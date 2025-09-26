B1 Inregistrari!
Ministrul Finanțelor: Rectificarea bugetară acoperă pensii, salarii și asistența socială. Ce spune despre creșterea TVA

Ministrul Finanțelor: Rectificarea bugetară acoperă pensii, salarii și asistența socială. Ce spune despre creșterea TVA

Ana Beatrice
26 sept. 2025, 07:32
Ministrul Finanțelor: Rectificarea bugetară acoperă pensii, salarii și asistența socială. Ce spune despre creșterea TVA
Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook
Cuprins
  1. Ce acoperă rectificarea bugetară
  2. De ce a fost nevoie de renegocierea deficitului
  3. Se va majora TVA la 25%
  4. Care sunt perspectivele pentru 2026

România se pregătește de o nouă rectificare bugetară într-un context marcat de presiunea cheltuielilor sociale, dificultăți economice și constrângeri impuse de Bruxelles. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că proiectul va fi publicat vineri în transparență decizională și va asigura finanțarea necesară pentru pensii, salarii și asistență socială până la finalul anului. Declarațiile vin după ce ținta de deficit bugetar pentru 2025 a fost renegociată cu Comisia Europeană, fiind majorată de la 7,7% la 8,4% din PIB.

Ce acoperă rectificarea bugetară

Potrivit ministrului Nazare, documentul asigură integral fondurile necesare pentru pensii, salarii și asistență socială, trei categorii de cheltuieli care însumează aproximativ 10 miliarde de lei. De asemenea, Casa Națională de Asigurări de Sănătate primește peste trei miliarde de lei, în condițiile în care presiunea pe sistemul medical rămâne una ridicată.

„Nu a fost uşor. Vorbim și de Casa de Sănătate, care este și ea inclusă în rectificare cu o sumă de peste trei miliarde. Nu am fi putut să facem acest lucru dacă nu am fi reuşit să negociem o ţintă de deficit care să ne permită să includem aceste cheltuieli”, a explicat ministrul Finanțelor, joi seară, la Antena 3 CNN, notează digi24.ro.

Nazare a subliniat că rectificarea rămâne „în lucru”, fiind încă discutată în coaliție, unde fiecare ministru își apără bugetul. „Nu este așa de simplu și e de înţeles. Suntem patru partide, fiecare ministru își prezintă cauza. Noi analizăm obiectiv fiecare situaţie financiară a fiecărui minister în parte. Nu mă cert, nu cred că rezolv ceva dacă mă cert, încerc să explic. E greu să te cerţi cu mine. În ciuda faptului că sunt nemulțumiți, nu ne certăm, încerc să evit certurile, presiunea timpului și a momentului e atât de mare încât cel mai important e să ne înțelegem bine”, a spus oficialul liberal.

De ce a fost nevoie de renegocierea deficitului

România și-a asumat inițial un deficit de 7% din PIB, dar în cursul anului acesta a fost ajustat la 7,7% și ulterior la 8,4%, în urma discuțiilor cu Bruxelles-ul.

„Economia rectificării, discuțiile esențiale pe rectificare au loc la București, deciziile esențiale pe rectificare se iau la București, dar dat fiind situația economică în care suntem astăzi și supravegherea pe ținta de deficit, țintele esenţiale trebuie explicate în detaliu la Bruxelles, care e un aliat al României în discuțiile pe care România le are cu piețele”, a spus Nazare.

Deficitul rămâne însă un semnal de slăbiciune pentru disciplina fiscal-bugetară a României. Ministrul a recunoscut că problemele provin din lipsa unor reguli clare și a unei prioritizări corecte a finanțărilor.

Se va majora TVA la 25%

Întrebat dacă TVA ar putea crește la 25% din ianuarie 2026, Alexandru Nazare a refuzat să dea un răspuns tranșant. „Nu vreau să fac excluderi definitive și nici includeri definitive”, a spus el.

Nazare a explicat că majorarea TVA cu două puncte adoptată anterior a fost necesară pentru menținerea ratingului de țară. „Probabil că dacă nu am fi crescut TVA cu 2 puncte, agenţia Fitch nu ne-ar fi confirmat ratingul. Azi eram în stituaţia în care ar fi trebuit să mărim TVA cu 4 puncte. Nu am mai fi avut acelaşi spaţiu de a negocia deficitul de 8,4%. A fost o măsură prin care ne-am protejat de alte efecte”, a punctat ministrul.

Totuși, oficialul PNL a subliniat că în acest moment nu există un plan concret pentru o astfel de creștere. „Am repetat de multe ori: nu avem în plan acum o astfel de măsură”, a mai spus el.

Care sunt perspectivele pentru 2026

Nazare a arătat că România ar putea reveni la un deficit de aproximativ 6% din PIB la finalul lui 2026. „Cuantumul cu care crește datoria publică nu mai este atât de mare. Ţinţa de deficit, de 8,4% din PIB este echivalentul pe care trebuie s-o obţinem de 260 de miliarde. Există presiune de finanţare. În 2026, revenind spre o ţintă de 6, şi nivelul de finanţare va scădea”, a explicat ministrul.

