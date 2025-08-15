Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de , sărbătorită, în fiecare an, pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mare. Șeful statului a lipsit de la evenimentele dedicare marinarilor, organizate la Constanța.

Cuprins:

Cine a transmis mesajul lui Nicușor Dan

Ce transmite președintele marinarilor români

Concluziile mesajului prezidențial

Mesajul lui a fost prezentat de consilierul prezidențial pe probleme de securitate națională, Cristian Diaconescu, coordonatorul Cancelariei Președintelui României. Acesta a luat parte, în locul șefului statului, la festivitățile care s-au desfășurat la Comandamentul Flotei din Constanța.

„Ziua Marinei Române este una dintre sărbătorile de suflet ale națiunii noastre. Ceremoniile devenite tradiționale la malul Mării Negre aduc laolaltă români veniți din toată țara să se bucure de festivitățile pregătite în cinstea marinarilor noștri. Vă transmit tuturor salutul meu călduros și cele mai bune gânduri!”, se arată în mesajul președintelui, prezentat pe site-ul .

Nicușor Dan arată că Ziua Marinei reprezintă o zi a unitpții naționale, un moment special ce apropie toți românii, din toate colțurile lumii. Potrivit mesajului, marinarii sunt oameni extraordinari, dedicați carierei pe care au îmbrățișat-o.

„Dincolo de evenimentele organizate aici, Ziua Marinei este o zi a unității naționale, pentru că acest moment special reușește să ne apropie oriunde ne-am afla. Marinarii noștri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii. De aceea, sărbătorim astăzi și oamenii extraordinari dedicați acestei cariere, dar onorăm și simbolurile națiunii noastre.

Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale suntem mai puternici. Atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile și energiile creative, atunci sunt sigur că și viitorul va fi mai bun pentru România”, a transmis președintele.

În continuarea mesajului, se adresează marinarilor, cei sărbătoriți în această zi specială. Șeful statului le mulțumește pentru sacrificiile pe care le fac și îi îndeamnă să rămână curajoși și să poarte „cu devotament și demnitate Drapelul României” în călătoriile pe care le fac în jurul lumii.

„Dragi marinari, Departe de țară, de familie și de prieteni, sunteți dedicați unei profesii dificile. De aceea, vă mulțumesc și dumneavoastră, și celor apropiați pentru sacrificiile pe care trebuie să le faceți. Vă îndemn să vă păstrați curajul și să purtați cu devotament și demnitate Drapelul României peste tot în lume”, se mai arată în mesaj.

Nicușor Dan evidențiază rolul Forțelor Navale, alături de celelalte componente ale Armatei, în asigurarea securității României și a spațiului euroatlantic. Totodată, dă asigurări că va continua eforturile pentru înzestrarea și modernizarea marinei militare românești.

„Rolul Forțelor Navale Române, alături de celelalte componente ale Armatei, este foarte important în a contribui, împreună cu Aliații și partenerii noștri, la întărirea securității spațiului euroatlantic și la creșterea siguranței cetățenilor români. Vă asigur că vom continua eforturile pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române, astfel încât să aveți asigurat tot ce este necesar pentru succesul misiunilor la care participați”, se mai arată în mesajul postat de președinte.

Mesajul prezidențial se încheie arătând cât de importantă este regiunea Mării Negre, din punct de vedere strategic, pentru sistemul geopolitic de securitate. Totodată, Nicușor Dan încheie urându-le „La mulți ani” marinarilor și să se afle în permanență sub paza și ocrotirea Fecioarei Maria, protectoarea Marinei Române.

„Doamnelor și domnilor, În actualul mediu internațional de securitate, regiunea Mării Negre are o importanță strategică, fiind recunoscută ca atare atât la nivelul NATO, cât și la nivelul Uniunii Europene. Vom continua să valorificăm acest statut în beneficiul siguranței și prosperității cetățenilor români.

Dragi marinari,

Fie ca Sfânta Fecioară Maria, protectoarea Marinei Române, să vă aibă mereu în pază și ocrotire!

La mulți ani și bun cart înainte!”