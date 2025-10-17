Ministrul Dezvoltării, , a făcut declarații, joi, cu privire la reforma administrației locale. Acesta a participat la Sebeș, la inaugurarea primei creșe construite în județul Alba prin Programul Guvernamental „Sfânta Ana”.

Ministrul a explicat că, atât el, cât și colegii săi din sunt de părere că este necesar să se ia o decizie „cât mai rapid”, în ceea ce privește reforma administrației locale.

Ce a declarat Cseke Attila

Potrivit lui Attila, amânarea și „discuția îndelungată” nu fac altceva decât să dăuneze, din punctul de vedere al deciziei politice.

„Vom vedea săptămâna viitoare coaliția încotro se îndreaptă cu această decizie. Ceea ce susținem noi sau ceea ce susțin eu este de a lua o decizie cât mai rapid, pentru că nu ne face bine din punct de vedere al deciziei politice această amânare și discuție îndelungată”, a declarat, joi seara, la Sebeș, ministrul Cseke Attila, conform Agerpres.

Ministrul Dezvoltării: „ Nu ni se pare corect să aplicăm aceeași măsură pentru toată lumea”

De asemenea, Attila a subliniat faptul că este de părere că ar trebui acționat diferit în funcție de fiecare UAT în parte. Acestuia nu i se pare just sa fie aplicată peste tot aceeași regulă, având în vedere că există și autorități locale care „au gestionat și până acum eficient banul public”.

‘Eu pot să vă spun punctul de vedere al ministrului Dezvoltării și al ministerului de resort. Noi susținem o măsură care permite o abordare diferențiată de la UAT la UAT. Pentru că nu ni se pare corect să aplicăm aceeași măsură pentru toată lumea. Nu atâta timp cât există autorități locale, primării, primari, dacă vreți, care au gestionat și până acum eficient banul public. Unde organigrama nu este plină și unde nu ar trebui să facem reduceri semnificative. Sau chiar în varianta pe care noi am propus-o coaliției cu aplicarea unui procent de 30%. Asta, în final, duce la o reducere a posturilor ocupate de 10,2%”, a mai spus Cseke Attila.

Ministrul a declarat că în acest moment există 671 de UAT-uri, unde ar fi „incorect” să se aplice aceeași regulă și unde nu ar trebui să se reducă niciun post ocupat.