Ministrul Educației: „A fost o discuție generală cu premierul legată de îmbunătățirea veniturilor generale ale profesorilor”. Ce propunere are privind bursele studenților (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 apr. 2026, 18:23
Mihai Dimian Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Dimian despre salariile profesorilor
  2. Ce spune Dimian despre bursele studenților

Mihai Dimian, ministrul Educației, a declarat vineri, pentru B1 TV, că a avut „o discuție generală cu premierul legată de îmbunătățirea veniturilor generale ale profesorilor”. Acesta s-a referit și la bursele studenților, spunând că suma alocată lor se apropie celei de anul trecut, cu tot cu cea alocată printr-un proiect european. Ministrul a opinat apoi că poate ar fi indicat ca studenții să facă activități extracurriculare în contul unei părți din burse, invocând ca exemplu sistemul din SUA.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Ce spune Dimian despre salariile profesorilor

Despre nemulțumirile profesorilor legate de plata cu ora, Mihai Dimian a spus: „În privința aspectelor financiare, sigur că am exprimat și în ultimele zile această intenție de a identifica fondurile necesare pentru o creștere a volumului sau a anvelopei pentru plata cu ora, să mergem către aproape 50%, și aici pot reveni și la discuția anterioară, în sensul că orele de laborator pot fi plătite mai mult decât orele obișnuite, pentru a încuraja profesorii să întoarcă cu elevii în laborator, în regim de plata cu ora”.

Întrebat dacă a discutat aceste lucruri cu premierul sau cu ministrul de Finanțe, Dimian a răspuns: „A fost o discuție generală cu premierul legată de îmbunătățirea veniturilor generale ale profesorilor și avem în discuție și o nouă Lege a salarizării care este și jalon PNR, și care se află în această lună și în luna viitoare într-o fază avansată de elaborare și finalizare.

Drept urmare, există aceste discuții, există și posibilitatea identificării în interiorul Ministerului a unor economii care să conducă la această creștere, înainte de a vorbi despre un transfer din alte ministere. Dar avem toate aceste propuneri pe masă și vom vedea de unde identificăm sumele necesare, dacă din interior sau din afară”.

Ce spune Dimian despre bursele studenților

Despre bursele studenților, ministrul Educației a afirmat: „Am avut întâlniri cu alianțele studenților din România. Am participat la mitingul pe care o parte dintre studenții români l-au făcut în Piața Victoriei, iar în acest moment constatăm că tocmai am transmis către universități burse în valoare de aproximativ, cred, 80 de milioane de lei suplimentar. Asta înseamnă că, în plus față de ce au avut universitățile până acum pentru burse, 25.000 de studenți vor primi aceste burse sociale din proiectul european și urmează către finalul lunii aprilie încă 10-15.000, în funcție de înscrierile studenților și validarea universităților”.

„Deci sunt 25.000 care au primit până acum burse direct de la bugetul de stat, burse sociale, și de acum vor primi din proiectul european, rămânând suma respectivă în utilizarea universităților pentru alte tipuri de burse, în plus față de cei aproximativ 25.000 de studenți care au primit până acum burse sociale, alți, aproximativ 10.000, vor primi începând cu luna mai, la finalul unui aprilie se validează aceste liste. Este o măsură concretă și se ajunge, în final, la o sumă totală pe acest an, dacă adăugăm suma alocată de la stat și suma alocată din proiect european, cam la nivelul anului anterior, înainte de tăiere, cu număr de burse crescut.

Însă, este foarte important să schimbăm și mentalitatea. În sensul că, dacă vorbeați de experiența din Statele Unite, pot să vă spun că majoritatea studenților făceau activități extracurriculare în campus pentru o anumită parte a bursei primită, astfel încât invit universitățile și am discutat și cu doamnele și domnii rectori, am discutat și cu reprezentanții asociațiilor. Bineînțeles (că au activități pe care să le facă).

Dacă vorbim de abandon universitar, studenții pot contribui la mentorarea studenților din anul întâi. Avem studenți performanți în anul mai mare, pot primi burse pentru a-i mentora pe cei din anul întâi, care se află în risc de abandon universitar alături de activitățile făcute de profesori”, a mai explicat Mihai Dimian, ministrul Educației, pentru B1 TV.

