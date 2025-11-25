Ministerul Muncii a plătit anul acesta o chirie de 420.000 de euro pentru clădirea în care lucrează o parte dintre angajații săi, mai precis cei preluați după desființarea Ministerului Familiei. Actualul ministru al Muncii, Florin Manole (PSD), spune că a început demersurile pentru a nu mai plăti această chirie, iar oamenii să fie mutați cu birourile în altă parte.

„În primul rând, vreau să vă zic că din prima lună în care am intrat în minister am întreprins demersurile pentru a scăpa de chiria aceea. Sigur, în marjele contractuale, nu poți să închei un contract de pe o zi pe alta, cu atât mai mult cu cât angajații care erau acolo trebuiau relocați și vom reuși asta până la sfârșitul acestui an.

Dar vreau să și protestez așa, cu respect pentru jurnaliștilor care au scris ce-au scris, pentru că s-a titrat că am fi plătit chiria pentru un minister care nu mai există. E o formulare absolut nedreaptă. Ministerul Familiei, care s-a topit în Ministerul Muncii, avea niște salariați pe care i-am preluat, care lucrau la niște birouri care existau și există. Deci oamenii ăia există și azi numai că pe sigla lor nu mai scrie Ministerul Familiei, ci Ministerul Muncii.

Nu plătim o chirie pentru o clădire goală, ci pentru o clădire în care sunt niște salariați în niște birouri.

Da, trebuie să reducem costurile cu chiriile. Am făcut asta inclusiv în legătură cu chiria atașatului de Muncă din Dubai, unde nu avem muncitori cu sutele de mii care trebuie asistați. Însă avem muncitori cu sutele de mii în Marea Britanie, unde l-am mutat pe domnul de la Dubai și cred că e corect să facem așa.

Deci trebuie să facem reduceri de cheltuieli, dar ele trebuie făcute cu cap”, a declarat ministrul Florin Manole, pentru B1 TV.