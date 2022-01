Ministrul Energiei a explicat cum vor fi compensate și plafonate facturile de la 1 februarie. Virgil Popescu: Schema, lărgită pentru aproape toți consumatorii non-casnici (VIDEO)

Guvernul Ciucă a adoptat ordonanța de urgență privind noile măsuri de sprijin în domeniul energiei, iar la finalul ședinței ministrul Virgil Popescu a explicat cum vor fi compensate și plafonate facturile de la 1 februarie. Potrivit oficialului, schema de ajutor a fost extinsă către aproape toți consumatorii non-casnici.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, detalii despre cum vor fi compensate și plafonate facturile de la 1 februarie

„Astăzi am aprobat ordonanța de urgență prin care, începând cu data de 1 februarie, se fac anumite modificări în ajutorul oamenilor. Practic, pentru toți consumatorii casnici, pentru toți românii care dețin o locuință, scade plafonul de la 1 leu pe kW la 80 de bani pe kW pentru energia electrică și de la 37 de bani pe kW la 31 de bani pe kW, indiferent cât consumă. Dacă, în plus față de acest lucru, consumă 500 de kW lunar și 300 de mc lunar, atunci beneficiază de o compensare suplimentară și practic va plăti 68 de bani pentru energia electrică și circa 22 de bani pentru gazele naturale, aici vorbim de toate taxele incluse”, a declarat oficialul liberal, la capătul ședinței de Guvern de marți.

Schema de ajutor a fost extinsă către aproape toți consumatorii non-casnici, a mai precizat ministrul Energiei.

„În plus, față de categoriile care erau înainte în lege, spitale, școli, grădinițe, universități, ONG-uri, am introdus, am lărgit această schemă pentru practic aproape toți consumatorii non-casnici, și aici mă refer la absolut toți consumatorii non-casnici cu excepția marilor consumatori de energie electrică, care au beneficiat de ordonanța 81, pe o schemă de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeană, o schemă în care numai anul trecut am plătit 130 de milioane de euro, și pentru ei suntem în discuții cu Comisia Europeană suntem în discuții să reînnoim această schemă. CET-urile nu beneficiază de acest preț plafonat pentru că în această lege 259 de aprobare a ordonanței au o schemă de ajutor. Vă aduc aminte că CET-urile sunt sprijinite de la Guvern, prin această schemă de ajutor, prin această lege, cu jumătate din diferența între prețul gazului natural și prețul de referință de 250 de lei. Nu beneficiază de această schemă producătorii de energie electrică, evident, pentru energia consumată, auto-consumată sau gazul natural pe care îl folosesc în aprinderea cărbunelui sau a altui combustibil”, a mai spus Virgil Popescu.