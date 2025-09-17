, ministrul Finanțelor, a oferit declarații, cu privire la situația actuală a României, în cadrul Impact Bucharest 2025. Evenimentul se află la cea de-a doua ediție și găzduiește experți de renume și lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai sectorului public din România și din țările din Europa de Sud-Est, în perioada 17 – 18 septembrie.

a subliniat faptul că „trecem printr-o schimbare extrem de profundă, o schimbare în modul în care gestionăm finanțele publice”, iar în ultimele luni a fost necesar să fie luate decizii dificile „pentru a remedia o situație foarte complicată”.

Alexandru Nazare: „Da, vom depăși această perioadă”

Ministrul a povestit faptul că a fost întrebat de un coleg polonez care este starea actuală a țării noastre. Acesta a oferit un răspuns, atât pentru colegul său, cât și pentru participanții la eveniment.

„Recent, discutam cu un coleg polonez care mă întreba despre situația actuală a României. Care este standardul economic al României? Ce se întâmplă cu datoria noastră? Ce se întâmplă cu deficitul? Care sunt perspectivele pentru armată? Acestea sunt, practic, întrebările pe care le are toată lumea în minte când vine vorba despre poziția noastră economică, în special în ceea ce privește mesajele legate de situația fiscal-bugetară. Aș profita de această ocazie pentru a transmite un mesaj în acest sens, deoarece cred că este foarte important să fim foarte clari. Trecem printr-o schimbare extrem de profundă, o schimbare în modul în care gestionăm finanțele publice. În ultimele trei luni, a trebuit să luăm decizii foarte dificile, în stadiile incipiente ale acestui Guvern, pentru a remedia o situație foarte complicată, care se prelungește de ani de zile. Dezechilibrele fiscale au existat de ani de zile, dar nu au fost abordate corespunzător la momentul potrivit. Și noi am făcut asta. Au fost decizii dificile, dar necesare, pentru că nu putem construi viitorul unei națiuni fără disciplină fiscală și fără un plan foarte serios pentru viitor. Pentru a răspunde colegului meu polonez: da, vom depăși această perioadă”, a spus Nazare, conform

Ce ar trebui făcut pentru ca România să depășească această perioadă

Alexandru Nazare a precizat că pentru a ieși la liman, sunt câteva lucruri care ar trebui făcute. Acesta a declarat că „trebuie să film serioși, să inspirăm încredere și să ne respectăm cuvântul”.

Ministrul a adăugat faptul că este necesar să „ridicăm nivelul”, iar asta presupune disciplină fiscală și schimbarea modului de planificare.

„România s-a confruntat cu o situație dificilă în ultimii 15 ani, dar avem toate resursele necesare pentru a reuși. Avem ideile și avem un plan foarte clar pentru a face acest lucru, și avem resursele de negociere, dar trebuie să fim consecvenți, trebuie să fim serioși, trebuie să inspirăm încredere și, în primul rând, trebuie să ne respectăm cuvântul dat atunci când elaborăm un plan. Dacă stabilim ceva într-un plan, împreună, trebuie să respectăm acel angajament. Nu putem uita că am avut un angajament acum trei sau patru ani și să spunem acum că avem o altă părere, acesta este un lucru pe care trebuie să-l schimbăm. Trebuie să ridicăm nivelul. Aici trebuie să începem. Ridicarea nivelului implică, de asemenea, disciplină fiscală și schimbarea modului de planificare”, a afirmat ministrul Finanțelor.

Nazare: „Trebuie să fim mult mai activi în Uniunea Europeană”

Ministrul Finanțelor a mai spus că România ar trebui să gândească diferit lucrurile în ceea ce privește diplomația economică dacă își dorește să își securizeze investițiile. „Pentru aceasta, trebuie să punem economia în centrul atenției, să tratăm economia ca pe o problemă fundamentală a Guvernului”, a punctat ministrul.

„În Europa de Sud-Est, în Europa Centrală, avem nevoie de un sistem de guvernanță, nu doar pentru a dezbate exagerat. Trebuie să îmbunătățim eficiența și să stabilim obiective adecvate pentru ca România să fie un actor economic activ în regiune. Și mai trebuie să facem ceva: trebuie să fim mult mai activi în Uniunea Europeană, nu doar în ceea ce privește absorbția fondurilor UE. Da, trebuie să absorbim mai mult. Să fim mai ambițioși, să participăm la proiectarea schemelor la Bruxelles, nu doar la București, în România. Trebuie să luăm fondurile. Mai avem de absorbit între 10 și 30 de milioane în următoarele 11 luni, dar nu este suficient. Avem o poziție bună pentru a fi suficient de ambițioși încât să participăm la proiectarea viitoarelor programe. Un alt lucru pe care trebuie să-l facem pentru a securiza investițiile este să adoptăm o altă mentalitate în diplomația economică. Diplomația economică nu este doar o declarație a Ministerului de Externe, ci este un efort al întregului Guvern. Pentru aceasta, trebuie să punem economia în centrul atenției, să tratăm economia ca pe o problemă fundamentală a Guvernului”, a subliniat Alexandru Nazare.