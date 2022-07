Ministrul Economiei, Florin Spătaru: România va avea un rol cheie în reconstrucţia Ucrainei

Ministrul Economiei, Florin Spătaru a declarat vineri că România va avea un rol cheie în reconstrucţia Ucrainei, având în vedere poziţia strategică, iar țara noastră trebuie să demonstreze Europei că este pregătită pentru acest lucru.

„Cred că reconstrucţia Ucrainei este responsabilitatea unei societăţi europene civilizate. Şi noi, toate ţările Uniunii Europene, trebuie să contribuim la asta”, a subliniat ministrul, în cadrul unui eveniment organizat de Institutul Aspen România, în parteneriat cu biroul din Bucureşti al German Marshall Fund of the US.