Mihai Fifor amintește că PSD încă n-a decis dacă va face parte din noul guvern: Totul depinde de negocieri. Noi am enunțat niște principii, n-am vorbit deloc de funcții (VIDEO)

Președintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, a declarat joi, pentru B1 TV, că prin de pe Facebook de azi, care a atras multe reacții, a dorit doar să tragă un semnal de alarmă că negocierile pentru formarea noului Guvern și măsurile fiscale nu vor fi de succes atât timp cât participanții își aruncă reciproc ironii și acuze.

Fifor spune că a reacționat astfel după negocierile de miercuri, când au existat contre între Alexandru Rafila (PSD) și Cristian Ghinea (USR), iar Kelemen Hunor (UDMR) a trimis partidele celor doi politicieni

De asemenea, deputatul a ținut să amintească faptul că PSD încă n-are o decizie dacă va fi parte din noul guvern, totul depinzând de cum vor evolua discuțiile din aceste săptămâni.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Fifor, despre negocierile dintre partide și poziția PSD

„Eu cred că e important să tragem un semnal de alarmă. Asta a fost postarea mea – un semnal de alarmă vizavi de faptul că dacă vrem cu adevărat ca în aceste săptămâni de negocieri să se încheie cu un rezultat pozitiv, care să ducă la soluții reale, e foarte important să avem o atitudine serioasă, de comunicare bună, o atitudine în care dialogul să prevaleze.

Cu o seară înainte, a avut loc un schimb de replici între ministrul Rafila și dl Ghinea (de la USR) un schimb de replici, în opinia mea, destul de deplasat la urma urmei și asta chiar n-ar fi trebuit să iasă în spațiul public. Am fost trimiși apoi la terapie de cuplu… Nu cred că genul ăsta de ironii, de schimb de replici ar trebui să fie fundamentul discuțiilor din aceste negocieri. Românii așteaptă de la noi soluții, o guvernare care să profileze soluții reale, românii să vadă că n-o să-și piardă locul de muncă de a doua zi”, a declarat Mihai Fifor.

Deputatul a amintit apoi că PSD a intrat la discuții pentru a clarifica o serie de principii, iar în funcție de acestea în interiorul partidului să se decidă dacă vor rămâne la guvernare sau nu.

„PSD a enunțat niște principii, de altfel la masa negocierilor cu aceste principii (am fost). N-am discutat niciodată despre portofolii”, a mai ținut să precizeze Mihai Fifor.

Postarea lui Mihai Fifor care a stârnit numeroase reacții

Joi dimineață, într-o postare pe Facebook, deputatul Mihai Fifor a avertizat că „răbdarea PSD a ajuns la limită”.

„‼️ Răbdarea PSD a ajuns la limită!

Nu poți construi nimic cu parteneri care confundă guvernarea cu spectacolul ieftin și negocierile cu bășcălia. Dacă unii continuă cu imaturitățile, blocajele și ironiile sterile, PSD nu va mai avea de ce să rămână la masă. România nu are timp de pierdut cu orgolii și calcule mărunte. Oamenii așteaptă soluții, nu replici acide.

PSD a venit la aceste discuții cu toată seriozitatea, expertiza și buna credință.

‼️Am spus din prima clipă: nu vom accepta niciodată măsuri care lovesc în populația vulnerabilă. Ne-am opus categoric oricărei creșteri generale a TVA – o măsură oarbă, care ar sărăci și mai mult milioanele de români cu venituri mici și medii.

📌 Am spus NU taxării cu 100 de lei a pensiilor minime.

📌 Am spus NU taxei aberante pe tranzacțiile bancare.

📌 Am spus NU tăierii burselor și ajutoarelor pentru cei care chiar au nevoie.

Și am reușit să le blocăm. Pentru că PSD nu negociază suferința oamenilor!

PSD e singurul partid care s-a ținut, mereu, de partea românilor.

În timp ce alții fac glume, noi venim cu soluții.

Susținem aplicarea unui impozit progresiv, așa cum fac aproape toate statele europene – o măsură de bun-simț și justiție socială. Cine are mai mult, contribuie mai mult. Asta înseamnă echitate.

Și ar mai fi ceva:

UDMR ar face bine să-și vadă de propria prestație. Până să facă glume despre „terapie de cuplu” între PSD și USR, poate ar fi mai util să se uite în propria curte.

România are un deficit de 3% după doar patru luni. Poate că aici ar trebui să se facă terapie. Terapie de responsabilitate”, a scris Mihai Fifor, pe Facebook.