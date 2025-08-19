B1 Inregistrari!
Ministerul Energiei a anunțat încetarea situației de urgență-nivel criză, privind aprovizionarea cu țiței și motorină! Ce a transmis Bogdan Ivan, ministrul Energiei

Ministerul Energiei a anunțat încetarea situației de urgență-nivel criză, privind aprovizionarea cu țiței și motorină! Ce a transmis Bogdan Ivan, ministrul Energiei

Elena Boruz
19 aug. 2025, 21:45
Ministerul Energiei a anunțat încetarea situației de urgență-nivel criză, privind aprovizionarea cu țiței și motorină! Ce a transmis Bogdan Ivan, ministrul Energiei
Sursa foto: Captură video - Bogdan Ivan / Facebook

Ministerul Energiei a anunțat, marți seara, printr-un comunicat postat pe pagina oficială de Facebook că situația de urgență-nivel criză privind aprovizionarea cu țiței și motorină a României, instituită în data de 28 iulie, a încetat. 

Bogdan Ivan, ministerul Energiei, a făcut declarații în acest sens. Acesta a spus că prin măsurile adoptate, a „demonstrat că România dispune de mecanisme solide de protecție și reacție”.

Cuprins:

  • Ce a declarat Bogdan Ivan
  • De ce a fost instituită situația de urgență-nivel criză

Ce a declarat Bogdan Ivan

Ministrul a făcut declarații referitoare la situația precizată mai sus. Ivan a spus că datorită acestor măsuri, a fost evitată o situație de criză în aprovizionarea cu țiței a României.

„Am încheiat procedura legală prin care am evitat o situația de criză în aprovizionarea cu țiței a țării. Prin măsurile pe care le-am luat, am evitat orice riscuri în aprovizionarea cu carburanți a românilor și a companiilor românești. Am demonstrat că România dispune de mecanisme solide de protecție și reacție, care au funcționat eficient și au asigurat atât stabilitatea pieței, cât și continuitatea alimentării cu produse petroliere”, a precizat Bogdan Ivan, ministrul Energiei, conform unei postări pe pagina de Facebook a Ministerului Energiei.

De asemenea, în postare se mai arată faptul că „Ministerul Energiei reafirmă angajamentul său pentru siguranța energetică a României și pentru respectarea obligațiilor naționale și europene privind gestionarea rezervelor de țiței și produse petroliere”.

De ce a fost instituită situația de urgență-nivel criză

Situația de urgență-nivel criză fusese instituită ca urmare a notificării OMV Petrom privind dificultăți la importul de țiței, în urma contaminării cu cloruri organice de la portul de încărcare a două transporturi de țiței ce cumulau 184.000 de tone. Pentru asigurarea continuității aprovizionării, Ministerul Energiei a activat, la acel moment, procedurile legale privind utilizarea stocurilor de urgență ale României, conform legislației naționale și europene în vigoare.

