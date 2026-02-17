Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei, susține că la curent ar putea scădea în perioada următoare cu cel puțin 10%-15%.

De ce e optimist ministrul Energiei privind scăderea prețurilor

Bogdan Ivan a argumentat că pot fi obținute reduceri la facturi dacă vor fi corectate disfuncționalitățile identificate recent în mecanismul de tranzacționare.

De asemenea, ministrul a vorbit și despre existența unui cvasi-monopol pe platforma locală de tranzacționare, care ar menține prețurile la un nivel peste media UE. Prețurile de pe această platformă sunt în medie cu 9,5% mai mari decât cele practicate pe o platformă utilizată în UE. Guvernul intenționează să permită accesul României la această platformă internațională, a mai spus Ivan, potrivit

Declarațiile lui Bogdan Ivan

„Prin optimizarea costurilor de producție, transport și stocare a energiei electrice putem să ajungem la o scădere de cel puțin 10%-15% în perioada următoare. Am mai descoperit, împreună cu colegii mei, săptămâna trecută, un element important. Pe piața pe care se tranzacționează energia în România există un fel de monopol, care are prețurile în medie cu 9,5% mai mari decât pe o platformă folosită în toată Uniunea Europeană. Astăzi avem companii din România care cumpără energie din Germania, de exemplu, mai ieftină cu aproximativ 10% decât cea pe care o găsesc în România.

Întâmplător, acea platformă internațională nu poate opera în România pentru că anumite interpretări administrative spun că nu respectă unele regulamente și legi. Am primit această informație săptămâna trecută și mă ocup ca România să fie parte din această piață. Dacă judecăm doar după acest aspect, o scădere de aproximativ 9% a prețului din piață este posibilă”, a declarat ministrul Bogdan Ivan, la