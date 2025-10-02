B1 Inregistrari!
Apartamentul din Dubai al lui Traian Preoteasa, șeful CFR Călători, închiriat de Ministerul Muncii cu 30.000 de euro

George Lupu
02 oct. 2025, 16:15
Apartamentul din Dubai al lui Traian Preoteasa, șeful CFR Călători, închiriat de Ministerul Muncii cu 30.000 de euro
Traian Preoteasa, directorul general al CFR Călători. Captură Video: B1 TV

Ministerul Muncii plătește chirie de 30.000 de euro șefului CFR Călători, Traian Preoteasa, pentru apartamentul său din Dubai.

De ce Ministerul Muncii plătește 30.000 de euro pentru apartamentul lui Traian Preoteasa din Dubai

Banii ar fi fost deja plătiți de Ministerul Muncii în timpul mandatului Simonei Bucura Oprescu pentru a închiria timpn de un an apartamentul din Dubai al lui Traian Preoteasa, șeful CFR Călători și membru în Consiliul de Administrație al Metrorex, potrivit defapt.ro.

Apartamentul lui Traian Preoteasa a fost închiriat de Ministerul Muncii pentru atașatul pe probleme de muncă și sociale de la Consulatul General al României în Dubai, Marius Nicolae Nițu, un fost jurnalist la Adevărul și România TV, care între timp a fost retras.

Marius Nicolae Nițu a fost angajat la începutul anului 2015 pe funcția de consilier al ministrului Muncii, pesedista Rovana Plumb.

Rovana Plumb l-a plasat ulterior pe funcția de consilier al președintei Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, Mihaela Ungureanu.

Apoi, tot ministra Rovana Plumb l-a numit atașatul pe probleme de muncă și sociale la Consulatul General al României în Dubai.

Pe acea funcție, Nițu avea un salariu anual de 17.544 lei și 25.205 euro.

În 2021, Nițu a declarat un salariu și o indemnizație cumulate de peste 57.000 de dolari.

Simona Bucura Oprescu i-a închiriat lui Nițu, pentru o perioadă de 12 luni, apartamentul de lux în Dubai deținut de Traian Preoteasa, pentru suma de 30.000 de euro.

Conform legislației în vigoare, plata a fost făcută în avans, în luna august 2024 pentru o perioadă de 12 luni (respectiv august 2025), în sumă de 30.000 euro, au aflat jurnaliștii de la defapt.ro.

Cine este Traian Preoteasa

Traian Preoteasa, șeful CFR Călători, este un apropiat al lui Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar al PSD.

Pe numele său figurează două apartamente într-o zonă exclusivistă din Dubai.

Într-o conferință de presă, Traian Preoteasa s-a plâns că, în concepția unora, angajații statului trebuie să fie săraci lipiți pământului.

„Nu sunt sărac. Nu am 5.000 de euro pe lună, am 4.000 de euro numai pe chiria din Dubai. Am peste 11.000 de euro pe lună. (…) Dacă luaţi veniturile, am peste 11.000 de euro pe lună şi nu plătesc nicio rată”.

