Alexandru Rogobete a reiterat vineri că nu este de acord cu o posibilă reducere generalizată a cheltuielilor din sănătate. Acesta a invocat riscuri sistemice și consecințe imediate asupra funcționării serviciilor medicale. Mesajul său vizează explicit intenția Guvernului de a introduce o tăiere de 10% prin act normativ. Poziția vine pe fondul dezbaterilor mai largi despre reformarea administrației și echilibrarea bugetară.

De ce consideră ministrul că tăierea ar declanșa o criză

Ministrul a explicat că o generală de 10% ar afecta un domeniu critic, cu specific de urgență, unde ajustările uniforme pot produce blocaje rapide.

„Nu este o declaraţie nouă, spun încă de câteva săptămâni că scăderea cu 10%, scădarea pauşală în sistemul de sănătate, cu 10% a veniturilor sistemului de sănătate, ar crea şi ar genera o criză fără precedent în sistem”, a declarat ministrul. El a subliniat că particularitățile structurale fac imposibilă aplicarea unor tăieri lineare fără evaluări punctuale.

Argumentația sa a insistat pe lipsa cronică de personal medical, problemă care se resimte atât la medici, cât și la asistente și personal auxiliar. „Pentru că sistemul de sănătate, în primul rând, are anumite particularităţi, este un sistem de urgenţă, este un sistem critic, pe de o parte.”

În plus, gărzile rămân descoperite în numeroase unități, iar tarifele sunt calculate la niveluri vechi. „Gărzile, şi ştiţi bine, pentru că am avut astfel de situaţii în ultima perioadă în multe unităţi sanitare, gărzile nu pot fi acoperite pentru că resursa umană este insuficientă”, a adăugat , potrivit Digi24.

Ce decizie anunță privind ordonanța de urgență

Ministrul Sănătăţii a transmis ferm că nu va aviza un act care include reducerea veniturilor personalului medical. „Ţinând cont de toate aceste particularităţi şi de importanţa strategică şi de siguranţa naţională a sistemului de sănătate, eu nu am cum să fiu de acord cu această reducere pauşală.” Mesajul său condiționează explicit avizul de exceptarea sănătății.

În paralel, Ministerul Dezvoltării a publicat un proiect care propune diminuarea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrația centrală și reducerea posturilor la nivel local. Purtătorul de cuvânt al , Ioana Dogioiu, a indicat adoptarea rapidă prin ordonanță, pentru impact bugetar în anul următor.