Acasa » Politică » Ministrul Dragoș Pîslaru: România e într-o situație absolut paradoxală – stă pe un munte de bani europeni, dar deficitul pare de neclintit

Ministrul Dragoș Pîslaru: România e într-o situație absolut paradoxală – stă pe un munte de bani europeni, dar deficitul pare de neclintit

Traian Avarvarei
14 oct. 2025, 22:46
Ministrul Dragoș Pîslaru a vorbit despre fondurile europene la dispoziția României. Sursa foto: Dragoș Pîslaru / Facebook
Cuprins
  1. Ce a spus Pîslaru despre banii europeni la dispoziția României
  2. De ce e absolut necesară profesionalizarea administrației

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat că România e într-o situație absolut paradoxală. Ministrul spune că ne chinuim să gestionăm deficitul, deși stăm pe un munte de bani europeni. Acesta a insistat că e nevoie de profesionalizarea administrației publice. „Mediul de afaceri crește mai degrabă în pofida statului, nu cu sprijinul statului”, a deplâns Pîslaru.

Ce a spus Pîslaru despre banii europeni la dispoziția României

„România este într-o situație absolut paradoxală. A avut un deficit bugetar de 9,3 și încearcă să termine anul acesta cu 8,4, cumva cu resurse sau cu spațiu fiscal aproape inexistent. În același timp, stă pe un munte de bani europeni și, în acest moment, în portofoliu pe care îl am doar eu, deci nu pun Agricultura și Dezvoltarea rurală, am 55 de miliarde de euro la dispoziție pentru a fi investiți în economia românească, dintre care o parte, cam 13 miliarde din cei 21,5 miliarde care vor rămâne în Planul Național de Redresare și Reziliență, sunt încă necheltuiți și trebuie cheltuiți până anul viitor, în 31 august. Cumva, acest lucru ne arată, paradoxal, faptul că noi avem încă o abordare duală: bani europeni și banii naționali, gândiți în mod diferit”, a declarat Dragoș Pîslaru, potrivit Agerpres.

Dacă totul merge cum a fost planificat, România ar urma să poată absorbi 13 miliarde de euro prin PNRR. Alte circa 4,6 – 4,7 miliarde de euro vor veni prin Politica de Coeziune, a explicat ministrul, privind perioada următoare.

Dintr-un total de 31 de miliarde de euro nerambursabili, s-au cheltuit circa 5,5 miliarde. Undeva spre 15 miliarde de euro ar trebui să poată fi absorbiți până la sfârșitul anului viitor.

De ce e absolut necesară profesionalizarea administrației

Dragoș Pîslaru a insistat apoi că e nevoie ca administrația publică să fie profesionalizată.

„Este o chestiune de igienă elementară și care să ne permită ca, în următoarele 11 luni, să putem sta pe zona de monitorizare și să împingem implementarea astfel încât să avem acei 13 miliarde de euro care înseamnă autostrada, înseamnă opt spitale, înseamnă un număr important de școli, de laboratoare pentru licee și multe alte proiecte în domenii ca energie, mediu sau întreprinderi mici și mijlocii, unde avem peste 5.000 de proiecte în finanțare”, a mai declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, potrivit Agerpres.

