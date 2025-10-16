Ministrul Educației, a anunțat, joi, implementarea unui ghid de utilizare a inteligenței artificiale în școli. Acesta a explicat că nici tehnologia și nici inteligența artificială nu au cum să dăuneze. Asta, atât timp cât știm cum să le utilizăm.

În zilele noastre, tehnologia și inteligența artificială, implicit, iau amploare rapid. Într-o lume în care informația este la un click distanță, este esențial să fim „educați tehnologic”, astfel încât să nu cădem în capcane, care există la tot pasul.

Când va fi implementat ghidul de utilizare a inteligenței artificiale în școli

Potrivit , într-o săptămână-două, acest ghid va exista în unitățile școlare, din învățământul preuniversitar. Daniel David a explicat că în învățământul universitar există deja astfel de ghiduri, pe care universitățile le-au dezvoltat.

Ministrul Educației a precizat pentru Digi24 faptul că acest ghid te ajută „cum să folosești inteligența artificială, nu doar focalizată pe rezultat, focalizată și pe pașii care te duc la rezultat. Deci cum să folosești inteligența artificială pentru a fi un plus și nu un minus”.

Daniel David: „Tehnologia nu este bună sau rea”

Ministrul Educației a subliniat faptul că este foarte bine că mulți elevi își pun problema că inteligența artificială le afectează capacitatea de a învăța, gândirea critică și că le reduce propriul efort.

Totuși, acesta a declarat că este important de știut că tehnologia nu poate face un bine sau un rău neapărat, ci „devine mai bună sau mai proastă în funcție de cum o utilizăm”.

„Noi avertizăm asupra acestui lucru de mai mulți ani. Profesorii sunt conștienți de acest lucru. Dar este o situație problematizată chiar de către elevi, ceea ce este un lucru extraordinar de bun. Tehnologia, inclusiv inteligența artificială, nu este bună sau rea în sine. Aceasta devine mai bună sau mai proastă în funcție de cum o utilizăm. (…) Nu ne oprește nimeni când folosim sistemul de inteligență artificială pentru a rezolva o problemă”, a afirmat el.