Bogdan Ivan, ministrul Energiei, vrea să cedeze exploararea mineralelor rare din România către . El insistă pe un parteneriat cu firme americane în exploatarea și prelucrarea metalelor rare.

Bogdan Ivan vrea să cedeze exploarea mineralelor rare

reprezintă o resursă strategică pentru toate statele care le dețin. Acesta a fost și motivul din spatele amenințărilor lui cu preluarea Groenlandei. Bogdan Ivan se arată dispus să cedeze exploatarea zăcămintelor românești către Statele Unite.

Ministrul Energiei spune că România este pe primul loc în în materie de minerale rare. El face lobby pentru un parteneriat cu SUA, în condițiile în care americanii și-au anunțat interesul de a obține acces la aceste resurse extrem de rare. România cooperează deja cu o firmă americană „extrem de importantă” în acest sens, potrivit Digi24.

„Cea mai mare provocare în materie de pământuri rare și materiale rare este rafinarea lor. Asia deține peste 80% din capacitățile de rafinare a pământurilor rare la nivel mondial. Iar eu pot să vă spun ceea ce am făcut eu în ultimele șase luni de zile, împreună cu o companie extrem de importantă din Statele Unite, cotată la câteva miliarde de dolari: un protocol de cooperare prin care pământuri rare extrase din Groenlanda sunt aduse la Feldioara, în România”, a spus Ivan.

Potrivit spuselor sale, pământurile rare sunt rafinate, la Feldioara, iar acesta va fi primul proiect integrat de extracție, rafinare și consum de metale rare. Ministrul Energiei a mai spus că România are o instorie în procesarea materialelor radioactive. Aceste metale rare obținute, sunt destinate industriei aerospațiale.

România este pe primul loc în UE

Bogdan Ivan insistă pe un partenerait cu Statele Unite precizând că există avantaje dintr-un astfel de aranjament.

„Odată ce reușim să facem prima rafinărie, cu tot ciclul integrat de extracție, rafinare, consum în emisfera occidentală, ne putem dezvolta orizontal, pentru că toate companiile mari de high-tech își vor dori și vor avea un avantaj economic dacă vor veni în România și vor procesa toate aceste pământuri rare, aproape de zona de rafinare”, a spus ministrul.

Ivan a explicat că țara noastră deține mai multe elemente critice la nivel european. Iar acest lucru face România atractivă pentru investiții în domeniul materialelor rare.

„Grafitul e unul extrem de important. România are astăzi 16 din cele 32 de elemente critice, la nivel european, care se găsesc doar în țara noastră și într-o altă țară membră UE, ceea ce ne poziționează pe primul loc în materie de resurse de subsol, pământuri rare și materiale rare”, a arătat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan discuții cu „ușile închise” pe resursele României

În urmă cu câtva timp, în marja Forumului Economic de la Davos, Bogdan Ivan s-a lăudat că a avut o discuție de afaceri, cu „ușile închise”, într-un cadru lipsit de transparență cu fiul lui Donald Trump. Dacă e să dăm crezare lăudărosului ministru, discuțiile au vizat dezvoltarea fabricilor de Inteligență Artificială, pe teritoriul României.

„La Davos, am avut un dialog aplicat şi direct cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization, într-un cadru restrâns, cu uşile închise”, spunea atunci Ivan.

E greu de înțeles de ce ministrul a dus discuții, într-un cadru netransparent, cu o persoană particulară pe tema resurselor României. Eric Trump nu reprezintă administrația SUA, ci propriile interese de afaceri.

Or, ce nu a spus Bogdan Ivan este că fabricile de Inteligență Artificială sunt mari consumatoare de energie electrică. Or, pentru un stat ca România, incapabil să-și asigure necesarul propriu de electricitate, la prețuri accesibile, astfel de investiții ar putea duce la o explozie a prețurilor.