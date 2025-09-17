B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ministrul Finanțelor: „Nu putem construi viitorul unei națiuni fără disciplină fiscală și fără un plan foarte serios pentru viitor”

Ministrul Finanțelor: „Nu putem construi viitorul unei națiuni fără disciplină fiscală și fără un plan foarte serios pentru viitor”

Elena Boruz
17 sept. 2025, 14:17
Ministrul Finanțelor: „Nu putem construi viitorul unei națiuni fără disciplină fiscală și fără un plan foarte serios pentru viitor”
Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor. Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook
Cuprins
  1. Alexandru Nazare: „Da, vom depăși această perioadă”
  2. Ce ar trebui făcut pentru ca România să depășească această perioadă
  3. Nazare: „Trebuie să fim mult mai activi în Uniunea Europeană”

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a oferit declarații, cu privire la situația actuală a României, în cadrul Impact Bucharest 2025. Evenimentul se află la cea de-a doua ediție și găzduiește experți de renume și lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai sectorului public din România și din țările din Europa de Sud-Est, în perioada 17 – 18 septembrie.

Nazare a subliniat faptul că „trecem printr-o schimbare extrem de profundă, o schimbare în modul în care gestionăm finanțele publice”, iar în ultimele luni a fost necesar să fie luate decizii dificile „pentru a remedia o situație foarte complicată”.

Alexandru Nazare: „Da, vom depăși această perioadă”

Ministrul a povestit faptul că a fost întrebat de un coleg polonez care este starea actuală a țării noastre. Acesta a oferit un răspuns, atât pentru colegul său, cât și pentru participanții la eveniment.

„Recent, discutam cu un coleg polonez care mă întreba despre situația actuală a României. Care este standardul economic al României? Ce se întâmplă cu datoria noastră? Ce se întâmplă cu deficitul? Care sunt perspectivele pentru armată? Acestea sunt, practic, întrebările pe care le are toată lumea în minte când vine vorba despre poziția noastră economică, în special în ceea ce privește mesajele legate de situația fiscal-bugetară. Aș profita de această ocazie pentru a transmite un mesaj în acest sens, deoarece cred că este foarte important să fim foarte clari. Trecem printr-o schimbare extrem de profundă, o schimbare în modul în care gestionăm finanțele publice. În ultimele trei luni, a trebuit să luăm decizii foarte dificile, în stadiile incipiente ale acestui Guvern, pentru a remedia o situație foarte complicată, care se prelungește de ani de zile. Dezechilibrele fiscale au existat de ani de zile, dar nu au fost abordate corespunzător la momentul potrivit. Și noi am făcut asta. Au fost decizii dificile, dar necesare, pentru că nu putem construi viitorul unei națiuni fără disciplină fiscală și fără un plan foarte serios pentru viitor. Pentru a răspunde colegului meu polonez: da, vom depăși această perioadă”, a spus Nazare, conform agerpres.

Ce ar trebui făcut pentru ca România să depășească această perioadă

Alexandru Nazare a precizat că pentru a ieși la liman, sunt câteva lucruri care ar trebui făcute. Acesta a declarat că „trebuie să film serioși, să inspirăm încredere și să ne respectăm cuvântul”.

Ministrul a adăugat faptul că este necesar să „ridicăm nivelul”, iar asta presupune disciplină fiscală și schimbarea modului de planificare.

„România s-a confruntat cu o situație dificilă în ultimii 15 ani, dar avem toate resursele necesare pentru a reuși. Avem ideile și avem un plan foarte clar pentru a face acest lucru, și avem resursele de negociere, dar trebuie să fim consecvenți, trebuie să fim serioși, trebuie să inspirăm încredere și, în primul rând, trebuie să ne respectăm cuvântul dat atunci când elaborăm un plan. Dacă stabilim ceva într-un plan, împreună, trebuie să respectăm acel angajament. Nu putem uita că am avut un angajament acum trei sau patru ani și să spunem acum că avem o altă părere, acesta este un lucru pe care trebuie să-l schimbăm. Trebuie să ridicăm nivelul. Aici trebuie să începem. Ridicarea nivelului implică, de asemenea, disciplină fiscală și schimbarea modului de planificare”, a afirmat ministrul Finanțelor.

Nazare: „Trebuie să fim mult mai activi în Uniunea Europeană”

Ministrul Finanțelor a mai spus că România ar trebui să gândească diferit lucrurile în ceea ce privește diplomația economică dacă își dorește să își securizeze investițiile. „Pentru aceasta, trebuie să punem economia în centrul atenției, să tratăm economia ca pe o problemă fundamentală a Guvernului”, a punctat ministrul.

„În Europa de Sud-Est, în Europa Centrală, avem nevoie de un sistem de guvernanță, nu doar pentru a dezbate exagerat. Trebuie să îmbunătățim eficiența și să stabilim obiective adecvate pentru ca România să fie un actor economic activ în regiune. Și mai trebuie să facem ceva: trebuie să fim mult mai activi în Uniunea Europeană, nu doar în ceea ce privește absorbția fondurilor UE. Da, trebuie să absorbim mai mult. Să fim mai ambițioși, să participăm la proiectarea schemelor la Bruxelles, nu doar la București, în România. Trebuie să luăm fondurile. Mai avem de absorbit între 10 și 30 de milioane în următoarele 11 luni, dar nu este suficient. Avem o poziție bună pentru a fi suficient de ambițioși încât să participăm la proiectarea viitoarelor programe. Un alt lucru pe care trebuie să-l facem pentru a securiza investițiile este să adoptăm o altă mentalitate în diplomația economică. Diplomația economică nu este doar o declarație a Ministerului de Externe, ci este un efort al întregului Guvern. Pentru aceasta, trebuie să punem economia în centrul atenției, să tratăm economia ca pe o problemă fundamentală a Guvernului”, a subliniat Alexandru Nazare.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ministerul Justiție nu are date actualizate despre Horațiu Potra. Cum justifică situația Radu Marinescu
Politică
Ministerul Justiție nu are date actualizate despre Horațiu Potra. Cum justifică situația Radu Marinescu
Călin Georgescu se compară cu Donald Trump: „Dosarul e o copie la indigo. Aceleași acuze, dar s-au schimbat actorii”
Politică
Călin Georgescu se compară cu Donald Trump: „Dosarul e o copie la indigo. Aceleași acuze, dar s-au schimbat actorii”
Fost ministru USR denunță propaganda oficială. Cheltuielile guvernului Bolojan au crescut odată cu majorarea taxelor
Politică
Fost ministru USR denunță propaganda oficială. Cheltuielile guvernului Bolojan au crescut odată cu majorarea taxelor
Soluția ministrul Energiei pentru ca România să evite o nouă explozie a prețurilor la energie
Politică
Soluția ministrul Energiei pentru ca România să evite o nouă explozie a prețurilor la energie
Președinția îl trage de mânecă pe Bolojan. Guvernul, îndemnat să grăbească reforma administrativ-teritorială. Promisiunile uitate ale premierului
Politică
Președinția îl trage de mânecă pe Bolojan. Guvernul, îndemnat să grăbească reforma administrativ-teritorială. Promisiunile uitate ale premierului
Angajări record în plină austeritate: 300 de posturi ocupate la MAE, condus de Oana Țoiu
Politică
Angajări record în plină austeritate: 300 de posturi ocupate la MAE, condus de Oana Țoiu
Ce relație există între Ilie Bolojan și Nicușor Dan? / Premierul României: „Facem ceea ce trebuie pentru țara noastră și avem o colaborare corectă”
Politică
Ce relație există între Ilie Bolojan și Nicușor Dan? / Premierul României: „Facem ceea ce trebuie pentru țara noastră și avem o colaborare corectă”
Când vor deveni vizibile efectele de stabilizare ale măsurilor adoptate în România? / Premierul Bolojan: „Nu mai trebuie să repetăm aceleași greșeli”
Politică
Când vor deveni vizibile efectele de stabilizare ale măsurilor adoptate în România? / Premierul Bolojan: „Nu mai trebuie să repetăm aceleași greșeli”
Ilie Bolojan: „Postul de premier este cel mai dificil” / „Un premier, dacă nu are autoritate și susținere, nu își poate exercita mandatul”
Politică
Ilie Bolojan: „Postul de premier este cel mai dificil” / „Un premier, dacă nu are autoritate și susținere, nu își poate exercita mandatul”
Urmează încă o creștere de TVA? Ce spune Ilie Bolojan
Politică
Urmează încă o creștere de TVA? Ce spune Ilie Bolojan
Ultima oră
15:30 - Ultimele momente ale unui turist atacat de un urs. Ar fi fost împins într-o râpă
15:17 - România, pe primul loc în Europa la scumpiri. Inflația a depășit de trei ori media UE
15:09 - Un aliment banal te poate scăpa de țiuitul din urechi. Ce spun cercetătorii
15:06 - Lino Golden, singur și sincer! Mărturisiri neașteptate după divorț
14:57 - Cum a murit Alexei Navalnîi? Iulia Navalnaya a făcut publice rezultatele testelor efectuate în străinătate: „A fost ucis”
14:55 - Ștefan Floroaica: „Mie ca bărbat mi se pare greu tot ce se întâmplă aici”. De ce a cedat la Asia Express
14:37 - Răsturnare spectaculoasă în cazul Mourinho. Portughezul propus antrenor la echipa din cauza căreia a fost concediat
14:35 - Pasajul Ciurel NU mai e „cel mai scump viraj la stânga din România”! Strada Amilcar Săndulescu, proaspăt modernizată, a salvat situația
14:17 - Păcat sau necesitate? Adevărul despre spălatul la mașină duminica
14:16 - Michelle Obama se află în premieră în România. Unde poate fi văzută fosta primă doamnă