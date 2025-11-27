B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ministrul Apărării, acuzat că și-a falsificat primul CV ca membru al Guvernului: „Nu a fost niciodată student la noi”. Ce s-a aflat despre studiile lui Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării, acuzat că și-a falsificat primul CV ca membru al Guvernului: „Nu a fost niciodată student la noi”. Ce s-a aflat despre studiile lui Ionuț Moșteanu

Ana Maria
27 nov. 2025, 09:51
Ministrul Apărării, acuzat că și-a falsificat primul CV ca membru al Guvernului: „Nu a fost niciodată student la noi”. Ce s-a aflat despre studiile lui Ionuț Moșteanu
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu Sursa foto: Ionuț Moșteanu / Facebook
Cuprins
  1. Ce a transmis Universitatea Athenaeum București
  2. Ministrul Apărării, acuzat că și-a falsificat un CV. Ce a declarat Ionuț Moșteanu despre studiile sale
  3. Ce prevederi legale trebuiau respectate pentru funcțiile ocupate
  4. Ministrul Apărării, acuzat că și-a falsificat un CV. Care este legătura personală care ar fi facilitat numirea lui Moșteanu
  5. Ce impact au avut controversele asupra afacerilor personale ale ministrului

Ministrul Apărării, acuzat că și-a falsificat un CV. Potrivit unui articol publicat recent de Libertatea, există serioase neconcordanțe între CV-urile oficiale ale ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și realitatea academică. În perioada 2015-2016, Moșteanu a ocupat funcția de consilier de ministru în Ministerul Transporturilor și a fost membru în consiliile de administrație ale unor companii de stat, poziții care, conform legislației în vigoare la acea vreme, necesitau studii superioare.

Ce a transmis Universitatea Athenaeum București

Cu toate acestea, pe site-ul oficial al TAROM, în primul său CV disponibil public, se arată că ar fi absolvit specializarea Management la Universitatea Athenaeum București în perioada 1996–2000, pe care, ulterior, a eliminat-o din CV-urile sale. Aici poate fi văzut CV-ul https://www.tarom.ro/wp-content/uploads/2022/11/cv-ionut-mosteanu-2015.pdf.

Mai mult, universitatea a transmis un răspuns clar pentru Libertatea:

„Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu este absolvent al Universității Athenaeum din București – specializarea Management. Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu a fost niciodată student al Universității Athenaeum din București. Specializarea Management a fost autorizată provizoriu în cadrul Universității Athenaeum din București abia în anul 2020, în intervalul 1996-2000 programul de studii respectiv nefuncționând în cadrul universității noastre”, a declarat prof. univ. dr. Emilia Vasile, președinte al Senatului Universității Athenaeum.

Această situație ridică întrebări serioase legate de respectarea condițiilor legale pentru ocuparea funcțiilor publice, dar și de corectitudinea informațiilor oferite opiniei publice.

Sursa foto: Captura Tarom

Ministrul Apărării, acuzat că și-a falsificat un CV. Ce a declarat Ionuț Moșteanu despre studiile sale

Ulterior, după ce a devenit parlamentar, Moșteanu a modificat informațiile din CV-ul său. A eliminat orice referință la Athenaeum și a menționat că a urmat cursurile Universității Bioterra între 1996 și 1999, tot la Management. Despre acest lucru, ministrul Apărării a spus pentru Libertatea:

„Am finalizat în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma de la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Profil – inginerie economică, Specialitatea – inginerie managerială”.

Într-o emisiune Digi24, ministrul a reafirmat că aceasta este singura diplomă universitară pe care o deține:

„În 2015 am terminat facultatea. Bioterra. Nu am făcut altă facultate înainte. Am făcut Automatică, m-am oprit. În anul III, am oprit Automatica”, „Ați fost director al unui club de biliard?”, „E în CV-ul meu public, da. Păi, d-aia m-am oprit, am început să muncesc. Întâi m-am dus în Austria, reparam copiatoare. Făceam foarte mulți bani atunci, era bine. Apoi am mers în club. Am lucrat în club, chiar la un moment dat l-am și administrat. Și-apoi m-am mutat spre partea de marketing și comunicare”.

Informația despre munca în Austria nu este trecută ca atare în vreun CV al ministrului. În perioada respectivă, înaintea angajării la clubul de biliard, este pomenită doar o slujbă ca agent de vânzări la un service de aparate foto.

Ce prevederi legale trebuiau respectate pentru funcțiile ocupate

Conform Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, pentru a ocupa funcția de consilier într-un minister era obligatorie deținerea unei diplome de studii superioare. Aceeași condiție se aplica și membrilor consiliilor de administrație ale companiilor de stat, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă în întreprinderile publice.

În ciuda acestui fapt, Moșteanu a fost numit membru în CA al TAROM în februarie 2016, prezentând un CV care menționa o diplomă de la Athenaeum, universitate care a negat că l-ar fi avut student. Astfel, între 25 februarie 2016 și 1 iunie 2016, când a fost modificată legea pentru a relaxa condițiile, Moșteanu a fost într-o situație de ilegalitate privind cerințele legale pentru această funcție, perioadă în care a încasat indemnizație.

El a respins acuzațiile legate de aceste aspecte financiare: „Nu accept că cineva încearcă să ia un capăt de ață din banii publici!”, a spus ministrul.

Ministrul Apărării, acuzat că și-a falsificat un CV. Care este legătura personală care ar fi facilitat numirea lui Moșteanu

Intrarea lui în Ministerul Transporturilor ar fi fost posibilă și datorită unei relații personale cu ministrul de atunci, Dan Costescu, cu care împărtășea pasiunea pentru motociclism. Moșteanu a fost atât competitor, cât și organizator de competiții de motociclism, unele dintre ele finanțate parțial din bani publici.

Pe pagina sa oficială de Facebook, ministrul a povestit:

„Pe valul de furie amestecată cu optimism din noiembrie – decembrie (2015) i-am scris ministrului transporturilor Dan Costescu că vreau să ajut și eu; era singurul ministru pe care îl cunoșteam (avem un hobby comun). În decembrie m-a chemat, am vorbit 30 de minute și a doua zi am venit la treabă ca și consilier al ministrului”.

Ce impact au avut controversele asupra afacerilor personale ale ministrului

Odată cu intrarea lui în Guvern, firma de publicitate a lui Moșteanu, Total Branding Partners SRL, a înregistrat o creștere impresionantă a cifrei de afaceri și a profitului, conform datelor de pe termene.ro. De exemplu, profitul net a crescut de aproape 23 de ori în 9 ani, iar cifra de afaceri s-a triplat.

Clienții companiei sunt din domenii precum industria auto și carburanți, domenii care au beneficiat de contracte substanțiale pe bani publici și ajutoare de stat, conform HG nr. 300/2024.

Tags:
Citește și...
Guvernul pregătește ordonanțe pentru vacanța parlamentară. Iată ce alte proiecte sunt pe ordinea de zi
Politică
Guvernul pregătește ordonanțe pentru vacanța parlamentară. Iată ce alte proiecte sunt pe ordinea de zi
Băluță: „Ar trebui să avem o medie de schimbare de 300 km țeavă pe an” / De ce vrea să fuzioneze ELCEN cu Termoenergetica (VIDEO)
Politică
Băluță: „Ar trebui să avem o medie de schimbare de 300 km țeavă pe an” / De ce vrea să fuzioneze ELCEN cu Termoenergetica (VIDEO)
Dogioiu, despre incidentul cu ofițerul de presă: Un exces de zel fără intenție agresivă. Am exprimat public regretul (VIDEO)
Politică
Dogioiu, despre incidentul cu ofițerul de presă: Un exces de zel fără intenție agresivă. Am exprimat public regretul (VIDEO)
Soluțiile lui Daniel Băluță la problema traficului din Capitală: „Abilitățile mele manageriale mă vor determina să nu mă plâng de greaua moștenire, ci să lucrez” (VIDEO)
Politică
Soluțiile lui Daniel Băluță la problema traficului din Capitală: „Abilitățile mele manageriale mă vor determina să nu mă plâng de greaua moștenire, ci să lucrez” (VIDEO)
Măsurile din programul social al lui Daniel Băluță: „Bunăstarea nu e uniformă. Societatea noastră trebuie echilibrată” (VIDEO)
Politică
Măsurile din programul social al lui Daniel Băluță: „Bunăstarea nu e uniformă. Societatea noastră trebuie echilibrată” (VIDEO)
Nicușor Dan: Vom avea o unitate sau o secțiune din cadrul SRI care se va ocupa de cazurile de corupție / Răspunsul președintelui, întrebat dacă SRI ar putea fi condus de Kovesi (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan: Vom avea o unitate sau o secțiune din cadrul SRI care se va ocupa de cazurile de corupție / Răspunsul președintelui, întrebat dacă SRI ar putea fi condus de Kovesi (VIDEO)
Cătălin Drulă: Guvernul american a anunțat un parteneriat cu compania la care am lucrat ca inginer. Acest proiect salvează vieți zi de zi
Politică
Cătălin Drulă: Guvernul american a anunțat un parteneriat cu compania la care am lucrat ca inginer. Acest proiect salvează vieți zi de zi
Călin Georgescu și George Simion sunt deciși să transforme Ziua Națională în circ. Cei doi au organizat marșuri separate la Alba Iulia
Politică
Călin Georgescu și George Simion sunt deciși să transforme Ziua Națională în circ. Cei doi au organizat marșuri separate la Alba Iulia
De ce unii vor putea în continuare cumula pensia cu salariul la stat. Explicația lui Grindeanu (VIDEO)
Politică
De ce unii vor putea în continuare cumula pensia cu salariul la stat. Explicația lui Grindeanu (VIDEO)
Guvernul Bolojan, încă o moțiune de cenzură. Executivul ar putea să nu prindă sărbătorile
Politică
Guvernul Bolojan, încă o moțiune de cenzură. Executivul ar putea să nu prindă sărbătorile
Catalin Drula
Ultima oră
10:20 - Africa de Sud, exclusă de la G20 Miami 2026. Trump: „A arătat lumii că este o ţară demnă să fie membră a nimic”
10:20 - Timișoara devine orașul „Big Brother”. Cum vor fi numărați, în timp real, oamenii în trafic și cu ce se deplasează
10:15 - Prognoza meteo, 27 noiembrie 2025: vreme rece și schimbătoare în toată România
09:39 - Miss Universe 2025: Coproprietarii, acuzați de fraudă și trafic de droguri
08:59 - Trump, furios după atacul armat din apropiere de Casa Albă. Spune că a fost „act de terorism”. Cine e suspectul și ce a cerut să se verifice urgent
08:57 - Povestea Sfântului Iacob Persul: martirul care a ales credința în Hristos
08:31 - Arestări după incendiul devastator din Hong Kong. Blocurile încă ard, bilanțul morților crește. Ce au anunțat autoritățile
08:14 - Vremea în România pe 27 noiembrie 2025: frig, ploi și lapoviță în zonele montane
07:55 - Consiliul Superior al Magistraturii își alege joi noua conducere
07:30 - Guvernul pregătește ordonanțe pentru vacanța parlamentară. Iată ce alte proiecte sunt pe ordinea de zi