Ministrul Sănătății răspunde acuzațiilor! O aeronavă care aparține companiei HiSky și care opera cursa București–Hurghada (zbor H48711) a declarat duminică seara stare de urgență la scurt timp după decolare și a revenit pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.
La bord se aflau 180 de pasageri și șase membri ai echipajului. Avionul a aterizat în siguranță la ora 21:50, după activarea planului preventiv de intervenție.
Potrivit informațiilor transmise de Departamentul pentru Situații de Urgență, aeronava de tip Airbus A320 a rămas aproximativ o oră în aer pentru consumul de combustibil necesar atingerii greutății optime de aterizare. Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Ministrul Sănătății a explicat de ce a decis să anunțe public această situație. Rogobete a menționat, pe Facebook, că a fost informat, inițial, despre o posibilă depresurizare a aeronavei și despre necesitatea survolării înainte de aterizare. În acest context, oficialul susține că reacția rapidă a fost una strict preventivă.
„Văd că lucrurile se încing… că de ce nu am așteptat. Să aștept ce?”, a transmis ministrul, pe Facebook.
Argumentul principal invocat a fost pregătirea sistemului medical pentru orice scenariu posibil: „Rolul meu, ca ministru al Sănătății, nu este să reacționez după ce se întâmplă ceva grav… Rolul meu este să fiu pregătit înainte.”
În urma alertei, oficialul a convocat unitățile medicale de urgență într-o celulă de criză, explicând presiunea existentă deja în sistemul sanitar.
„Victimele multiple nu se tratează pe pistă. Se tratează în spitale.”, a completat ministrul.
Șapte spitale din Capitală și serviciul de ambulanță au fost puse în stare de pregătire, printre care Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Floreasca, Bagdasar-Arseni, Elias, Grigore Alexandrescu, Spitalul Militar Central și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov.
Ministrul respinge acuzațiile potrivit cărora anunțul ar fi generat îngrijorare inutilă, susținând că informarea publică reprezintă o obligație instituțională.
„A spune că am creat panică… este complet absurd. Informarea înseamnă transparență.”, a mai scris în postarea de pe Facebook.
Oficialul a subliniat că își asumă decizia de mobilizare rapidă a autorităților: „Îmi asum decizia de a reacționa prompt. Îmi asum decizia de a comunica.” și a adăugat: „Eu aleg să fiu pregătit. De fiecare dată.”
Autoritățile au confirmat că situația a fost gestionată exclusiv preventiv, iar aeronava a aterizat fără probleme, în condiții de siguranță deplină. Pasagerii și echipajul nu au fost răniți, iar intervenția a rămas la nivel de precauție.