Acasa » Politică » Reacția ministrului Sănătății, după ce a fost criticat că a creat panică în cazul avionului întors pe Aeroportul Otopeni: „Este dezamăgitor”

Reacția ministrului Sănătății, după ce a fost criticat că a creat panică în cazul avionului întors pe Aeroportul Otopeni: „Este dezamăgitor”

Ana Maria
23 feb. 2026, 09:25
Reacția ministrului Sănătății, după ce a fost criticat că a creat panică în cazul avionului întors pe Aeroportul Otopeni: Este dezamăgitor
Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Cuprins
  1. Ministrul Sănătății răspunde acuzațiilor! Ce s-a întâmplat cu aeronava HiSky care zbura spre Hurghada
  2. Ministrul Sănătății răspunde acuzațiilor! De ce a decis să anunțe public situația
  3. Ce măsuri au fost luate în spitalele din București
  4. A fost creată panică în rândul populației?
  5. Cum s-a încheiat incidentul aviatic

Ministrul Sănătății răspunde acuzațiilor! O aeronavă care aparține companiei HiSky și care opera cursa București–Hurghada (zbor H48711) a declarat duminică seara stare de urgență la scurt timp după decolare și a revenit pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Ministrul Sănătății răspunde acuzațiilor! Ce s-a întâmplat cu aeronava HiSky care zbura spre Hurghada

La bord se aflau 180 de pasageri și șase membri ai echipajului. Avionul a aterizat în siguranță la ora 21:50, după activarea planului preventiv de intervenție.

Potrivit informațiilor transmise de Departamentul pentru Situații de Urgență, aeronava de tip Airbus A320 a rămas aproximativ o oră în aer pentru consumul de combustibil necesar atingerii greutății optime de aterizare. Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Ministrul Sănătății răspunde acuzațiilor! De ce a decis să anunțe public situația

Ministrul Sănătății a explicat de ce a decis să anunțe public această situație. Rogobete a menționat, pe Facebook, că a fost informat, inițial, despre o posibilă depresurizare a aeronavei și despre necesitatea survolării înainte de aterizare. În acest context, oficialul susține că reacția rapidă a fost una strict preventivă.

„Văd că lucrurile se încing… că de ce nu am așteptat. Să aștept ce?”, a transmis ministrul, pe Facebook.

Argumentul principal invocat a fost pregătirea sistemului medical pentru orice scenariu posibil: „Rolul meu, ca ministru al Sănătății, nu este să reacționez după ce se întâmplă ceva grav… Rolul meu este să fiu pregătit înainte.”

Ce măsuri au fost luate în spitalele din București

În urma alertei, oficialul a convocat unitățile medicale de urgență într-o celulă de criză, explicând presiunea existentă deja în sistemul sanitar.

„Victimele multiple nu se tratează pe pistă. Se tratează în spitale.”, a completat ministrul.

Șapte spitale din Capitală și serviciul de ambulanță au fost puse în stare de pregătire, printre care Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Floreasca, Bagdasar-Arseni, Elias, Grigore Alexandrescu, Spitalul Militar Central și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov.

A fost creată panică în rândul populației?

Ministrul respinge acuzațiile potrivit cărora anunțul ar fi generat îngrijorare inutilă, susținând că informarea publică reprezintă o obligație instituțională.

A spune că am creat panică… este complet absurd. Informarea înseamnă transparență.”, a mai scris în postarea de pe Facebook.

Oficialul a subliniat că își asumă decizia de mobilizare rapidă a autorităților: „Îmi asum decizia de a reacționa prompt. Îmi asum decizia de a comunica.” și a adăugat: „Eu aleg să fiu pregătit. De fiecare dată.”

Cum s-a încheiat incidentul aviatic

Autoritățile au confirmat că situația a fost gestionată exclusiv preventiv, iar aeronava a aterizat fără probleme, în condiții de siguranță deplină. Pasagerii și echipajul nu au fost răniți, iar intervenția a rămas la nivel de precauție.

