Ministrul Marcel Boloș, despre sprijinul pentru mediul de afaceri. Sunt măsuri cu bugete de sute de milioane de euro (VIDEO)

Marcel Boloș (PNL), ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a vorbit duminică, pentru B1 TV, despre o serie de măsuri adoptate Acesta a dat câteva exemple și a susținut că interesul este masiv, mai ales că traversăm o perioadă în care toate cheltuielile sunt foarte mari.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Selectiv”, moderată de Dan Bucura pe B1 TV.

Boloș, despre sprijinul Guvernului pentru mediul de afaceri

„E o componentă de fonduri europene care sprijină mediul de Imediat ce am preluat mandatul de interimar am inițiat măsura care privește fermierii și industria agro-alimentară. Sunt două programe de sprijin pe care le-am inițiat și care au termenul de încheiere a contractelor pe 30 iunie. Au fost peste 30.000 de aplicanți. Am încercat într-un buget de 350 de milioane de euro să sprijinim în această perioadă complicată aceste business-uri și succesul a fost unul peste așteptări.

Fiind granturi pentru capital de lucru, ultimele din acest ciclu al crizei COVID pe care ni a- permis Comisia, a fost solicitarea foarte, foarte mare, peste așteptări. În 18 minute au fost depuse peste 10.000 de cereri de finanțare. Deci orizontul de așteptare al mediului de afaceri e foarte mare.

A doua măsură: acordăm granturi, împreună cu cofinanțarea corespunzătoare, între 50.000 și 500.000 de euro pentru capitalizarea mediului de afaceri, respectiv pentru echipamente, utilaje, dotări, în sectoarele de activitate, producție și servicii. Deci ne-am orientat ca banii să-i folosim chizbuit.

Am alocat un buget de 400 de milioane de euro, apelul va începe pe 16 august. Sper să nu avem probleme cu aprobarea schemei de către Comisie. Dacă nu avem probleme, pe 16 august începem apelul de proiecte. E o veste bună și foarte mult așteptată.

Mai avem două apeluri de proiecte în pregătire. Unul e ca răspuns la criza utilităților, în care nu le dăm granturi pentru capital de lucru ca să plătească utilitățile, că nu rezolvăm mare lucru, ci le dăm bani pentru investiții le necesare ca să-și producă energie verde și să aibă, dacă se poate, independență energetică.

Fiecare, la încărcarea aplicației de finanțare, își află pe loc, dacă au introdus datele corect, punctajul și dacă sunt în limita bugetului pe care l-am alocat, deci a dispărut evaluarea făcută de funcționari, dar facem apel la corectitudine că verificăm dacă datele introduse sunt conforme cu realitatea. Am dezvoltat interoperabilitatea bazelor de date”,a declarat ministrul Boloș, pentru B1 TV.