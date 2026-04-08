Ambrozie-Irineu Darău, ministrul Economiei, anunță dezastrul domeniului pe care îl gestionează. Ca un adevărat profet al , el susține că scumpirea carburanților va lovi industria.

Ambrozie-Irineau Darău, ministrul Apocalipsei

va crește mult peste prognozele economiștilor, de la începutul anului, din cauza crizei carburanților. Valurile de scumpiri la benzină și motorină, amplificate de reacția greoaie a Bolojan au dus la o explozie a prețurilor. În acest context, ministrul Economie, Ambrozie-Irineu Darău, apreciază că toate industriile vor avea de suferit.

„Eu cred că absolut toate și, iarăși, efectele cuantificate le vom vedea puțin mai târziu, pentru că toată această scumpire pe lanț se va regăsi într-o inflație pe care o vom cuantifica peste câteva săptămâni sau luni”, a spus Darău, într-o notă alarmistă, într-o intervenție la Digi 24.

Ca un bun creștin, ministrul Darău își pune speranța în Dumnezeu să salveze economia pe care a fost numit să o gestioneze. El nu vede altă ieșire din actuala situație provocată de criza carburanților suprapusă peste măsurile de austeritate impuse de guvernul din care face parte.

„Știți că, până să înceapă acest război, mai degrabă erau optimiste estimările, inclusiv cele ale BNR, să ne ducem undeva în banda de 4-5% pentru finalul anului. Este clar că anul acesta va arăta puțin altfel proiecția de final, în funcție de ce se întâmplă în aceste luni. Nu pot, decât să sper, ca ministru al Economiei, că se va stabiliza situația foarte repede. Dar e o speranță, nu depinde de noi”, a mai spus ministrul Ambrozie-Irineu Darău.

BNR anunță o creștere a inflației

Banca Națională a României (BNR) a estimat că rata anuală a inflației va crește în martie-iunie 2026 la valori peste cele previzionate anterior. Acest lucru se va datora scumpirii carburanților și a intervenției greoaie a guvernului în stoparea majorării de prețuri.

„Acestea se vor suprapune efectelor de bază nefavorabile ce se vor manifesta în trimestrul II 2026 pe segmentul energie, precum și efectelor directe tranzitorii exercitate din semestrul II 2025 de expirarea schemei de plafonare a prețului la energia electrică și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor, ce urmează să se epuizeze în trimestrul III 2026 și să antreneze astfel o corecție descendentă abruptă a ratei anuale a inflației”, transmite BNR.

din Orientul Mijlociu și criză energetică generează incertitudini și riscuri mari cu privire la perspectivele activității economice și, implicit, a evoluției pe termen mediu a inflației. Creșterea acestui indice va avea influențe asupra puterii de cumpărare și asupra activității și profiturilor firmelor. Această evoluție va da o altă percepție cu privire la riscurile din regiune, ceea ce va avea un impact asupra costurilor de finanțare.