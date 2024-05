Mihai Fifor, despre Firea: A demonstrat că se poate face administrație de cea mai bună calitate. Nicușor Dan stă călare pe proiectele Gabrielei Firea și încearcă să le ducă la bun sfârșit (VIDEO)

Deputatul PSD, , fost ministru al Apărării, a vorbit în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Gabi Mihai, despre alegerile pentru Primăria Capitalei și a spus că a demonstrat că se poate face administrație de cea mai bună calitate, cu viziune. De asemenea, Fifor este de părere că Gabriela Firea va fi din nou primarul general al Capitalei.

„Gabriela Firea a demonstrat, a arătat că se pot face lucruri foarte serioase”

Mihai Fifor a fost întrebat dacă este un avantaj pentru Sebastian Burduja faptul că nu a mai fost primar și o dezavantajează pe Gabriela Firea mandatul pe care l-a avut în perioada 2016-2020.

“Domnul ministru Burduja spune un lucru adevărat, dar la ce mă refer când zic lucrul acesta? Mă refer la faptul că da, Gabriela Firea a fost pe fotoliul de primar general al Capitalei și a demonstrat. Cred că este singura care cu adevărat a demonstrat ce poate și ce știe, și a demonstrat că se poate face administrație de cea mai bună calitate, cu viziune, cu proiecte serioase. Așa că nu știu ce va face domnul Burduja cu viziunea domniei sale, probabil că va continua să o prezinte și după 10 iunie viziunea asta.

Cert este că noi pe 10 iunie vom avea din nou primarul general al Capitalei, pentru că doamna Firea a demonstrat, a arătat că se pot face lucruri foarte serioase și cred că merită să meargă mai departe pentru a-și continua proiectele acestea, care sunt importante pentru bucureșteni. Cred că a trecut vremea improvizațiilor lui Nicușor Dan și a poveștilor frumos spuse. Haideți să ne uităm și pe portofoliul fiecărui candidat și să vedem dacă, cu adevărat, știu ce au de făcut și dacă, cu adevărat, au ce pune în fața bucureștenilor, dar în mod concret, nu viziuni de campanie, care ulterior se sting și nu mai știe nimeni de ele”.

Nicușor Dan stă călare pe proiectele Gabrielei Firea și încearcă să le ducă la bun sfârșit”

Mihai fifor a mai fost întrebat de ce consideră că de data aceasta bucureștenii o vor vota pe Gabriela Firea, dat fiind faptul că în urmă cu 4 ani au votat cu Nicușor Dan.

“Eu cred că e nevoie de o analiză mult mai aprofundată decât atât. 2020 a fost un an cu totul special. A fost un an, în primul rând, al pandemiei, un an în care foarte multă lume nu a ieșit la vot. Să nu uităm că partidul nostru venea după un an 2019 foarte, foarte complicat și am avut foarte mult de recuperat. Orice am spune, din punct de vedere politic, și activitatea primarului general Gabriela Firea, la remea aceea, a fost afectată de perioada complicată a partidului nostru, în acele momente.

Prin urmare, nu cred că 2020 este un an la care putem să ne raportăm atunci când facem o analiză a mandatului Gabrielei Firea.

Acum, dacă ne luăm după criteriul distribuției de apă caldă, Nicușor Dan trebuia demis în secunda 2, după ce și-a luat mandatul. Să nu uităm cu ce slogan a ajuns Nicușor Dan primar general al Capitalei. Iată, au trecut 4 ani și în continuare apa aceea caldă promisă de Nicușor Dan instant nu a ajuns nici acum în casele bucureștenilor, așa că eu nu cred că ce povestește Nicușor Dan merită luat în seamă. La urma urmei, Nicușor Dan stă călare pe proiectele Gabrielei Firea și încearcă să ducă la bun sfârșit proiectele Gabrielei Firea, proiecte de schimbare a rețelelor de termoficare în București, proiecte de sistematizare a circulației în București, adică acele chestii foarte, foarte complicate cu care se confruntă bucureștenii în fiecare zi în Capitală”.