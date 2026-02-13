B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ministrul Sănătății respinge tăierile din sănătate și avertizează asupra unei crize sistemice. Ce impact ar avea reducerea de 10% asupra spitalelor

Ministrul Sănătății respinge tăierile din sănătate și avertizează asupra unei crize sistemice. Ce impact ar avea reducerea de 10% asupra spitalelor

Iulia Petcu
13 feb. 2026, 16:34
Ministrul Sănătății respinge tăierile din sănătate și avertizează asupra unei crize sistemice. Ce impact ar avea reducerea de 10% asupra spitalelor
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Cuprins
  1. De ce consideră ministrul că tăierea ar declanșa o criză
  2. Ce decizie anunță privind ordonanța de urgență

Alexandru Rogobete a reiterat vineri că nu este de acord cu o posibilă reducere generalizată a cheltuielilor din sănătate. Acesta a invocat riscuri sistemice și consecințe imediate asupra funcționării serviciilor medicale. Mesajul său vizează explicit intenția Guvernului de a introduce o tăiere de 10% prin act normativ. Poziția vine pe fondul dezbaterilor mai largi despre reformarea administrației și echilibrarea bugetară.

De ce consideră ministrul că tăierea ar declanșa o criză

Ministrul a explicat că o reducere generală de 10% ar afecta un domeniu critic, cu specific de urgență, unde ajustările uniforme pot produce blocaje rapide.

„Nu este o declaraţie nouă, spun încă de câteva săptămâni că scăderea cu 10%, scădarea pauşală în sistemul de sănătate, cu 10% a veniturilor sistemului de sănătate, ar crea şi ar genera o criză fără precedent în sistem”, a declarat ministrul. El a subliniat că particularitățile structurale fac imposibilă aplicarea unor tăieri lineare fără evaluări punctuale.

Argumentația sa a insistat pe lipsa cronică de personal medical, problemă care se resimte atât la medici, cât și la asistente și personal auxiliar. „Pentru că sistemul de sănătate, în primul rând, are anumite particularităţi, este un sistem de urgenţă, este un sistem critic, pe de o parte.”

În plus, gărzile rămân descoperite în numeroase unități, iar tarifele sunt calculate la niveluri vechi. „Gărzile, şi ştiţi bine, pentru că am avut astfel de situaţii în ultima perioadă în multe unităţi sanitare, gărzile nu pot fi acoperite pentru că resursa umană este insuficientă”, a adăugat Rogobete, potrivit Digi24.

Ce decizie anunță privind ordonanța de urgență

Ministrul Sănătăţii a transmis ferm că nu va aviza un act care include reducerea veniturilor personalului medical. „Ţinând cont de toate aceste particularităţi şi de importanţa strategică şi de siguranţa naţională a sistemului de sănătate, eu nu am cum să fiu de acord cu această reducere pauşală.” Mesajul său condiționează explicit avizul de exceptarea sănătății.

În paralel, Ministerul Dezvoltării a publicat un proiect care propune diminuarea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrația centrală și reducerea posturilor la nivel local. Purtătorul de cuvânt al Guvernul României, Ioana Dogioiu, a indicat adoptarea rapidă prin ordonanță, pentru impact bugetar în anul următor.

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan clarifică sprijinul pentru Ucraina: Cât a plătit România, de fapt, anul trecut: „Trebuie să discutăm foarte deschis niște lucruri”
Politică
Ilie Bolojan clarifică sprijinul pentru Ucraina: Cât a plătit România, de fapt, anul trecut: „Trebuie să discutăm foarte deschis niște lucruri”
Ilie Bolojan, amenințat cu demiterea, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Vă spun un singur lucru: schimbați-vă sau vă schimbăm!”
Politică
Ilie Bolojan, amenințat cu demiterea, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Vă spun un singur lucru: schimbați-vă sau vă schimbăm!”
Rogobete amenință cu concedieri în spitalele publice și schimbări de lege. Ce reguli noi pregătește ministrul pentru medici
Politică
Rogobete amenință cu concedieri în spitalele publice și schimbări de lege. Ce reguli noi pregătește ministrul pentru medici
Ilie Bolojan acuză „băieții deștepți” că au blocat sistemul energetic. Cum poate scădea prețul energiei în România
Politică
Ilie Bolojan acuză „băieții deștepți” că au blocat sistemul energetic. Cum poate scădea prețul energiei în România
A reușit să îl enerveze pe Ilie Bolojan. Totul a pornit de la ministrul Justiției. Reacția premierului în fața moderatorului unei emisiuni (VIDEO)
Politică
A reușit să îl enerveze pe Ilie Bolojan. Totul a pornit de la ministrul Justiției. Reacția premierului în fața moderatorului unei emisiuni (VIDEO)
Bolojan insistă pe concedieri colective pentru reducerea costurilor. Premierul nu ia în calcul reforme structurale care să eficientizeze administrația
Politică
Bolojan insistă pe concedieri colective pentru reducerea costurilor. Premierul nu ia în calcul reforme structurale care să eficientizeze administrația
Discurs „devastator” al Oanei Țoiu la Londra. „Mă bucur că sunt aici, deși nu am nimic de zis”. Cu diplomația în gard (VIDEO)
Politică
Discurs „devastator” al Oanei Țoiu la Londra. „Mă bucur că sunt aici, deși nu am nimic de zis”. Cu diplomația în gard (VIDEO)
Dar, totuși, Nicușor Dan merge să ne reprezinte undeva? La Munchen nu, la Davos nu, la ONU nu. Ce face șeful statului?
Politică
Dar, totuși, Nicușor Dan merge să ne reprezinte undeva? La Munchen nu, la Davos nu, la ONU nu. Ce face șeful statului?
Penelistul Bolojan, contrazis de liberalul Florin Cîțu pe tema recesiunii tehnice. Fostul premier acuză transformarea PNL într-un partid de tip socialist
Politică
Penelistul Bolojan, contrazis de liberalul Florin Cîțu pe tema recesiunii tehnice. Fostul premier acuză transformarea PNL într-un partid de tip socialist
Tot PSD-ul îl atacă pe Ilie Bolojan. Unii cer evaluarea premierului, alții sunt convinși că e incompetent
Politică
Tot PSD-ul îl atacă pe Ilie Bolojan. Unii cer evaluarea premierului, alții sunt convinși că e incompetent
Ultima oră
18:35 - Ilie Bolojan clarifică sprijinul pentru Ucraina: Cât a plătit România, de fapt, anul trecut: „Trebuie să discutăm foarte deschis niște lucruri”
18:15 - Amenzi de peste un milion de lei în saloanele de înfrumusețare, după controale ANPC. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii (FOTO)
18:02 - Ilie Bolojan, amenințat cu demiterea, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Vă spun un singur lucru: schimbați-vă sau vă schimbăm!”
17:43 - Rogobete amenință cu concedieri în spitalele publice și schimbări de lege. Ce reguli noi pregătește ministrul pentru medici
17:32 - Șefii de la ANAF se ceartă cu firmele de curierat. Le reproșează că nu au strâns destui bani din taxele pe coletele din China (VIDEO)
17:30 - Noua carte de identitate cu cip: Ce NU mai poate vedea, de fapt, polițistul la control: „Nu avem acces”
17:21 - B1 TV difuzează documentarul „Putin și strategia mărilor”, în PREMIERĂ
17:06 - Un câine de serviciu al Poliției de Frontieră Giurgiu își caută o nouă familie. Cum poate fi adoptat ciobănescul german retras
16:41 - Newsweek: Sindicaliștii Hăncescu și Nistor iau 25.000€ ca profesori, deși nu predau. Parlamentul nu le-a tăiat sinecura
16:27 - Ilie Bolojan acuză „băieții deștepți” că au blocat sistemul energetic. Cum poate scădea prețul energiei în România