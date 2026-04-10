Acasa » Politică » Ministrul Educației critică dezechilibrele din școli și indică un vinovat clar. Care este factorul principal din spatele claselor supraaglomerate

Ministrul Educației critică dezechilibrele din școli și indică un vinovat clar. Care este factorul principal din spatele claselor supraaglomerate

Iulia Petcu
10 apr. 2026, 10:46
Ministrul Educației critică dezechilibrele din școli și indică un vinovat clar. Care este factorul principal din spatele claselor supraaglomerate
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. De ce există diferențe mari între clasele din urban și rural
  2. Cum ajung unele clase să fie supraaglomerate
  3. Ce rol joacă vizele de flotant în această situație
  4. De ce spune ministrul că regulile nu sunt respectate
  5. Ce soluții sunt luate în calcul pentru echilibrarea sistemului

Ministrul Educației, Mihai Dimian, atrage atenția asupra unor diferențe majore din sistemul de învățământ, care nu se văd la prima analiză statistică. În timp ce unele clase sunt supraaglomerate, altele funcționează cu mult sub capacitate, iar dezechilibrul devine tot mai vizibil.

De ce există diferențe mari între clasele din urban și rural

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu directori de școli din Botoșani, unde oficialul a explicat că media națională poate induce în eroare, potrivit Edupedu. Deși cifrele arată un număr rezonabil de elevi per clasă, realitatea diferă semnificativ între orașe și zonele mai puțin populate.

„M-am uitat la gradul de încărcare la clasă. La gimnaziu, când mă uit eu la minister, eu văd 12 elevi în medie pe clasă. Legea spune 20 pe clasă. Ce s-a întâmplat? De ce suntem sub media națională? Practic ce se întâmplă? În zona urban mare sunt 30-32 elevi în casă, în zonele celelalte sunt 16-14-12, la medie stăm bine”, a declarat ministrul.

Acesta susține că problema nu ține de lipsa locurilor, ci de distribuția inegală a elevilor, care creează presiune pe anumite școli considerate mai bune.

Cum ajung unele clase să fie supraaglomerate

Ministrul a oferit și un exemplu personal pentru a ilustra fenomenul, explicând cât de rapid poate crește numărul elevilor într-o clasă. Experiența directă confirmă tendința părinților de a alege școli din oraș, chiar dacă locuiesc în alte localități.

„Și eu mi-am dus copilul la școala de stat din cartier și am încredere în învățători, doar că a început clasa pregătitoare cu 24 copii în clasă și până la finalul săptămânii erau 30-32.”

Această creștere rapidă arată că sistemul nu reușește să limiteze fluxul de elevi către anumite unități, iar efectele se văd imediat în aglomerarea claselor.

Ce rol joacă vizele de flotant în această situație

Unul dintre factorii principali identificați de ministru este utilizarea vizelor de flotant, care le permite părinților să înscrie copiii la școli din alte zone. Practica este frecventă în jurul marilor orașe, unde diferențele dintre școli sunt percepute ca fiind semnificative.

„Vizele de flotant: Oamenii aceia vin cu mașina. Eu nu, mergem pe jos la școală, dar sunt foarte mulți care își aduc copiii cu mașina din comune din jurul Suceava, din vile foarte frumoase.”

Efectul este unul invers în sistem, deoarece școlile din zonele de proveniență rămân cu clase mai mici, în timp ce cele din orașe devin supraaglomerate.

„Drept urmare acolo de unde au plecat ei au lăsat 16 în clasă și a adus 30 la altă școală. Foarte interesant că nu m-am uitat niciodată la asta.”

De ce spune ministrul că regulile nu sunt respectate

Mihai Dimian consideră că părinții contribuie la aceste dezechilibre, iar ulterior critică situațiile generate chiar de alegerile lor. Oficialul atrage atenția că problema nu ține doar de legislație, ci și de modul în care aceasta este aplicată.

„Adică ei (părinții) s-au supărat că această clasă este supraaglomerată, supraîncărcată, clasa în care se află și copilul meu.”

„După ce nu respectăm niște reguli, ne plângem de anumite situații. De aceea împreună cu dumneavoastră ca directori, cu părinții, eu înțeleg dorința părintelui de a-și aduce copilul la școala cea mai bună.”

„Pare că le încălcăm pe scară largă și apoi ne plângem în această situație.”

Ce soluții sunt luate în calcul pentru echilibrarea sistemului

Ministrul spune că este nevoie de colaborare între autorități, școli și părinți pentru a corecta aceste dezechilibre. În același timp, nu exclude modificarea regulilor actuale, dacă acestea nu mai corespund realității din teren.

„Hai să schimbăm regulile să vedem cum le schimbăm.”

Discuțiile vin într-un context mai larg, în care legislația a fost deja ajustată. Anul trecut Legea 141/2025 a  stabilit că numărul de elevi dintr-o clasă crește în medie cu doi elevi.

În prezent, viza de flotant permite părinților să înscrie copii la școlile dorite, deși nu au domiciliu permanent în zonă. Încă de anul trecut, Daniel David, fostul ministru al Educației, discuta despre schimbări legate de viza de flotant, scrie Libertatea.

Citește și...
Ministrul Finanțelor pregătește schimbări importante pentru industria culturală. Nazare: „Claritate şi predictibilitate pentru artişti”
Politică
Ministrul Finanțelor pregătește schimbări importante pentru industria culturală. Nazare: „Claritate şi predictibilitate pentru artişti”
CTP: „Nicușor Dan nu face nicio mișcare fără a se înțelege cu PSD-ul”. Ce spune despre relația președintelui cu premierul Bolojan (VIDEO)
Politică
CTP: „Nicușor Dan nu face nicio mișcare fără a se înțelege cu PSD-ul”. Ce spune despre relația președintelui cu premierul Bolojan (VIDEO)
Ministrul Transporturilor anunță contracte noi pentru vehicule electrice în instituțiile statului. Ce presupun noile investiții
Politică
Ministrul Transporturilor anunță contracte noi pentru vehicule electrice în instituțiile statului. Ce presupun noile investiții
CTP: „Nicușor Dan n-a fost capabil să dea un răspuns rațional la întrebările legate de Voineag și Florența. A fost un clovn fără haz”. De ce nu s-au înscris mai mulți procurori în cursa pentru șefia Parchetelor (VIDEO)
Politică
CTP: „Nicușor Dan n-a fost capabil să dea un răspuns rațional la întrebările legate de Voineag și Florența. A fost un clovn fără haz”. De ce nu s-au înscris mai mulți procurori în cursa pentru șefia Parchetelor (VIDEO)
CTP: Nicușor Dan s-a adresat unei mase de pitecantropi și a pus cea mai antidemocratică și cretină întrebare pe care am auzit-o vreodată (VIDEO)
Politică
CTP: Nicușor Dan s-a adresat unei mase de pitecantropi și a pus cea mai antidemocratică și cretină întrebare pe care am auzit-o vreodată (VIDEO)
Ciolacu: Dacă era un premier PSD cu motorina peste 11 lei, era scos cu furci și topoare din Guvern. Bolojan este, însă, cel mai competent
Politică
Ciolacu: Dacă era un premier PSD cu motorina peste 11 lei, era scos cu furci și topoare din Guvern. Bolojan este, însă, cel mai competent
Primește România banii din PNRR aferenți reformei pensiilor speciale? Ministrul Pîslaru: „Am un optimism rezervat” (VIDEO)
Politică
Primește România banii din PNRR aferenți reformei pensiilor speciale? Ministrul Pîslaru: „Am un optimism rezervat” (VIDEO)
Marinescu anunță noi reforme: În perioada următoare, vom ieși cu noi inițiative să eficientizăm justiția (VIDEO)
Politică
Marinescu anunță noi reforme: În perioada următoare, vom ieși cu noi inițiative să eficientizăm justiția (VIDEO)
Cum răspunde ministrul Justiției criticilor privind noii procurori-șefi. Marinescu: Am susținut aceste propuneri pe baza unor motive, argumentat (VIDEO)
Politică
Cum răspunde ministrul Justiției criticilor privind noii procurori-șefi. Marinescu: Am susținut aceste propuneri pe baza unor motive, argumentat (VIDEO)
Mitică Dragomir la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Mesajul profund transmis de fostul șef al LPF
Politică
Mitică Dragomir la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Mesajul profund transmis de fostul șef al LPF
Ultima oră
10:42 - Maratonul solidarității, campania inițiată de DGASPC Sector 6, la final. 2200 de pachete cu bucate pascale ajung pe mesele celor defavorizați (VIDEO)
10:19 - Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompie și Dima, pomeniți pe 10 aprilie. Ce semnificație are jertfa lor
10:11 - Se dă startul pasiunii pentru mașini! Autoreport, o nouă emisiune din lumea auto pe B1 TV
09:59 - Vinerea Mare, ziua tăcerii și a credinței profunde în tradiția creștină. Ce semnificație au ritualurile și interdicțiile respectate de credincioși
09:51 - Însoțitorii de bord de la Lufthansa intră în grevă! Sute de zboruri anulate și vacanțe de Paște date peste cap
09:47 - Cât costă azi, 10 aprilie, combustibilii în România. Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină
09:28 - Pepe, despre tradițiile de Paște: „În Vinerea Mare țin post negru. Sărbătorile perfecte sunt doar în familie!”
09:24 - Mircea Lucescu, condus azi pe ultimul drum. Va fi înmormântat cu onoruri militare. Cum se va desfășura ceremonia de înhumare
09:19 - Constanța: două persoane amendate pentru tăierea și vânzarea florilor din oraș. Primăria face apel la spiritul civic al localnicilor
08:57 - Piaţa imobiliară din România a explodat. Locuințele s-au scumpit cu 74% în 10 ani