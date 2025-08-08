Ministrul Educației: Nu avem bugetul pentru a încheia cu salarii și burse întregul an. Dacă demisia mea ar fi rezolvat problemele financiare, mi-aș fi dat-o de mult (VIDEO)

Vineri a fost a 8-a zi de proteste în fața Ministerului Educației, unde profesorii i-au cerut demisia minitrului Daniel David. Manifestanții încearcă să strângă 100.000 de semnături pentru demararea unui proiect de lege care să anuleze măsurile Guvernului în ceea ce privește Educația. Mai exact, este vorba despre creșterea normei didactice de predare și mărirea numărului de elevi în clasă.

Ce spune ministrul Educației despre salariile profesorilor și burse

, , a explicat în cadrul emisiunii Special B1, moderată de Eli Roman, că sistemul educațional se confruntă cu o „situație de criză” din cauza unui buget restricționat, având în vedere că nu există fonduri suficiente pentru a acoperi salariile și bursele pe tot parcursul anului.

El a menționat că, de la începutul anului, ministerul a solicitat fonduri pentru tot anul. Au primit o parte de la Ministerul de Finanțe, urmând să aștepte rectificarea pozitivă.

“Am vrut să vă spun că dacă știam că doresc să discute, nu mergeam în concediu cele două-trei zile. Când am aflat că doresc să discutăm, m-am reîntors.

Am avut o discuție și cu sindicatele, am avut discuții și cu alți actori care sunt afectați de aceste măsuri. Noi trebuie să înțelegem că pornim de la o situație de criză. Nu avem bugetul pentru a încheia cu salarii și burse întregul an, fiindcă rectificarea pozitivă, care s-a întâmplat aproape în fiecare an în zona ministerului, nu se poate întâmpla în acest an.

Și atunci s-au luat aceste măsuri prin programul de guvernare, prin legea fiscal-bugetară, iar pornind de aici, ministerul trebuie să implementeze normele secundare, ordinele de ministru și eu le-am spus și sindicatelor că, în ceea ce privește ordinele de ministru și acțiunea pe care o poate face Ministerul Educației și Cercetării, există o deschidere totală, dacă vin cu sugestii, cu propuneri, astfel încât implementarea acestor norme din legea fiscal-bugetară să se facă într-o manieră cât mai acceptabilă.

Și asta am spus că există deschiderea. Discut și în aceste zile cu oameni din sistem, chiar dacă ordinele sunt deja date, nu înseamnă că dacă apar idei noi nu le putem modifica pe parcurs.

În ceea ce privește celelalte solicitări, care țin de zona legislației fiscal-bugetare, acolo ce am spus sindicatelor este că voi duce îngrijorările lor către premier și către Guvern, astfel încât discuțiile să aibă loc acolo, fiindcă nu țin de deciziile Ministerului Educației și Cercetării. Asta a fost discuția mea cu sindicatele.”, a explicat ministrul.

Va începe anul școlar în septembrie? Ce spune ministrul Educației

Ministrul David a subliniat importanța asigurării resurselor necesare pentru a începe activitățile din septembrie.

El a continuat să sublinieze că, dacă demisia sa ar fi putut rezolva problemele financiare, ar fi fost dispus să o facă.

“Și mie mi-ar fi plăcut să fie mai mulți bani pentru . Problema este că noi începem activitatea din septembrie în câteva săptămâni”, a mai adăugat Daniel David.

Întrebat dacă chiar vor începe activitatea din setembrie, ministrul a spus:

“Eu, ca ministru, nu pot să mă gândesc decât că trebuie să pregătesc sistemul pentru a începe activitățile din septembrie, și ca să înceapă activitățile din septembrie, noi aveam nevoie de aceste modificări.

În ceea ce privește bugetul, bugetul un buget de austeritate de la începutul anului. Noi am solicitat bani pentru tot anul. Am primit de la Ministerul de Finanțe pentru o parte din acest an, urmând să așteptăm rectificarea pozitivă, așa cum s-a întâmplat, repet, și în anii trecuți.

Acesta este motivul pentru care s-a vorbit despre Educație. Noi începem activitățile în septembrie, iar pentru mine lucrul important este să mă asigur că din septembrie reușim să acoperim salariile și bursele”.

Ce spune ministrul Educației despre o eventuală demisie

„Sindicatele au această poziție, repet, eu am încercat să le spun că normele secundare care țin de minister, putem gândi o serie de mecanisme care să ne ajute pe toți. Sindicatele își apără propria poziție.

Misiunea mea este, ca ministru, să implementez o lege care există și un program de guvernare și în același timp să încerc să gândesc că din toamnă vom începe anul școlar și vom avea salarii și burse.

Așa cum le-am spus, dacă demisia mea ar fi rezolvat problemele financiare, mi-aș fi dat-o de mult.

Dacă sindicatele vor sta pe poziții și se vor opune implementării acestor norme, probabil, așa cum au anunțat, vor încerca să intre în grevă.

Vom vedea ce se va întâmpla în septembrie. Eu încă rămân deschis pentru lucrurile care țin de mine, ordinele de ministru, iar celelalte mesajele lor le-am trimis către premier. Atât pot să fac eu în acest moment”, a conchis ministrul David.