Mihai Fifor compară România cu Polonia. Liderul PSD Arad îi acuză direct pe Ilie Bolojan și Dominic Fritz că ar bloca guvernul

Răzvan Adrian
24 mai 2026, 12:28
Mihai Fifor compară România cu Polonia. Liderul PSD Arad îi acuză direct pe Ilie Bolojan și Dominic Fritz că ar bloca guvernul
Președintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor. Sursa foto: Fifor Mihai / Facebook
Deputatul Mihai Fifor, președintele PSD Arad, susține că România ar trebui să privească atent modul în care Polonia își gestionează interesele strategice, chiar și în perioade de competiție politică dură.

Parlamentarul afirmă că, în timp ce liderii polonezi reușesc să mențină direcții bune în relația cu Statele Unite și în zona de securitate, scena politică de la București ar transmite semnale de instabilitate.

Polonia, dată ca exemplu de consecvență strategică

Mihai Fifor a transmis, într-o postare pe rețele de socializare, că Polonia oferă o lecție de maturitate politică. Deputatul PSD a făcut referire la relația dintre Donald Tusk și Karol Nawrocki, pe care îi descrie ca adversari politici aflați în tabere diferite, dar capabili să se raporteze la obiectivele de stat dincolo de conflictul intern.

Potrivit acestuia, atunci când sunt în joc securitatea națională, relația cu Statele Unite și poziția Poloniei în arhitectura euroatlantică, diferențele politice sunt lăsate în plan secund.

„Există obiective de stat care trebuie să supraviețuiască oricărei dispute politice”, a transmis Mihai Fifor pe Facebook.

În opinia sa, tocmai această continuitate face ca Polonia să fie percepută la Washington drept unul dintre cei mai serioși aliați europeni ai Statelor Unite.

Critici la adresa scenei politice din România

Deputatul PSD susține că România oferă o imagine diferită, marcată de conflicte interne și lipsă de coerență strategică. Fifor afirmă că Bucureștiul ar transmite partenerilor externi semnale contradictorii într-un moment în care țara are nevoie de claritate și predictibilitate.

În mesajul său, acesta îi critică direct pe Ilie Bolojan și Dominic Fritz, despre care spune că ar bloca guvernarea și ar menține România într-o logică politică orientată spre calcule interne.

„În timp ce Polonia își cunoaște și își apără interesele strategice, depășind disensiunile politice interne atunci când miza este securitatea națională, Bucureștiul livrează un spectacol grotesc, primitiv, al orgoliilor și al intereselor de grup”, a scris Mihai Fifor.

Mihai Fifor: „România ratează oportunități”

Fifor susține că lipsa unei direcții unitare afectează capacitatea României de a valorifica oportunitățile regionale. Parlamentarul afirmă că marile decizii strategice se iau într-un moment în care statele din regiune încearcă să își consolideze poziția în raport cu Statele Unite, NATO și noile realități de securitate.

Mihai Fifor consideră că diferența dintre România și Polonia nu ține de resurse, geografie sau potențial, ci de modul în care liderii politici înțeleg interesul de stat.

„România ratează oportunități. Ratează obiective de țară. Ratează șanse pe care alte state le transformă în avantaje strategice concrete”, a transmis liderul PSD Arad.

Apel indirect la depășirea disputelor interne

Mesajul deputatului PSD este construit ca o critică la adresa liderilor politici care, în opinia sa, pun interesele de grup înaintea obiectivelor naționale.

Fifor susține că România are nevoie de lideri capabili să construiască pe termen lung și să mențină direcțiile strategice indiferent de competiția politică internă.

Acesta afirmă că istoria reține liderii care construiesc pentru țară în momente decisive, nu pe cei care sacrifică interesul național pentru orgolii personale.

