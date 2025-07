Ministrul Educației, Daniel David, despre măsurile de austeritate: „Deficitul ne blochează țara și ne-ar putea face ca din toamnă să nu mai putem plăti salarii, pensii, burse, ajutoare sociale”

Ministrul Educației, Daniel David, a comentat miercuri, într-o intervenție pentru B1 TV, protestele din Educație și măsurile de austeritate care vizează acest domeniu. Daniel David a precizat că educația are o contribuție la deficitul bugetar actual și dacă nu sunt luate măsuri există riscul ca Guvernul să nu mai poată plăti salarii, pensii, burse sau ajutoare sociale:

Ministrul Educației, despre protestele sindicatelor

“Sindicatele fac ceea ce trebuie să facă, într-un fel, când au loc astfel de măsuri. Pe de altă parte și componenta guvernamentală face ceea ce trebuie să facă pentru țară.

Discuțiile există, sper să găsim soluții înțelepte, pentru că trebuie să înțelegem cu toții următorul lucru. În acest deficit, despre care vorbim în acest an, pentru care vedeți că întoarcem țara pe dos, trebuie să recunoaștem că și educația are o contribuție. Iar misiunea mea ca ministru este să încerc să reduc această contribuție în deficitul care ne blochează țara și care ne-ar putea face ca din toamnă să nu mai putem plăti salarii, pensii, burse, ajutoare sociale. Eu mă refer la nivelul țării în toate domeniile. Nu uitați, educația are o contribuție a ei în problema generală a țării”.

Ministrul Daniel David a precizat că Educația a contribuit la dedficitul bugetar prin creșterea cheltuielilor cu resursa umană și prin creșterea fondului pentru burse:

“Prin ce am contribuit noi, major, aici? Prin două lucruri. Unu, o creștere nesustenabilă, a ceea ce înseamnă cheltuieli cu resursa umană. Și doi, o creștere nesustenabilă, a ceea ce înseamnă fond de bursă. Și atunci, dacă acelea sunt cauzele, acolo trebuie să intervii în ceea ce primește resursa umană. Avem de ales. Pe de o parte ai oamenii deja angajați în sistem, oamenii cu post și salariile lor. Pe de altă parte ai încărcarea normei și plata cu ora. Între cele două, eu am ales oamenii și salariile lor. Inevitabil trebuia să modificăm încărcarea normei și plata cu ora. Dar ce am spus și când am propus aceste măsuri și când le-am discutat în spațiu public, am spus că sunt luate într-un context definit de un principiu al raționalității.

Nu ieșim din niște repere europene, nu spargem bariere, ca să spun așa, și limite. Și un principiu al decenței în sensul că atât își permite țara acum, iar dacă ne însănătoșim, banii pe care îi salvăm în următorii ani, și a spus-o și premierul, se vor întoarce tot în sistem”.

În ceea ce privește bursele, Daniel David a precizat că ceea ce s-a întâmplat în perioada 2023-2024 a fost o “bursiadă, în care transformăm școala într-o alergare după note pentru a obține burse”:

“Iar în zona burselor, acolo ce am putut să facem este să ne întoarcem la ce am avut înainte de legile care au venit pe linia României educate, unde ai avut intenții bune, ai vrut să dai multe burse, sume mari, la mulți elevi, nu este un demers sustenabil. Nu se poate susține. Și ce am propus? Să avem un fond de burse mai mare decât 2022, adică nu ne întoarcem la ce a fost înainte de aceste măriri, să avem un pic mai mult, dar nu ne putem ridica la nivelul 2023-2024. Chiar nu se poate. Și am regândit sistemul de burse ca să evităm bursiada în care transformăm școala într-o alergare după note pentru a obține burse.

Bursele care contează sunt acolo, le-am menționat public, bursă de merit, dar meritul trebuie să fie merit, 15% cu limita nota nouă. Au fost situații în 2023-2024, când luai bursă de merit și cu nota 5, chiar sub 5, în 2024-2025, s-a corectat situația și s-a pus limita de 9,50, dar erau clase în care treceai de procentul de 30%, în care ajungeai la un procent uriaș. Aproape toți luau bursă de merit, pentru că a și crescut numărul mediilor de 9,50. Și este o situație nesănătoasă. Bursele sociale vor fi păstrate, încât în învățământ obligatoriu și gratuit trebuie să ai grijă ca cei care nu își permit să participe, să fie ajutat să participe. Bursele tehnologice, pentru că avem angajamente cu diverse companii pentru învățământul dual. Iar pentru cei foarte buni în zona olimpiadelor vom păstra niște premii care sunt astfel gândite, încât, de exemplu, cel mai mic la nivel internațional, o mențiune, s-a acopere ca sumă măcar o bursă de merit în fiecare lună. Sunt lucruri decente pe care le considereau în această perioadă, în această situație de criză”.