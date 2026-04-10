Acasa » Politică » Ministrul Educației: „Am avut grijă să deblocăm posturile pentru titularizare, pentru asistenții universitari”. Când vor fi concursurile pentru posturile de directori de școli (VIDEO)

Ministrul Educației: „Am avut grijă să deblocăm posturile pentru titularizare, pentru asistenții universitari”. Când vor fi concursurile pentru posturile de directori de școli (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 apr. 2026, 18:54
Ministrul Educației: „Am avut grijă să deblocăm posturile pentru titularizare, pentru asistenții universitari”. Când vor fi concursurile pentru posturile de directori de școli (VIDEO)
Mihai Dimian, ministrul Educației. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială / YouTube
Cuprins
  1. Dimian, anunț „foarte important pentru cei care sunt interesați să se titularizeze”
  2. Când se organizează concursurile pentru posturile de directori

Mihai Dimian, ministrul Educației, a declarat vineri, pentru B1 TV, că „am avut grijă să deblocăm posturile pentru titularizare, posturile pentru asistenții universitari din universități și examenul de promovare pentru restul”, iar „săptămâna viitoare se vor debloca aceste posturi”. Dimian a mai afirmat că în câteva luni se vor organiza și concursurile pentru posturile de directori de școli.

Dimian, anunț „foarte important pentru cei care sunt interesați să se titularizeze”

„În primele zile de mandat, am avut grijă să deblocăm posturile pentru titularizare, posturile pentru asistenții universitari din universități și examenul de promovare pentru restul. În momentul de față, suntem în faza finală a avizelor. Săptămâna viitoare se vor debloca aceste posturi. Foarte important pentru cei care sunt interesați să se titularizeze în învățământul preuniversitar sau în învățământul superior”, a declarat ministrul Educației, în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Când se organizează concursurile pentru posturile de directori

„În privința posturilor de directori, cred că am depus jurământul pe la ora 3, 4, iar la ora 5 seara eram în minister discutând despre… posturile de director. Am văzut care este stadiul. Era un profil al managerului de unitate școlară discutat de-a lungul timpului, existent într-o anumită formă încă de, cred, din luna ianuarie. Drept urmare, am analizat acel profil care, din nou, nu trebuie interpretat ca o fișa postului, ci ca un ghid pentru cineva care dorește o astfel de poziție de management.

Drept urmare, el a fost pus în dezbatere publică imediat după această primă consultare. Totodată, a fost o întâlnire, nu am participat eu la ea, dar domnul secretar de stat Sorin Ion a participat la ea, într-o dezbatere publică. Sunt, sigur, diverse păreri, dar dacă înțelegem corect ce reprezintă acest profil, putem fi mulțumiți sau nemulțumiți, dar mă interesează foarte mult să înțelegem că nu este o fișa postului.

În faza următoare, după ce acest profil este aprobat, finalizez metodologia de concurs. Sunt de aproximativ o lună în minister, am făcut deja, repet, primul demers. Îl fac și pe al doilea. De ce nu s-a făcut din 2023, vă rog să-i întrebați pe cei care au fost înaintea mea.

Eu fac exact toate etapele, accelerând acest proces. Finalizăm profilul în același timp. Deși puteam să aștept finalizarea profilului pentru a lucra la metodologie, pentru că ele sunt legate într-un anumit mod, continui lucrul la metodologie. Când profilul se aprobă, metodologia va avea nevoie probabil de câteva săptămâni pentru aprobare.

Drept urmare, odată ce sunt aceste documente finalizate, se poate demara organizarea concursurilor de post. Când lași o perioadă de timp potențialor candidați să se pregătească, pentru că poate una din cauzele acestei situații este legată și de timpul scurt avut pentru pregătire, lăsăm o perioadă pentru pregătirea acestor concursuri și le organizăm. Dacă va fi în iunie, dacă va fi în octombrie, depinde de acest interval. Dar din prima zi și iată în toată această perioadă, monitorizez și acest lucru și ele se vor organiza”, a mai explicat Mihai Dimian, ministrul Educației, pentru B1 TV.

