Nutriționista readuce în atenție unul dintre cele mai de succes programe de nutriție pentru copii, cunoscut drept „micul dejun Oslo”. Conceput în anii ’30, acest plan alimentar a schimbat radical sănătatea elevilor din și a devenit ulterior model pentru multe alte țări.

Ce este micul dejun Oslo

Cunoscutul medic nutriționist Mihaela Bilic a readus în atenție unul dintre cele mai de succes programe de nutriție pentru copii, cunoscut drept „micul dejun Oslo”. Într-o postare pe Facebook, Mihaela Bilic a explicat în ce constă plan alimentar care a schimbat radical sănătatea elevilor din Norvegia.

Unul dintre cele mai de succes programe de sănătate publică din lume a apărut în Norvegia, în anii ’30, în plină criză economică. Medicul Carl Schiotz a introdus „micul dejun Oslo”, o inițiativă menită să îmbunătățească sănătatea copiilor și să ofere o masă gratuită celor proveniți din familii fără posibilități.

Ce conținea micul dejun Oslo

Potrivit explicațiilor oferite de medicul nutriționist Mihaela Bilic pe Facebook, pachetul standard de mic dejun era simplu, dar extrem de nutritiv:

două felii de pâine integrală cu margarină,

o felie de brânză,

un pahar de lapte,

jumătate de măr și jumătate de portocală,

o linguriță de ulei de ficat de cod.

Era o masă rece, ușor de pregătit și distribuit în școli, cu densitate nutritivă ridicată, care putea fi implementată rapid la nivel național.

Doctorul Schiotz considera că nu doar compoziția mesei contează, ci și organizarea ei. Copiii trebuiau să parcurgă drumul spre școală pentru a-și deschide apetitul, iar micul dejun era servit într-un cadru organizat, aerisit și luminos. Masa dura 30 de minute și se desfășura în liniște, fără grabă. Copiii erau învățați să mestece bine și să nu bea și mănânce în același timp – reguli care puneau accent pe educația alimentară.

Ce spune Mihaela Bilic despre micul dejun Oslo

„Oslo breakfast

Ați auzit de micul dejun de la Oslo? Nu este vorba de un meniu de restaurant, ci de un program de nutriție adoptat în anii ‘30 pentru toți copiii de școală primară.

În plină criză economică medicul Carl Schiotz a propus “micul dejun Oslo” pentru a îmbunătăți sănătatea copiilor școlari și a oferi o masă gratuită celor fără posibilități.

Pachetul de mic dejun cuprindea 2 felii de pâine integrală cu margarină, o felie de brânză, un pahar de lapte, 1/2 de măr și 1/2 portocală plus o linguriță de ulei de ficat de cod. O masă rece, simplă, cu densitate nutritivă crescută. Rețeta a fost ușor de pregătit și de distribuit în toate școlile.

Nu doar conținutul mesei era important, ci și organizarea, ritualul în sine. Doctorul Schiotz considera că trebuie să-ți fie foame ca să apreciezi mâncarea, iar un copil abia trezit din somn nu trebuie îndopat. Drumul în aer liber până la școală era necesar ca să deschidă apetitul, iar masa servită într-un cadru organizat, aerisit și luminos era mai bună decât acasă. Micul dejun dura jumătate de oră, în liniște și fără grabă, trebuia să mesteci bine și nu aveai voie să bei și să mănânci în același timp.

Micul dejun Oslo a fost cel mai celebru program de medicină preventivă. Acest program a schimbat obiceiurile alimentare ale norvegienilor și s-a extins apoi în toată Scandinavia și în Europa, ajungând până în Australia și Canada.

Impactul a fost remarcabil! Copiii care au mâncat regulat micul dejun Oslo au înregistrat salturi vizibile la creșterea în înălțime, dar și ca stare generală de sănătate, mai ales pentru bolile de piele. Studiile au arătat că, la vârsta de 14 ani, media înălțimii a crescut cu aproximativ 10 cm. Un rezultat excepțional, care a transformat un program alimentar în exemplu de sănătate publică reușită.

Care sunt concluziile pe termen lung? Când o țară a implementat un mic dejun sănătos, a crescut nu doar copii mai înalți și mai robuști, ci și încrederea într-o politică publică care pune bunăstarea socială în centrul atenției. Iată dovada că un copil bine hrănit va fi un copil bine crescut!”, a scris Mihaela Bilic, pe Facebook.