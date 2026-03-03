Ministrul Finanțelor le taie elanul PSD-iștilor. „Să terminăm cu măsuri fără acoperire și cheltuieli fără sursă”

Deși mâine ar trebui ca în coaliție să aibă loc discuția finală pe bugetul pe 2026, certurile între liderii partidelor de la putere sunt în toi. PSD insistă cu măsurile de ajutor social, în timp ce din PNL vin voci care spun că oamenii lui Grindeanu doar vor să păcălească românii vulnerabili. Una dintre ele este a lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Ministrul Finanțelor nu dă bani PSD-iștilor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a făcut un rezumat al bugetului României pe 2026., iar unul dintre punctele atinse este reprezentat de promisiunile PSD-iștilor. Nazare dă de înțeles că nu dă bani pentru măsurile cerute de oamenii lui Grindeanu. Sau cel puțin nu atâtția bani cât vor ei.

„Trebuie să avem un buget realist. Nu ne permitem derapaje, cheltuieli fără sursă sau măsuri fără acoperire, care oferă doar speranţe false populaţiei vulnerabile. Obiectivul este să reducem nevoia de împrumut a statului, să consolidăm încrederea, să creăm condiţii pentru finanţare mai avantajoasă – toate acestea, pentru un trai cu adevărat mai bun pentru români.

Bugetul pe 2026 nu este despre promisiuni, ci despre stabilitate, investiţii şi disciplină. Modul în care construim acest buget transmite semnale despre credibilitatea şi seriozitatea României.”, scrie ministrul Finanțelor, țintind direct promisiunile PSD-iștilor.

Și Nazare are promisiunile lui

Pe de altă parte, ministrul Finanțelor ne prezintă o teorie bugetară care ar fi menită să ne ducă pe cele mai înalte culmi ale economiei și bunăstării. Dar promisiuni am mai văzut și la alții.

„Este un buget de responsabilitate şi echilibru, dar construit pe un nou nivel record al investiţiilor şi al fondurilor europene atrase în România, care vor susţine relansarea. Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB, într-un context în care presiunile rămân ridicate.

Deşi, pe fondul împrumuturilor acumulate anii anteriori, dobânzile cresc cu aproximativ 0,5% din PIB, investiţiile se ridică peste nivelul anului 2025 – cu precădere cele din fonduri europene, care cresc de la 78 de miliarde de lei la peste 100 de miliarde de lei.

Este un buget de dezvoltare accelerată, care ridică ponderea investiţiilor peste nivelul record de 7,2% din PIB de anul trecut şi majorează cu aproximativ 30% bugetul finanţat din fonduri europene, integrând PNRR, politica de coeziune şi componenta SAFE.

Este un buget dedicat comunităţilor şi autorităţilor publice locale, cu un nivel istoric al resurselor – de 84 de miliarde de lei faţă de 76 de miliarde de lei în 2025 – şi cu aproximativ 70% din fondurile europene direcţionate către proiecte locale şi regionale, asigurând astfel cofinanţările necesare şi continuitatea investiţiilor în teritoriu.

Este un buget orientat către mediul de afaceri şi relansare economică – atât prin sumele din investiţii care ajung în economie, cât şi prin stimularea investiţiilor productive, deductibilităţi pentru profitul reinvestit şi scheme moderne de ajutor de stat şi credite fiscale dedicate industriei, exploatării resurselor, inovării şi reîntoarcerii capitalului uman din afara ţării în România.”, scrie ministrul Finanțelor.

Ce vrea PSD și nu vrea PNL

Social-democrații au propus în ședințele Coaliției acordarea unor ajutoare financiare pentru mai multe categorii de persoane. Iar toate aceste ajutoare ar ajunge undeva la peste 3 miliarde de lei. Însă de partea cealaltă, spun că nu există bani pentru asta și că PSD doar promite dar nu a arătat nicio sursă de finanțare pentru măsurile de ajutor. Cam 1,5 miliarde ar putea fi aceste ajutoare, transmite ministrul Finanțelor.

Așa că rămânem cu scandalul și cu amenințarea PSD-iștilor că nu votază . Și suntem în martie 2026.