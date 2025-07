Ministrul Andras Demeter: Și cultura va fi afectată, încerc să limitez efectele / Mereu cultura a fost ultima pe lista priorităților, dar e și vina noastră. Suntem pe același tip de organizare a administrării banilor pe care am moștenit-o din socialism (VIDEO)

Andras Demeter (UDMR), ministrul Culturii, a declarat vineri, pentru B1 TV, că și cultura va fi afectată de măsurile de austeritate, dar el va face tot posibilul să limiteze din efectele negative. Acesta a explicat și de ce „e într-un fel și vina noastră” că mereu cultura a fost „ultima pe lista priorităților bugetare”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Andras Demeter, despre măsurile de austeritate în cultură

„În perioada în care să luăm niște , cred că datoria mea e aceea de a proteja sau de a menține posibilitatea creării plus valorii prin cultură, prin artă, pe care doar profesioniștii din domeniu pot s-o facă. Nu dețin puteri margine, dar deschiderea către dialog cu decidenții și cu cei din domeniu mă va ajuta, dar și experiența pe care am acumulat-o în acest domeniu.

Orice măsură de austeritate ne afectează ca persoane. E clar că ne afectează și ca profesie. E un pachet întreg de măsuri, deci în toate calitățile noastre umane și profesionale vom resimți aceste măsuri. Întrebarea care se pune e în ce măsură putem să atenuăm impactul acestor măsuri, care va fi durata lor sau în ce măsură putem să reconsiderăm întregul sistem, astfel încât durata să fie scurtată. Cultura va fi afectată”, a declarat Andras Demeter.

Întrebat dacă vor fi tăieri inclusiv în rândul bugetarilor din zona Ministerului Culturii, Andras a răspuns: „Nu poți face discriminare”.

„Concedieri nu cred și nu trebuie să fie, că din 1,6 milioane de bugetari la nivelul primului trimestru din acest an, în cultură suntem extrem de puțini, o sumă infimă. Deci cultura instituționalizată nu e supraponderală, deci nu concedierile sunt soluția. Soluția e mutarea accentului de pe caracterul instituționalizat, funcționăresc pe caracterul său antreprenorial”, a continuat ministrul.

Acesta a mai afirmat că ar trebui să vorbim și despre cultura privată, în toate formele sale, „care iarăși va fi atinsă”.

Andras Demeter: Mereu cultura a fost ultima

„Mereu cultura în România, putem s-o spunem mai plastic, mai puțin plastic, a fost ultima pe lista priorităților bugetare, dar aici e într-un fel și vina noastră. Dorința de a conserva un anumit sistem instituționalizat în cultură a creat net avantaje în acești 35 de ani, numai că lumea s-a schimbat și noi am rămas în urmă. Noi suntem pe același tip de organizare a administrării banilor pe care am moștenit-o din socialism”, a mai declarat Andras Demeter, ministrul Culturii, pentru B1 TV.