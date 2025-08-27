Fostul premier Mihai Tudose l-a criticat dur pe actualul prim-ministru, Ilie Bolojan, acuzându-l de lipsă de competențe economice și de o gestionare deficitară a politicii fiscale.

Ce spune Mihai Tudose despre măsurile lui Ilie Bolojan

De ce a decis PSD să revină la masa coaliției

Mihai Tudose a propus reducerea TVA-ului ca măsură de stimulare a consumului, dublată de pedepse drastice împotriva evaziunii fiscale.

„Bolojan nu știe economie. Ar trebui cei din jurul lui să-i mai spună și el să asculte și să le implementăm. Eu vă spun că dacă aș veni mâine, aș face TVA-ul 15-17%. Și 30 de ani pușcărie dacă furi un leu de la TVA. El se pricepe la administrație”, a spus Mihai Tudose, potrivit

Nu este singurul oficial care critică măsurile luate de Guvernul Bolojan. Claudiu Năsui (USR), fost ministru al Economiei, a criticat Guvernul pentru că a aprobat ajutoare de stat de peste 160 de milioane de lei pentru două companii. „E mult mai ușor să faci afaceri pe banii statului decât afaceri pe banii tăi”, a remarcat Năsui.

Fostul ministru că e destul de greu de crezut discursul premierului că o ducem greu și nu se poate fără creșteri de taxe când, iată, se găsesc bani pentru companii.

În ciuda nemulțumirilor constante, PSD a votat în unanimitate, în ședința conducerii naționale, ca liderii partidului să revină la discuțiile în coaliția de guvernare pentru a analiza măsurile din . Informația a fost confirmată de liderul partidului, Sorin Grindeanu.

Liderul a declarat că social-democrații vor reveni în pentru a discuta exclusiv despre restanţele din Pachetul 2 de austeritate. El a enumerat aici măsuri fiscale şi la cele din domeniul administraţiei locale. În acest context, Grindeanu a precizat că guvernul nu trebuie să meargă în parlament pentru asumarea răspunderii pe Pachetul 2 dacă măsurile nu s-au discutat în coaliție.