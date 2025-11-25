B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Florin Manole, explicații despre chiria de 420.000 de euro pentru sediul fostului Minister al Familiei: „Nu plătim chirie pentru o clădire goală” (VIDEO)

Florin Manole, explicații despre chiria de 420.000 de euro pentru sediul fostului Minister al Familiei: „Nu plătim chirie pentru o clădire goală” (VIDEO)

Traian Avarvarei
25 nov. 2025, 23:53
Florin Manole, explicații despre chiria de 420.000 de euro pentru sediul fostului Minister al Familiei: „Nu plătim chirie pentru o clădire goală” (VIDEO)
Sursa foto: Captura B1 TV

Ministerul Muncii a plătit anul acesta o chirie de 420.000 de euro pentru clădirea în care lucrează o parte dintre angajații săi, mai precis cei preluați după desființarea Ministerului Familiei. Actualul ministru al Muncii, Florin Manole (PSD), spune că a început demersurile pentru a nu mai plăti această chirie, iar oamenii să fie mutați cu birourile în altă parte.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a spus Manole despre chiria de 420.000 de euro

„În primul rând, vreau să vă zic că din prima lună în care am intrat în minister am întreprins demersurile pentru a scăpa de chiria aceea. Sigur, în marjele contractuale, nu poți să închei un contract de pe o zi pe alta, cu atât mai mult cu cât angajații care erau acolo trebuiau relocați și vom reuși asta până la sfârșitul acestui an.

Dar vreau să și protestez așa, cu respect pentru munca jurnaliștilor care au scris ce-au scris, pentru că s-a titrat că am fi plătit chiria pentru un minister care nu mai există. E o formulare absolut nedreaptă. Ministerul Familiei, care s-a topit în Ministerul Muncii, avea niște salariați pe care i-am preluat, care lucrau la niște birouri care existau și există. Deci oamenii ăia există și azi numai că pe sigla lor nu mai scrie Ministerul Familiei, ci Ministerul Muncii.

Nu plătim o chirie pentru o clădire goală, ci pentru o clădire în care sunt niște salariați în niște birouri.

Da, trebuie să reducem costurile cu chiriile. Am făcut asta inclusiv în legătură cu chiria atașatului de Muncă din Dubai, unde nu avem muncitori cu sutele de mii care trebuie asistați. Însă avem muncitori cu sutele de mii în Marea Britanie, unde l-am mutat pe domnul de la Dubai și cred că e corect să facem așa.

Deci trebuie să facem reduceri de cheltuieli, dar ele trebuie făcute cu cap”, a declarat ministrul Florin Manole, pentru B1 TV.

Tags:
Citește și...
Cine sunt oamenii care vor putea cumula în continuare pensia cu salariul la stat. Ministrul Florin Manole a explicat decizia (VIDEO)
Politică
Cine sunt oamenii care vor putea cumula în continuare pensia cu salariul la stat. Ministrul Florin Manole a explicat decizia (VIDEO)
Moșteanu: „Înzestrarea continuă, merge greu”. Ce spune despre tăierea salariilor din Armată (VIDEO)
Politică
Moșteanu: „Înzestrarea continuă, merge greu”. Ce spune despre tăierea salariilor din Armată (VIDEO)
Ciprian Ciucu: „Este adevărat, Ilie Bolojan mi-a cerut să candidez”. Ce i-a spus premierul (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu: „Este adevărat, Ilie Bolojan mi-a cerut să candidez”. Ce i-a spus premierul (VIDEO)
Ciprian Ciucu: Am propus ca primii 5 candidați să dezbatem. Daniel Băluță și Anca Alexandrescu au refuzat (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu: Am propus ca primii 5 candidați să dezbatem. Daniel Băluță și Anca Alexandrescu au refuzat (VIDEO)
Ciucu, despre polițiștii locali din Sectorul 4: „Sunt niște băieți care câteodată abuzează cetățeanul” / Cum funcționează Poliția Locală în Sectorul 6 (VIDEO)
Politică
Ciucu, despre polițiștii locali din Sectorul 4: „Sunt niște băieți care câteodată abuzează cetățeanul” / Cum funcționează Poliția Locală în Sectorul 6 (VIDEO)
Ce va face Ciprian Ciucu, dacă va ajunge primar general: „Am deja proiectele bine puse la punct” (VIDEO)
Politică
Ce va face Ciprian Ciucu, dacă va ajunge primar general: „Am deja proiectele bine puse la punct” (VIDEO)
Ciucu spune că Primăria Capitalei e dezorganizată: Au venit funcționari la mine, să le dăm noi documente de urbanism, pentru că nu le dădea propria lor Direcție (VIDEO)
Politică
Ciucu spune că Primăria Capitalei e dezorganizată: Au venit funcționari la mine, să le dăm noi documente de urbanism, pentru că nu le dădea propria lor Direcție (VIDEO)
Ciucu, despre cazul buletinelor emise cu documente false: Ministerul Public s-a referit la altă anchetă. Poate m-am grăbit când am anunțat, dar nu e fals ce am spus eu (VIDEO)
Politică
Ciucu, despre cazul buletinelor emise cu documente false: Ministerul Public s-a referit la altă anchetă. Poate m-am grăbit când am anunțat, dar nu e fals ce am spus eu (VIDEO)
Băsescu, despre alegerile din Capitală: „Dreapta trebuie să îndemne electoratul să meargă pe votul util” (VIDEO)
Politică
Băsescu, despre alegerile din Capitală: „Dreapta trebuie să îndemne electoratul să meargă pe votul util” (VIDEO)
Băsescu, după ce sute de oligarhi ruși ar fi obținut acte false românești: „Fără complicitatea unor funcționari ai statului român nu se puteau obține. Este o problemă de securitate națională” (VIDEO)
Politică
Băsescu, după ce sute de oligarhi ruși ar fi obținut acte false românești: „Fără complicitatea unor funcționari ai statului român nu se puteau obține. Este o problemă de securitate națională” (VIDEO)
Catalin Drula
Ultima oră
23:55 - Doru Octavian Dumitru, prima reacție după ce a suferit un AVC: „Îți mulțumesc Dumnezeul meu pentru răbdarea ta cu noi”
23:35 - Elwira Petre simte dorul mâncării de „acasă”. Ce preparate poloneze recomandă: „Vă las o mică listă”
23:26 - Cine sunt oamenii care vor putea cumula în continuare pensia cu salariul la stat. Ministrul Florin Manole a explicat decizia (VIDEO)
23:06 - Cât costă un sejur la Alba Iulia în minivacanța de 1 decembrie? Prețurile au crescut considerabil
22:55 - Moșteanu: „Înzestrarea continuă, merge greu”. Ce spune despre tăierea salariilor din Armată (VIDEO)
22:31 - Familia Regală a României scoate la vânzare una dintre proprietățile sale din Sinaia. Cât costă Hotelul „Furnica”
22:19 - Moșteanu a explicat de ce n-a fost doborâtă drona: Am vorbit cu piloții germani implicați în misiune. E o responsabilitate grea pe care dânșii o au, de a trage cu rachete deasupra României (VIDEO)
22:16 - Ciprian Ciucu: „Este adevărat, Ilie Bolojan mi-a cerut să candidez”. Ce i-a spus premierul (VIDEO)
21:50 - Deversările controlate de la Lacul Vidraru au dus la o descoperire neașteptată. Imaginile s-au viralizat rapid în mediul online
21:36 - Ciprian Ciucu: Am propus ca primii 5 candidați să dezbatem. Daniel Băluță și Anca Alexandrescu au refuzat (VIDEO)