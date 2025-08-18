Ministrul Economiei avertizează asupra măsurilor fiscale. Ce a declarat Radu Miruță

Radu Miruță, ministrul Economiei, atrage atenția că pachetele de măsuri fiscale nu trebuie să sufoce mediul de afaceri. Oficialul subliniază că eliminarea privilegiilor și o abordare mai fină în sprijinirea antreprenorilor sunt importante pentru un climat economic echilibrat.

Cuprins:

Critici la adresa modificărilor legislative

Pragul minim pentru capitalul social al firmelor, o problemă pentru micii antreprenori

Care este viziunea asupra parteneriatului dintre stat și cetățeni

Critici la adresa modificărilor legislative

Ministrul Economiei a discutat pe Facebook despre proiectul recent lansat în dezbatere publică pentru selectarea conducerii companiilor de stat. El consideră că forma actuală a documentului nu aduce îmbunătățiri semnificative, ci doar întărește practici deja existente.

„Proiectul lansat de curând în dezbatere publică de SGG pentru modificarea legii prin care sunt selectați cei din companiile de stat este necesar, DAR nu face mare lucru în forma actuală, ci betonează și mai tare betonul proaspăt turnat înaintea formării acestei coaliții”, a transmis Radu Miruță, într-o .

El a adăugat că deciziile majore trebuie discutate în cadrul coaliției, cu răbdare și consecvență, pentru a fi aplicate corect.

Pragul minim pentru capitalul social al firmelor, o problemă pentru micii antreprenori

O altă temă discutată de Miruță a fost propunerea de a stabili pragul minim pentru social al unei la 8.000 de lei. Ministrul a subliniat că această măsură ar putea reprezenta o barieră pentru antreprenorialul corect.

„8.000 RON, noua valoare propusă ca prag minim pentru capitalul social al unei firme, e o treaptă cam bruscă și e datoria mea, ca ministru al Economiei, să am grijă să nu se transforme într-un zid pentru antreprenori. (…) Sunt pedepsite prea multe inițiative oneste pentru câteva firme-fantomă”, a explicat oficialul.

El a subliniat că problema firmelor-fantomă trebuie rezolvată prin soluții mai nuanțate, nu prin bariere generale.

Care este viziunea asupra parteneriatului dintre stat și cetățeni

În mesajul său, Miruță a cerut un parteneriat cât mai adevărat între stat și antreprenori. El a subliniat că impozitarea trebuie să fie echilibrată și să sprijine inițiativele economice, nu să le descurajeze.

„Antreprenoriatul e un parteneriat: statul trebuie să fie corect și transparent, iar cetățeanul care pornește la drum să fie serios și responsabil. Asta înseamnă respect reciproc, nu taxe descurajante”, a declarat ministrul.