Ministrul Apărării, acuzat că și-a falsificat un CV. Potrivit unui articol publicat recent de Libertatea, există serioase neconcordanțe între CV-urile oficiale ale ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și realitatea academică. În perioada 2015-2016, Moșteanu a ocupat funcția de consilier de ministru în Ministerul Transporturilor și a fost membru în consiliile de administrație ale unor companii de stat, poziții care, conform legislației în vigoare la acea vreme, necesitau studii superioare.

Ce a transmis Universitatea Athenaeum București

Cu toate acestea, pe site-ul oficial al , în primul său CV disponibil public, se arată că ar fi absolvit specializarea Management la Universitatea Athenaeum București în perioada 1996–2000, pe care, ulterior, a eliminat-o din CV-urile sale. Aici poate fi văzut CV-ul .

Mai mult, universitatea a transmis un răspuns clar pentru :

„Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu este absolvent al Universității Athenaeum din București – specializarea Management. Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu a fost niciodată student al Universității Athenaeum din București. Specializarea Management a fost autorizată provizoriu în cadrul Universității Athenaeum din București abia în anul 2020, în intervalul 1996-2000 programul de studii respectiv nefuncționând în cadrul universității noastre”, a declarat prof. univ. dr. Emilia Vasile, președinte al Senatului Universității Athenaeum.

Această situație ridică întrebări serioase legate de respectarea condițiilor legale pentru ocuparea funcțiilor publice, dar și de corectitudinea informațiilor oferite opiniei publice.

Ministrul Apărării, acuzat că și-a falsificat un CV. Ce a declarat Ionuț Moșteanu despre studiile sale

Ulterior, după ce a devenit parlamentar, Moșteanu a modificat informațiile din CV-ul său. A eliminat orice referință la Athenaeum și a menționat că a urmat cursurile Universității Bioterra între 1996 și 1999, tot la Management. Despre acest lucru, ministrul Apărării a spus pentru Libertatea:

„Am finalizat în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma de la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Profil – inginerie economică, Specialitatea – inginerie managerială”.

Într-o emisiune Digi24, ministrul a reafirmat că aceasta este singura diplomă universitară pe care o deține:

„În 2015 am terminat facultatea. Bioterra. Nu am făcut altă facultate înainte. Am făcut Automatică, m-am oprit. În anul III, am oprit Automatica”, „Ați fost director al unui club de biliard?”, „E în CV-ul meu public, da. Păi, d-aia m-am oprit, am început să muncesc. Întâi m-am dus în Austria, reparam copiatoare. Făceam foarte mulți bani atunci, era bine. Apoi am mers în club. Am lucrat în club, chiar la un moment dat l-am și administrat. Și-apoi m-am mutat spre partea de marketing și comunicare”.

Informația despre munca în Austria nu este trecută ca atare în vreun CV al ministrului. În perioada respectivă, înaintea angajării la clubul de biliard, este pomenită doar o slujbă ca agent de vânzări la un service de aparate foto.

Ce prevederi legale trebuiau respectate pentru funcțiile ocupate

Conform Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, pentru a ocupa funcția de consilier într-un minister era obligatorie deținerea unei diplome de studii superioare. Aceeași condiție se aplica și membrilor consiliilor de administrație ale companiilor de stat, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă în întreprinderile publice.

În ciuda acestui fapt, Moșteanu a fost numit membru în CA al TAROM în februarie 2016, prezentând un CV care menționa o diplomă de la Athenaeum, universitate care a negat că l-ar fi avut student. Astfel, între 25 februarie 2016 și 1 iunie 2016, când a fost modificată legea pentru a relaxa condițiile, Moșteanu a fost într-o situație de ilegalitate privind cerințele legale pentru această funcție, perioadă în care a încasat indemnizație.

El a respins acuzațiile legate de aceste aspecte financiare: „Nu accept că cineva încearcă să ia un capăt de ață din banii publici!”, a spus ministrul.

Ministrul Apărării, acuzat că și-a falsificat un CV. Care este legătura personală care ar fi facilitat numirea lui Moșteanu

Intrarea lui în Ministerul Transporturilor ar fi fost posibilă și datorită unei relații personale cu ministrul de atunci, Dan Costescu, cu care împărtășea pasiunea pentru motociclism. Moșteanu a fost atât competitor, cât și organizator de competiții de motociclism, unele dintre ele finanțate parțial din bani publici.

Pe pagina sa oficială de Facebook, ministrul a povestit:

„Pe valul de furie amestecată cu optimism din noiembrie – decembrie (2015) i-am scris ministrului transporturilor Dan Costescu că vreau să ajut și eu; era singurul ministru pe care îl cunoșteam (avem un hobby comun). În decembrie m-a chemat, am vorbit 30 de minute și a doua zi am venit la treabă ca și consilier al ministrului”.

Ce impact au avut controversele asupra afacerilor personale ale ministrului

Odată cu intrarea lui în Guvern, firma de publicitate a lui Moșteanu, Total Branding Partners SRL, a înregistrat o creștere impresionantă a cifrei de afaceri și a profitului, conform datelor de pe . De exemplu, profitul net a crescut de aproape 23 de ori în 9 ani, iar cifra de afaceri s-a triplat.

Clienții companiei sunt din domenii precum industria auto și carburanți, domenii care au beneficiat de contracte substanțiale pe bani publici și ajutoare de stat, conform HG nr. 300/2024.