„Vă iubesc mult, pentru că Dumnezeu vă iubește și mai mult. La mulți ani!”, a scris Georgescu pe Facebook.

Care este situația juridică actuală a lui Călin Georgescu

Călin Georgescu se află în continuare sub control judiciar. Tribunalul București a respins, pe 17 decembrie 2025, contestația făcută de avocații săi, decizia fiind definitivă.

Acesta a fost trimis în judecată încă din 2 iulie 2025 de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea cultului persoanelor vinovate de infracțiuni grave, precum genocid, crime de război, dar și de promovarea unor idei fasciste, legionare și rasiste.

În același dosar, Parchetul a trimis în judecată și alte 20 de persoane, printre care și pe Horațiu Potra, pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Mesajul lui Călin Georgescu. Ce spune despre anularea alegerilor din 6 decembrie 2024

Fostul candidat a reacționat dur la motivele invocate pentru anularea scrutinului din 2024. Într-o declarație făcută după semnarea controlului judiciar la Poliția Buftea, Georgescu îl acuză pe Nicușor Dan că a răspândit în capitalele occidentale un raport cu acuzații nefondate împotriva sa și cere ca acest raport să fie verificat de Statele Unite și Israel.

„Revoluția adevărului este în plină desfășurare. Întrebarea este dacă suntem în ea sau devenim pradă. Din respect pentru adevăr și pentru libertatea și demnitatea poporului român, transmit următorul mesaj.”, a spus Georgescu.

Mesajul lui Călin Georgescu. Ce acuzații îi aduce lui Nicușor Dan legat de raportul despre alegeri

Georgescu susține că raportul prezentat de Nicușor Dan în cancelariile occidentale, care a stat la baza anulării votului, conține acuzații neprobate la adresa sa.

„Am constatat, alături de toată lumea din țara aceasta, că se prezintă în cancelariile europene occidentale, printre care unele au fost implicate în anularea votului popular, cu un raport care pretinde că justifică decizia anulării alegerilor din data de 6 decembrie 2024 și conține acuzații fără probe la adresa mea”, a declarat Georgescu.

De ce cere Georgescu ca raportul să fie analizat de SUA și Israel

Fostul candidat solicită public ca raportul să fie transmis pentru o evaluare independentă către două state care au capacitatea tehnică și autoritatea morală de a verifica conținutul.

„În această situație, astăzi, 30 decembrie 2025, somez public ca raportul invocat să fie transmis integral, către două state capabile să-i verifice conținutul într-un mod independent. Unu, către Casa Albă, în atenția președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și vicepreședintelui Statelor Unite ale Americii, JD Vance. Și doi, către statul Israel, în atenția primului ministru, Benjamin Netanyahu”, a spus Georgescu, potrivit .

Ce rol au Statele Unite și Israel în verificarea raportului

Georgescu explică că aceste două state dispun de expertiza și mijloacele tehnice necesare pentru o analiză riguroasă a raportului. Israelul este ales special în contextul acuzațiilor de antisemitism și legionarism care i-au fost aduse de către „puterea ilegitimă” din România.

„Ambele state dispun de toate mijloacele necesare pentru a verifica exactitatea afirmațiilor și materialelor prezentate în raport. În plus, statul Israel, în contextul acuzațiilor publice de antisemitism, legionarism, fabricate mie de către puterea ilegitimă de la București, nu poate fi considerat partener. De asemenea, aceste autorități au o expertiză tehnică de referință la nivel internațional, care poate verifica această eventuală ingerință în spațiul digital atribuită prezumtiv Federației Ruse.”, a mai adăugat Georgescu.

De ce consideră Georgescu suspectă lipsa trimiterii raportului către aceste state

El atrage atenția că raportul nu a fost trimis, încă, din proprie inițiativă acestor instituții independente, un aspect pe care îl consideră dubios.

„Și cu atât mai mulți, cu atât mai relevant este faptul că acest raport nu a fost trimis din proprie inițiativă tocmai către aceste două state.”, a subliniat Georgescu.

Mesajul lui Călin Georgescu. Ce spune despre asumarea responsabilității în cazul confirmării raportului

Fostul candidat afirmă că este pregătit să suporte orice consecințe legale în cazul în care o verificare independentă confirmă acuzațiile din raport.

„În privința mea, declar public, la rândul meu, că dacă această verificare independentă confirmă raportul, eu îmi asum integral toate consecințele legale care derivă din acesta”, a încheiat Georgescu.